Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump stellt Hamas Ultimatum für Gaza-Abkommen
Generalstreik und Proteste in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte
Aktivisten: Israel entert letztes Boot der Gaza-Flotte, neue Boote sollen auf dem Weg sein
Putin signalisiert Unterstützung für Trumps Nahost-Friedensplan
Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg
Christoph Heinlein
Trump fordert Israel zum sofortigen Stopp der Bombardierung in Gaza auf
Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf seinen Friedensplan ruft US-Präsident Donald Trump Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens auf. „Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly! Right now, it’s far too dangerous to do that. We are already in discussions on details to be worked out. This is not about Gaza alone, this is about long sought PEACE in the Middle East.
truthsocial.com
Man befände sich bereits in Gesprächen über die auszuarbeitenden Details, teilte Trump mit. „Hier geht es nicht nur um den Gazastreifen, sondern um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten.“ Der US-Präsident betonte zudem: „Aufgrund der soeben von der Hamas veröffentlichten Erklärung glaube ich, dass sie zu einem dauerhaften FRIEDEN bereit sind.“
Christoph Heinlein
Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu
Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen. Sie teilte am Abend mit, sie sei grundsätzlich bereit, alle lebenden und toten Geiseln freizulassen. Voraussetzung sei die im Friedensplan vorgesehene Entlassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen und dass „angemessene Bedingungen für den Austausch vor Ort gewährleistet sind“ - ohne diese Bedingungen näher zu erläutern.
Der Plan sieht vor, dass alle 48 Geiseln der Hamas binnen 72 Stunden aus dem Gazastreifen zurückgeführt werden. Danach soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Gefängnisinsassen freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Offen ließ die Hamas jedoch, ob sie zu einer Entwaffnung bereit ist und damit eine Kernforderung der USA und Israels erfüllt. Der ranghohe Hamas-Beamte Mousa Abu Marzouk sagte dem Sender Al-Jazeera unmittelbar darauf, die Hamas werde einer Entwaffnung nicht zustimmen, bevor die israelische "Besatzung" ende.
Die Islamistenorganisation sagte weiter, sie sei damit einverstanden, dass das Gebiet nach Kriegsende zunächst von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werde. Die Zukunft des Gazastreifens und die „Grundrechte des palästinensischen Volkes“ müssten aber in einem „einheitlichen palästinensischen Rahmen behandelt werden“, sagte die Terrororganisation weiter, die Hamas müsse daran beteiligt sein.
Christoph Heinlein
Trump stellt Hamas Ultimatum für Gaza-Abkommen
US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine „letzte“ Frist für die Zustimmung zu seinem Friedensabkommen. Bis Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit Washington, 0.00 Uhr MESZ) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump. „Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie sie es noch niemand zuvor gesehen hat.“
Am Dienstag hatte Trump der Terrororganisation „etwa drei oder vier Tage Zeit“ gegeben, um auf seinen Plan zu reagieren. Er hatte am Montag bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington einen 20-Punkte-Plan vorgestellt. Netanjahu stimmte diesem nach eigenen Angaben zu. International war das Vorhaben – auch bei arabischen und muslimischen Vertretern – auf positive Resonanz gestoßen. Der Plan sieht die Freilassung aller 48 israelischen Geiseln binnen 72 Stunden vor. Im Gegenzug will Israel mehrere Hundert Palästinenser aus der Haft entlassen. Zugleich soll sich die Armee schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Hamas-Mitglieder können bei Waffenabgabe Amnestie erhalten oder ausreisen.
Die Hamas teilte daraufhin mit, man prüfe den Vorschlag sorgfältig. Beobachter rechneten mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen. Der Sender i24news berichtete allerdings, aus israelischer Sicht gebe es keinen Spielraum – die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old people, and many young men and women, boys and girls, getting ready to celebrate their future lives together. As retribution for the October 7th attack on civilization, more than 25,000 Hamas “soldiers” have already been killed. Most of the rest are surrounded and MILITARILY TRAPPED, just waiting for me to give the word, “GO,” for their lives to be quickly extinguished. As for the rest, we know where and who you are, and you will be hunted down, and killed. I am asking that all innocent Palestinians immediately leave this area of potentially great future death for safer parts of Gaza. Everyone will be well cared for by those that are waiting to help. Fortunately for Hamas, however, they will be given one last chance! Great, powerful, and very rich Nations of the Middle East, and the surrounding areas beyond, together with the United States of America, have agreed, with Israel signing on, to PEACE, after 3000 years, in the Middle East. THIS DEAL ALSO SPARES THE LIVES OF ALL REMAINING HAMAS FIGHTERS! The details of the document are known to the WORLD, and it is a great one for ALL! We will have PEACE in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. RELEASES THE HOSTAGES, ALL OF THEM, INCLUDING THE BODIES OF THOSE THAT ARE DEAD, NOW! An Agreement must be reached with Hamas by Sunday Evening at SIX (6) P.M., Washington, D.C. time. Every Country has signed on! If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas. THERE WILL BE PEACE IN THE MIDDLE EAST ONE WAY OR THE OTHER. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Birgit Kruse
Angeblich keine Hilfsgüter: Israel wirft Gaza-Flotte Provokation vor
Die über vierzig Schiffe der als „Global Sumud Flotilla“ bekannt gewordenen Schiffsflotte nach Gaza hatten nach israelischen Angaben keine Hilfsgüter geladen. „Wie bereits erwähnt, ging es nie um die Hilfe. Es ging immer um die Provokation“, heißt es in einem Beitrag des israelischen Außenministeriums auf der Plattform X.
Das Ministerium veröffentlichte zudem ein Video, das den israelischen Polizeisprecher Dean Elsdunne an Bord eines der größten Schiffe der mittlerweile von Israel abgefangenen Flotilla zeigen soll. Was an Bord fehle, so Elsdunne in dem Video, sei „all diese Hilfe, die sie nach Gaza bringen sollten“. Dies erkläre auch, warum die Aktivisten Angebote Israels und mehrerer anderer Länder abgelehnt hätten, die Hilfe auf einem sicheren Weg nach Gaza zu bringen.
Birgit Kruse
Generalstreik und Proteste in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte
Wegen eines großen Streiks als Zeichen der Solidarität mit der von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im Bahnverkehr gab es teils Ausfälle und Verspätungen der Züge. In Großstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In zahlreichen italienischen Städten waren für den Lauf des Tages auch größere Demonstrationen und Protestaktionen geplant.
Der größte Gewerkschaftsverband des Landes, CGIL, rief nach dem Stopp der Gaza-Flottille vor wenigen Tagen zu einem Generalstreik auf. Israel hatte einen Großteil der Flotte aus privaten Booten vor dem Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder der "Global Sumud Flotilla" aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Außenministeriums in Rom waren darunter 40 Italiener, vier von ihnen sind Parlamentarier.
Die Arbeitsniederlegung sei eine direkte Reaktion auf den Stopp der Flottille, teilte CGIL mit. Die Regierung lasse „italienische Arbeiter in offenen internationalen Gewässern im Stich“, hieß es.
Birgit Kruse
Aktivisten: Israel entert letztes Boot der Gaza-Flotte, neue Boote sollen auf dem Weg sein
Die israelische Marine hat laut Aktivisten das letzte Boot einer Flotte privater Segel- und Motorboote kurz vor dem Gazastreifen abgefangen. Ein von den propalästinensischen Aktivisten veröffentlichtes Video zeigt, wie sich das israelische Boot zunächst nähert, als Soldaten das Boot der Aktivisten entern, enden die Aufnahmen.
Berichten zufolge hatte das Boot technische Probleme und fuhr der Flotte hinterher. Die restlichen Boote der „Global Sumud Flotilla“ hatte Israel bereit zuvor gestoppt. Insgesamt waren es 42. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie sollen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Aus Israel gab es noch keine Bestätigung, dass auch der Nachzügler gestoppt wurde.
Die Aktivisten wollten eigenen Angaben zufolge Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Israel hatte angeboten, die Hilfslieferungen über Häfen außerhalb des Gazastreifens an Land und von dort aus in das palästinensische Küstengebiet zu bringen. Die Aktivisten lehnten das mit der Begründung ab, Israels Blockade des Gazastreifens sei völkerrechtswidrig.
Berichten zufolge nimmt bereits eine weitere Flotte Kurs auf den Gazastreifen. Die neun Boote sollen derzeit vor der Küste der griechischen Insel Kreta sein.
Juri Auel
Festnahmen bei propalästinensischer Demo am Alexanderplatz
Bei einer propalästinensischen Demonstration am Berliner Alexanderplatz ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei führte am Abend mehrere Personen ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei bestätigte, dass es Festnahmen gab, nannte aber zunächst keine Zahl. Anlass der Demonstration war der Stopp der Gaza-Hilfsflotte durch die israelische Marine.
„In der Spitze waren es 800 Teilnehmende, die anfangs auch sehr friedlich waren“, sagte eine Sprecherin der Polizei vor Ort. Im Verlauf hätten sich mehrere Demonstranten auf die Straßenbahngleise gesetzt. Die Einsatzkräfte hätten die Menschen dazu aufgefordert, die Gleise zu verlassen. Daraufhin sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Versammlung wurde aufgelöst, so die Polizei.
Bei dem Protest seien auch verbotene Parolen gerufen und Pyrotechnik gezündet worden. Vereinzelt seien auch Flaschen geworfen worden. Der Straßenbahnverkehr war nach Polizeiangaben vorübergehend lahmgelegt.
„In der Spitze waren es 800 Teilnehmende, die anfangs auch sehr friedlich waren“, sagte eine Sprecherin der Polizei vor Ort. Im Verlauf hätten sich mehrere Demonstranten auf die Straßenbahngleise gesetzt. Die Einsatzkräfte hätten die Menschen dazu aufgefordert, die Gleise zu verlassen. Daraufhin sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Versammlung wurde aufgelöst, so die Polizei.
Bei dem Protest seien auch verbotene Parolen gerufen und Pyrotechnik gezündet worden. Vereinzelt seien auch Flaschen geworfen worden. Der Straßenbahnverkehr war nach Polizeiangaben vorübergehend lahmgelegt.
Juri Auel
Spanien: Zehntausende bei Demos gegen Stopp der Gaza-Flotte
Zehntausende Menschen haben in Spanien gegen den gewaltsamen Stopp der Gaza-Hilfsflotte durch die israelische Marine demonstriert. Auf Transparenten warfen Teilnehmer der Kundgebungen in Madrid, Barcelona, Valencia und weiteren Städten des Landes Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, wie der TV-Sender RTVE und weitere spanische Medien berichteten.
Der EU wurde eine Mitschuld am israelischen Vorgehen vorgeworfen und der Abbruch der Beziehungen zu Israel gefordert. „Wenn sie die Flottille angreifen, greifen sie uns alle an“, stand in einem Manifest, das vor dem Außenministerium in Madrid verlesen wurde, wie RTVE berichtete.
Israelische Spezialeinheiten hatten bis zum Vormittag rund 40 Boote der Global Sumud Flotilla geentert und insgesamt mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern in Gewahrsam genommen. Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Israel will die propalästinensischen Aktivisten abschieben.
Der EU wurde eine Mitschuld am israelischen Vorgehen vorgeworfen und der Abbruch der Beziehungen zu Israel gefordert. „Wenn sie die Flottille angreifen, greifen sie uns alle an“, stand in einem Manifest, das vor dem Außenministerium in Madrid verlesen wurde, wie RTVE berichtete.
Israelische Spezialeinheiten hatten bis zum Vormittag rund 40 Boote der Global Sumud Flotilla geentert und insgesamt mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern in Gewahrsam genommen. Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Israel will die propalästinensischen Aktivisten abschieben.
Matthias Becker
Putin signalisiert Unterstützung für Trumps Nahost-Friedensplan
Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin bereit, den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten zu unterstützen. Wichtigstes Element einer Friedenslösung in der Region bleibe dabei eine Zweistaatenlösung mit Israel und Palästina, betonte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai.
Er sei aber bereit, dem Modell Trumps eine Chance zu geben, sagte Putin. Der für eine zeitweilige Verwaltung vorgesehene britische Ex-Premier Tony Blair sei zwar nicht als Friedensengel bekannt, aber ein erfahrener Politiker. Wichtig sei, dass der Lösung sowohl Israel als auch die Autonomieverwaltung der Palästinensergebiete und die Hamas zustimmten, erklärte der Kremlchef.
Trump hatte eine Waffenruhe für den Gazastreifen vorgeschlagen. Die Hamas sollte dabei die von ihr festgehaltenen Geiseln freigeben, Israel palästinensische Gefangene. Israel soll sich aus dem Gazastreifen zurückziehen, das Gebiet unter Verwaltung einer internationalen Stabilisierungstruppe wieder aufgebaut werden.
Christoph Heinlein
Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg
Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag eine internationale zivile Hilfsflotte für den Gazastreifen fast vollständig gestoppt. Nach Angaben der Organisatoren wurden 39 von 40 Schiffen aufgebracht. Unter den Festgehaltenen befindet sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Live-Aufnahmen von den Booten zeigten, wie israelische Soldaten die Schiffe enterten. Die Passagiere würden in einen israelischen Hafen gebracht, teilte das israelische Außenministerium auf der Plattform X mit. "Greta und ihre Freunde sind sicher und gesund."
Das Vorgehen Israels löste scharfe internationale Reaktionen aus. Die Bundesregierung forderte Israel auf, die Sicherheit aller Mitglieder der Flotte zu garantieren. Man gehe davon aus, dass dies geschehen sei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Bundesregierung versuche über die Botschaft in Tel Aviv in Erfahrung zu bringen, wie viele deutsche Staatsbürger betroffen seien. In Italien und Kolumbien kam es zu Protesten, italienische Gewerkschaften riefen für Freitag zu einem Generalstreik auf.
Die türkische Regierung bezeichnete den Einsatz als "Terrorakt". Die Staatsanwaltschaft in Istanbul leitete Ermittlungen wegen der Festnahme von 24 türkischen Staatsbürgern ein. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro wies die gesamte diplomatische Vertretung Israels aus und kündigte das Freihandelsabkommen mit dem Land auf. Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim verurteilte die Aktion und sprach von 23 festgenommenen Malaysiern.
Die Organisatoren der Flotte bezeichneten das Vorgehen Israels als "Kriegsverbrechen" und "Akt der Piraterie". Die Schiffe seien illegal in internationalen Gewässern abgefangen worden, etwa 70 Seemeilen vor der Küste. Die radikal-islamische Hamas sprach von einer "kriminellen Handlung".
Die israelische Regierung bezeichnete die Mission wiederholt als Provokation. Die Marine habe die Flotte gewarnt, dass sie sich einer aktiven Kampfzone nähere. Zudem haben die Organisatoren mehrfach abgelehnt, die Hilfsgüter auf See zu übergeben. "Diese systematische Weigerung zeigt, dass das Ziel nicht humanitär, sondern provokativ ist", schrieb der israelische Botschafter in Italien, Jonathan Peled, auf X.
Die "Global Sumud Flotilla" besteht aus 40 zivilen Schiffen mit rund 500 Parlamentariern, Anwälten und Aktivisten an Bord. Sie transportierte nach eigenen Angaben Medikamente und Lebensmittel. I
Julia Bergmann
Wadephul reist am Sonntag nach Katar
Bundesaußenminister Johann Wadephul reist am Sonntag zu einem Besuch nach Katar. Das teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Bei einem Treffen mit dem katarischen Außenminister werde es um die aktuelle Lage im Gazastreifen und den US-Plan zur Beendigung des Krieges gehen. Dabei würdigt der Sprecher die Rolle Katars bei der Vermittlung einer Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Am Montag nimmt Wadephul in Kuwait an einem Treffen der Außenminister der Europäischen Union und des Golf-Kooperationsrats teil.
Juri Auel
Rotes Kreuz setzt Arbeit in Gaza-Stadt wegen Kämpfen aus
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat wegen der verschärften Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas seine Arbeit in Gaza-Stadt vorübergehend eingestellt. Die Mitarbeiter seien verlegt worden, teilt die Organisation mit. "Das IKRK wird sich weiterhin bemühen, die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt zu unterstützen, sobald die Umstände dies zulassen", heißt es in einer Erklärung. Die Hilfe werde dann von den Büros in Deir al-Balah und Rafah aus geleistet, die voll einsatzfähig blieben.
Julia Bergmann
Gaza-Flottille berichtet von sich näherndem Kriegsschiff
Die propalästinensische Gaza-Flottille von mehr als 40 privaten Booten hat kurz vor ihrem Ziel von einem Kriegsschiff berichtet, das sich ihnen genähert habe. Die Aktivisten veröffentlichten auf der Plattform X ein Video, das ein verdunkelt fahrendes bewaffnetes Patrouillenboot in unmittelbarer Nähe eines der privaten Boote zeigen soll.
Die Organisatoren der Aktion, an der auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg teilnimmt, berichteten am Morgen auf Telegram von einer nicht näher bezeichneten „gefährlichen Marine-Aggression gegen unsere humanitäre Flottille“. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.
Thunberg sagte dem schwedischen Rundfunksender SVT am Dienstagabend, die Lage seit gut. „Wir setzen unsere Reise und unseren humanitären Auftrag wie geplant Richtung Gaza fort“, betonte sie. Wenn alles nach Plan laufe, werde man dort in einigen Tagen ankommen.
Die Regierung in Jerusalem hat jedoch klargestellt, dass es diesen wie schon alle früheren Versuche, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, verhindern werde. Angebote, die Hilfslieferungen der Flottille über einen israelischen Hafen in den Gazastreifen bringen zu lassen, hatten die Aktivisten abgelehnt. Die Gruppe von Motor- und Segelbooten war Ende August in Barcelona gestartet. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen und gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren.
Christoph Heinlein
Großer militärischer und politischer Druck auf die Hamas
Während die Welt gespannt auf eine Antwort der islamistischen Terrororganisation Hamas auf den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump wartet, wird im Gazastreifen weiter gekämpft. Durch israelischen Beschuss wurden nach Angaben aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen seit Mitternacht mindestens 23 Menschen getötet, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe in verschiedenen Teilen des Gazastreifens eine ungenannte Zahl von Gegnern getötet und Waffen sowie andere militärische Ausrüstung beschlagnahmt. Neben Bodentruppen sei auch die Luftwaffe im Einsatz gewesen.
Juri Auel
Israels Regierung billigt Ernennung von Zini zu Schin-Bet-Chef
Die israelische Regierung hat die Ernennung von Generalmajor David Zini zum neuen Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet einstimmig gebilligt. Der 51-Jährige wird sein Amt am 5. Oktober antreten, wie das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitteilte. Die Ernennung galt als umstritten. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara hatte kritisiert, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gebe, dass Netanjahu einen ihm genehmen Schin-Bet-Chef ernennt. Sie sah darin einen Interessenkonflikt, da der Schin Bet Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Regierungschefs führte.
Konkret ging es unter anderem um mutmaßliche Zahlungen aus dem Golfemirat Katar an enge Mitarbeiter Netanjahus für Lobbytätigkeiten. Katar gilt als Unterstützer der Hamas im Gazastreifen, die mit ihrem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatte.
Zwischen Netanjahu und Zinis Vorgänger Ronen Bar hatte es heftige Konflikte gegeben. Bar war zunächst nach den Ermittlungen gegen Netanjahus Mitarbeiter entlassen worden, weil der Premier nach eigenen Worten das Vertrauen in ihn verloren hatte. Nach Protesten zog Netanjahu die Entlassung jedoch zurück. Im Juni trat Bar schließlich freiwillig zurück, um die Konsequenzen aus dem selbst eingestandenen persönlichen Versagen beim Terrorüberfall der Hamas zu ziehen.
Netanjahu erklärte laut der Mitteilung, die Situation nach dem 7. Oktober erfordere einen Schin-Bet-Chef von außerhalb des Geheimdienstes. Zinis Fähigkeit zum unabhängigen Denken mache ihn zum geeigneten Kandidaten. Der 51-Jährige hatte zuvor mehrere Spitzenposten in der israelischen Armee inne.
