Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
EU-Spitzenvertreter kündigen nach Gaza-Deal Unterstützung an
Israelisches Kabinett soll Abkommen noch am Donnerstag genehmigen
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
UN-Generalsekretär Guterres: „Einmalige Gelegenheit für Zweistaatenlösung nutzen“
Hamas bestätigt Einigung mit Israel – Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
Lisa Torjuul
Israel: Waffenruhe tritt erst nach Ratifizierung durch Kabinett in Kraft
Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs soll eine Waffenruhe in dem Küstenstreifen erst in Kraft treten, wenn die israelische Regierung die Vereinbarung mit der islamistischen Hamas offiziell abgesegnet hat. Dies berichtete die Times of Israel unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Am späten Nachmittag soll demnach die Regierung zusammenkommen, um über die Einigung zu beraten.
Saimah Jiwa
Tonnenweise Hilfsgüter warten auf Einlass nach Gaza
Das UN-Nothilfebüro OCHA steht mit rund 170 000 Tonnen Hilfsgütern in der Nähe des Gazastreifens bereit - darunter seien Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte und andere dringend benötigte Hilfsgüter. Ein Sprecher in Genf sagte, diese würden zu den notleidenden Menschen gebracht, sobald die israelischen Behörden ihre Zustimmung gäben.
Auch die Welthungerhilfe kann nach eigenen Angaben in den palästinensischen Gebieten umgehend humanitäre Hilfe leisten. „Die Hilfsgüter stehen in Jordanien bereit, sind ready-to-go und können sehr schnell verteilt werden“, sagte der Generalsekretär der Organisation, Mathias Mogge, in Berlin. Dazu verfüge die Welthungerhilfe über die Strukturen, die Organisation und das notwendige Know-how.
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte ebenfalls umgehend Hilfe zugesagt. Das Ministerium stehe bereit, um die Menschen schnell wieder mit Wasser, Energie und weiteren humanitären Hilfsgütern zu versorgen.
Anfang der Woche hatte OCHA berichtet, dass israelische Behörden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 insgesamt 45 Prozent der angemeldeten Hilfskonvois entweder nicht genehmigt oder im Laufe der Mission behindert hätten.
Auch die Welthungerhilfe kann nach eigenen Angaben in den palästinensischen Gebieten umgehend humanitäre Hilfe leisten. „Die Hilfsgüter stehen in Jordanien bereit, sind ready-to-go und können sehr schnell verteilt werden“, sagte der Generalsekretär der Organisation, Mathias Mogge, in Berlin. Dazu verfüge die Welthungerhilfe über die Strukturen, die Organisation und das notwendige Know-how.
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte ebenfalls umgehend Hilfe zugesagt. Das Ministerium stehe bereit, um die Menschen schnell wieder mit Wasser, Energie und weiteren humanitären Hilfsgütern zu versorgen.
Anfang der Woche hatte OCHA berichtet, dass israelische Behörden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 insgesamt 45 Prozent der angemeldeten Hilfskonvois entweder nicht genehmigt oder im Laufe der Mission behindert hätten.
Saimah Jiwa
Gaza-Wiederaufbaukonferenz in Ägypten geplant
Deutschland will gemeinsam mit Ägypten nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs zu einer Wiederaufbaukonferenz einladen. Das sei „der nächste notwendige Schritt“, sagte Außenminister Johann Wadephul. Dabei solle es sich um eine breiter angelegte Konferenz handeln, „die auch den politischen Rahmen mit vorzeichnet für den Gazastreifen und die natürlich immer im Blick hält, dass am Ende eine Zweistaatenlösung wird stehen müssen“, so Wadephul.
Die heutige Konferenz in Paris, bei der sich am Abend Europäer sowie arabische und muslimische Staaten treffen, sei ein Teil dessen, was jetzt gebraucht werde. „Aber Israel fehlt am Tisch und Israel gehört an den Tisch“, forderte Wadephul. Die von Deutschland geplante Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten „muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind“. Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen.
Die heutige Konferenz in Paris, bei der sich am Abend Europäer sowie arabische und muslimische Staaten treffen, sei ein Teil dessen, was jetzt gebraucht werde. „Aber Israel fehlt am Tisch und Israel gehört an den Tisch“, forderte Wadephul. Die von Deutschland geplante Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten „muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind“. Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen.
Lisa Torjuul
Jubelszenen im Gazastreifen nach Einigung zwischen Hamas und Israel
Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beendigung des Gaza-Kriegs hat Jubelszenen in dem Küstenstreifen ausgelöst. Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera zeigte Bilder von feiernden Menschen in der Stadt Chan Yunis. Auf Videos war zu sehen, wie mit Pressewesten ausgestattete Reporter die Nachricht unter der Bevölkerung verbreiteten, weil viele Menschen keinen Zugang zum Internet oder Strom haben.
In sozialen Netzwerken teilten arabische Medien Videos von feiernden Menschen. Junge Männer trugen einander auf den Schultern. In anderen Szenen waren Menschen an zentralen Plätzen zu sehen, wie sie jubelnd tanzten und laut Musik spielten oder mit ihren Handytaschenlampen leuchteten.
Der arabische TV-Sender Al-Arabi al-Jadid zeigte Bilder von Kindern, die sich über die Nachricht freuten. Ein Mädchen sagte dem Sender, sie freue sich, nun endlich wieder nach Hause gehen zu können. „Sobald sie uns sagen, dass wir gehen können, mache ich mich auf den Weg“, sagte sie.
Andere Bewohner sagten Al Jazeera, dass sie noch Angst hätten, aber dennoch auf einen dauerhaften Frieden hofften.
In sozialen Netzwerken teilten arabische Medien Videos von feiernden Menschen. Junge Männer trugen einander auf den Schultern. In anderen Szenen waren Menschen an zentralen Plätzen zu sehen, wie sie jubelnd tanzten und laut Musik spielten oder mit ihren Handytaschenlampen leuchteten.
Der arabische TV-Sender Al-Arabi al-Jadid zeigte Bilder von Kindern, die sich über die Nachricht freuten. Ein Mädchen sagte dem Sender, sie freue sich, nun endlich wieder nach Hause gehen zu können. „Sobald sie uns sagen, dass wir gehen können, mache ich mich auf den Weg“, sagte sie.
Andere Bewohner sagten Al Jazeera, dass sie noch Angst hätten, aber dennoch auf einen dauerhaften Frieden hofften.
Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen über die Beendigung des Gaza-Kriegs jubeln Menschen in Chan Yunis im Gazastreifen. AFP
Niklas Keller
Fotos: US-Außenminister Rubio teilt Trump bevorstehende Einigung per Notiz mit
US-Außenminister Rubio hat US-Präsident Trump die bevorstehende Einigung zwischen Israel und der Hamas während einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington, D.C. per Notiz mitgeteilt. Auf dem Zettel zu lesen: „Sehr nah dran“ und „Du musst einen Truth Social Post freigeben, damit du den Deal als Erster bekanntgeben kannst.“ Nachdem Rubio Präsident Trump den Zettel gereicht hatte, flüsterte er ihm noch etwas zu. Präsident Trump verkündete den Anwesenden, dass ein Deal im Nahen-Osten zwischen Israel und der Hamas kurz bevorstehe.
Saimah Jiwa
EU-Spitzenvertreter kündigen nach Gaza-Deal Unterstützung an
Kanzler Friedrich Merz sieht die Vereinbarung als hoffnungsvolles Zeichen für eine Lösung in dieser Woche. "Die Entwicklung macht uns Mut", sagt er. Es gebe offensichtlich eine große Chance, in den nächsten Stunden schon zu einer Übereinkunft mit der Hamas zu kommen. Er warnt aber, dass das Abkommen noch nicht wirklich abgeschlossen und umgesetzt sei: "Insofern beobachten wir die sehr genau."
Außenminister Johann Wadephul schrieb auf der Plattform X: „Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln & ein Waffenstillstand kurz bevorstehen." Deutschland stehe bereit, die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen. Wadephul nimmt heute an einem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris teil, wo es auch darum gehen soll, Eckpunkte und Modalitäten für ein gemeinsames Engagement nach einem möglichen Ende des Krieges festzulegen.
Die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen müsse das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Beitrag auf X. Auch er ist bei dem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris heute Nachmittag anwesend.
Die Europäische Union hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf die erste Phase des US-Gaza-Plans als bedeutenden Durchbruch begrüßt. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete dies als eine "große diplomatische Errungenschaft" und eine echte Chance, den Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen. Weiter sagt sie: "Die EU wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dessen Umsetzung zu unterstützen".
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Auf der Online-Plattform X schreibt sie: "Alle Geiseln müssen sicher freigelassen werden. Eine dauerhafte Waffenruhe muss erreicht werden. Das Leid muss ein Ende haben." Die EU werde weiterhin Hilfslieferungen in den Gazastreifen unterstützen und sei bereit, beim Wiederaufbau zu helfen.
Der britische Premierminister Keir Starmer zeigt sich ebenfalls erleichtert: „Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza“, sagte er in einer Mitteilung der Downing Street. Die Vereinbarung müsse „vollständig und ohne Verzögerung“ umgesetzt werden, „begleitet von der sofortigen Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza“.
Außenminister Johann Wadephul schrieb auf der Plattform X: „Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln & ein Waffenstillstand kurz bevorstehen." Deutschland stehe bereit, die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen. Wadephul nimmt heute an einem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris teil, wo es auch darum gehen soll, Eckpunkte und Modalitäten für ein gemeinsames Engagement nach einem möglichen Ende des Krieges festzulegen.
Die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen müsse das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Beitrag auf X. Auch er ist bei dem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris heute Nachmittag anwesend.
Die Europäische Union hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf die erste Phase des US-Gaza-Plans als bedeutenden Durchbruch begrüßt. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete dies als eine "große diplomatische Errungenschaft" und eine echte Chance, den Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen. Weiter sagt sie: "Die EU wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dessen Umsetzung zu unterstützen".
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Auf der Online-Plattform X schreibt sie: "Alle Geiseln müssen sicher freigelassen werden. Eine dauerhafte Waffenruhe muss erreicht werden. Das Leid muss ein Ende haben." Die EU werde weiterhin Hilfslieferungen in den Gazastreifen unterstützen und sei bereit, beim Wiederaufbau zu helfen.
Der britische Premierminister Keir Starmer zeigt sich ebenfalls erleichtert: „Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza“, sagte er in einer Mitteilung der Downing Street. Die Vereinbarung müsse „vollständig und ohne Verzögerung“ umgesetzt werden, „begleitet von der sofortigen Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza“.
Dominik Fürst
Israelisches Kabinett soll Abkommen noch am Donnerstag genehmigen
Nach der Einigung zwischen Israel und Hamas wird das israelische Kabinett noch am Donnerstag zusammentreten, um das Abkommen formell zu genehmigen. Das teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht mit. Er sprach von einem „diplomatischen Erfolg und einem nationalen und moralischen Sieg für den Staat Israel“.
Die Hamas bestätigte die Einigung und forderte US-Präsident Donald Trump, die vermittelnden Parteien und weitere internationale Kräfte dazu auf, Israel zu einer vollständigen und sofortigen Umsetzung der Vereinbarung zu zwingen.
Die Hamas bestätigte die Einigung und forderte US-Präsident Donald Trump, die vermittelnden Parteien und weitere internationale Kräfte dazu auf, Israel zu einer vollständigen und sofortigen Umsetzung der Vereinbarung zu zwingen.
Michelle Ostwald
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat", schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region."
Zuvor hatte Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.
Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.
Zuvor hatte Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.
Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.
Michelle Ostwald
Israels Militär bereitet sich „auf jedes Szenario" vor
Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, „starke Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein", teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäß den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.
Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.
Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.
Michelle Ostwald
UN-Generalsekretär Guterres: „Einmalige Gelegenheit für Zweistaatenlösung nutzen“
Nach der Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. „Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden“, betonte Guterres in einer Mitteilung. Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. „Das Leiden muss ein Ende haben“, forderte der UN-Generalsekretär.
Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.
Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.
Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.
Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.
Michelle Ostwald
Geiselfamilien begrüßen Einigung zwischen Israel und Hamas
Die Familien der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln haben den Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas begrüßt. „Das ist ein wichtiger und bedeutender Schritt auf dem Weg, alle nach Hause zu bringen, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei und wird erst enden, wenn die letzte Geisel zurückgekehrt ist“, hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geiselfamilien. Sie hätten die Nachricht von der Einigung auf die erste Phase des US-Friedensplans mit einer „Mischung aus Aufregung, Vorfreude und Besorgnis“ aufgenommen.
In Tel Aviv reagieren Angehörige einer Geisel erleichtert auf den angekündigten Deal zwischen Israel und den Hamas. Ronen Zvulun/REUTERS
Michelle Ostwald
Hamas bestätigt Einigung mit Israel – Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
Die islamistische Hamas hat eine erste Einigung mit Israel über eine Beilegung des Kriegs im Gazastreifen bestätigt. Die Vereinbarung sehe ein Ende der Kampfhandlungen in Gaza, einen Rückzug des israelischen Militärs, Zugang für Hilfsgüter und einen Austausch von Geiseln und Häftlingen vor, hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. „Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten bekanntgegeben.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. „Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten bekanntgegeben.
Michelle Ostwald
Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt
Israel und die islamistische Hamas haben laut US-Präsident Donald Trump erste wichtige Abmachungen im Ringen um eine Beilegung des Gaza-Kriegs getroffen. Konkret werden demnach alle Geiseln bald freigelassen und Israel wird seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social bekanntgab: „Alle Parteien werden fair behandelt.“
Trump dankte weiteren Vermittlerländern in dem Konflikt - Katar, Ägypten und der Türkei. Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas über einen von Trump vorgestellten Friedensplan stattgefunden. Damit ist zwei Jahren nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump.
„Dies ist ein großartiger Tag für die Welt", sagte der US-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview am Mittwoch. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. Dies sei fantastisch. „Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle."
Trumps Friedensplan sieht vor, dass alle israelischen und ausländischen Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terrororganisationen freikommen. Im Gegenzug dafür soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Die Menschen werden unter grausamen Bedingungen festgehalten. Zuvor freigelassene Geiseln haben von Folter und schweren Misshandlungen berichtet. In von Terrororganisationen veröffentlichten Videos waren Geiseln zuletzt auch stark abgemagert zu sehen.
Israels Armee soll sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, um die Geiselfreilassung vorzubereiten.
Die indirekten Verhandlungen hatten am Montag begonnen mit dem Ziel, den seit zwei Jahren laufenden Gaza-Krieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, reisten dafür nach Scharm el Scheich. Versuche, den Gaza-Krieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.
Trump dankte weiteren Vermittlerländern in dem Konflikt - Katar, Ägypten und der Türkei. Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas über einen von Trump vorgestellten Friedensplan stattgefunden. Damit ist zwei Jahren nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump.
„Dies ist ein großartiger Tag für die Welt", sagte der US-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview am Mittwoch. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. Dies sei fantastisch. „Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle."
Trumps Friedensplan sieht vor, dass alle israelischen und ausländischen Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terrororganisationen freikommen. Im Gegenzug dafür soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Die Menschen werden unter grausamen Bedingungen festgehalten. Zuvor freigelassene Geiseln haben von Folter und schweren Misshandlungen berichtet. In von Terrororganisationen veröffentlichten Videos waren Geiseln zuletzt auch stark abgemagert zu sehen.
Israels Armee soll sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, um die Geiselfreilassung vorzubereiten.
Die indirekten Verhandlungen hatten am Montag begonnen mit dem Ziel, den seit zwei Jahren laufenden Gaza-Krieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, reisten dafür nach Scharm el Scheich. Versuche, den Gaza-Krieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.
Katja Guttmann
Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
Die aktuellen indirekten Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Auftritt in Washington. Bei einem erfolgreichen Verlauf würde er voraussichtlich am Sonntag oder spät am Samstag losfliegen, sagte Trump. Die Gespräche von Unterhändlern Israels und der palästinensischen Terrororganisation Hamas laufen seit mehreren Tagen im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich.
Israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass beide Seiten am Donnerstag oder Freitag eine Vereinbarung schließen könnten. Danach könnten die Geiseln freigelassen werden. Dies könne frühestens am Samstag oder zu Beginn der kommenden Woche geschehen. Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidendes Faustpfand in den Verhandlungen zur Durchsetzung eigener Ziele.
Basis der Unterredungen ist der Friedensplan von Trump, der die Freilassung aller verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht. Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.
Am Anfang der Gespräche forderte die Hamas nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt.
Israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass beide Seiten am Donnerstag oder Freitag eine Vereinbarung schließen könnten. Danach könnten die Geiseln freigelassen werden. Dies könne frühestens am Samstag oder zu Beginn der kommenden Woche geschehen. Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidendes Faustpfand in den Verhandlungen zur Durchsetzung eigener Ziele.
Basis der Unterredungen ist der Friedensplan von Trump, der die Freilassung aller verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht. Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.
Am Anfang der Gespräche forderte die Hamas nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt.
Juri Auel
Israelischer Militärsprecher: Mehrere Terroristen in Gaza getötet
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers in Gaza mehrere Männer getötet, die einen israelischen Militärposten in der Stadt angreifen wollten. Derzeit dauere die Suche nach weiteren Terroristen in der Region an, sagte ein Sprecher am Abend. Israelische Soldaten seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden.
Einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge hatte Verteidigungsminister Israel Katz kurz zuvor israelische Truppen in dem Gebiet besucht. Über die Zahl der getöteten Angreifer gab es zunächst keine Angaben.
Einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge hatte Verteidigungsminister Israel Katz kurz zuvor israelische Truppen in dem Gebiet besucht. Über die Zahl der getöteten Angreifer gab es zunächst keine Angaben.