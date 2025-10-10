Israelisches Kabinett stimmt für Friedensabkommen mit der Hamas

Israel hat das Abkommen über eine erste Phase des US-Plans zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen und zur Freilassung aller Geiseln genehmigt. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am frühen Freitagmorgen mit.

In dem Abkommen hatten sich Israel und die Hamas auf ein Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen sowie auf die Freilassung aller israelischer Geiseln und 1 950 palästinensischer Häftlinge geeinigt.



Laut israelischer Regierung soll 24 Stunden nach der Sitzung des israelischen Kabinetts die Waffenruhe in Kraft treten. Nach diesen 24 Stunden werde die vereinbarte 72-stündige Frist zur Freilassung der Geiseln beginnen. Marwan al-Barghuti, ein Anführer der Fatah-Bewegung, werde aber nicht unter den Palästinensern sein, die im Austausch für die Geiseln freikommen, hieß es weiter. Nach Freilassung der Geiseln werde Israel noch etwa 53 Prozent des Gazastreifens kontrollieren.



In einer zweiten Phase von Verhandlungen sollen Bedingungen geschaffen werden, die einen Frieden langfristig sichern. So ist ein vollständiger Rückzug der israelischen Soldaten aus Gaza laut Trumps Plan erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, wenn eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) für Sicherheit vor Ort sorgt. Die Hamas fordert einen solchen Rückzug. Auch um eine Entwaffnung der Hamas wird es zu einem späteren Zeitpunkt gehen.