Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag eine internationale zivile Hilfsflotte für den Gazastreifen fast vollständig gestoppt. Nach Angaben der Organisatoren wurden 39 von 40 Schiffen aufgebracht. Unter den Festgehaltenen befindet sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Live-Aufnahmen von den Booten zeigten, wie israelische Soldaten die Schiffe enterten. Die Passagiere würden in einen israelischen Hafen gebracht, teilte das israelische Außenministerium auf der Plattform X mit. "Greta und ihre Freunde sind sicher und gesund."



Das Vorgehen Israels löste scharfe internationale Reaktionen aus. Die Bundesregierung forderte Israel auf, die Sicherheit aller Mitglieder der Flotte zu garantieren. Man gehe davon aus, dass dies geschehen sei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Bundesregierung versuche über die Botschaft in Tel Aviv in Erfahrung zu bringen, wie viele deutsche Staatsbürger betroffen seien. In Italien und Kolumbien kam es zu Protesten, italienische Gewerkschaften riefen für Freitag zu einem Generalstreik auf.



Die türkische Regierung bezeichnete den Einsatz als "Terrorakt". Die Staatsanwaltschaft in Istanbul leitete Ermittlungen wegen der Festnahme von 24 türkischen Staatsbürgern ein. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro wies die gesamte diplomatische Vertretung Israels aus und kündigte das Freihandelsabkommen mit dem Land auf. Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim verurteilte die Aktion und sprach von 23 festgenommenen Malaysiern.



Die Organisatoren der Flotte bezeichneten das Vorgehen Israels als "Kriegsverbrechen" und "Akt der Piraterie". Die Schiffe seien illegal in internationalen Gewässern abgefangen worden, etwa 70 Seemeilen vor der Küste. Die radikal-islamische Hamas sprach von einer "kriminellen Handlung".



Die israelische Regierung bezeichnete die Mission wiederholt als Provokation. Die Marine habe die Flotte gewarnt, dass sie sich einer aktiven Kampfzone nähere. Zudem haben die Organisatoren mehrfach abgelehnt, die Hilfsgüter auf See zu übergeben. "Diese systematische Weigerung zeigt, dass das Ziel nicht humanitär, sondern provokativ ist", schrieb der israelische Botschafter in Italien, Jonathan Peled, auf X.



Die "Global Sumud Flotilla" besteht aus 40 zivilen Schiffen mit rund 500 Parlamentariern, Anwälten und Aktivisten an Bord. Sie transportierte nach eigenen Angaben Medikamente und Lebensmittel. I