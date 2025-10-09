Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Lisa Torjuul
Israel: Waffenruhe tritt 24 Stunden nach der Ratifizierung durch Kabinett in Kraft
Innerhalb von 24 Stunden nach der israelischen Regierungssitzung zur Billigung des Abkommens soll laut israelischen Angaben eine Waffenruhe eintreten. Dies berichtete die Times of Israel unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Die Sitzung der israelischen Regierung hat sich israelischen Medienberichten zufolge verzögert. Ursprünglich sollte das Kabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu um 18 Uhr (Ortszeit) zusammentreten, nach einem vorangehenden Treffen des Sicherheitskabinetts. Dieses Treffen verzögere sich jedoch, berichteten mehrere Medien. Das Kabinett trifft sich demnach voraussichtlich um 20 Uhr (19 Uhr MESZ).
Christoph Heinlein
Trump: Geiseln kommen wohl Montag oder Dienstag frei
US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass die im Gazastreifen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln Anfang nächster Woche freikommen. Man freue sich darauf, die Geiseln bei ihren Familien willkommen zu heißen – „und das wird Anfang nächster Woche geschehen. Wir hoffen, dass es Montag oder Dienstag sein wird“, sagte er bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung seines Kabinetts in Washington.
Die Geiseln zu befreien, sei ein komplizierter Prozess. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Der genaue Zeitpunkt ihrer Freilassung ist bislang unklar – genauso, ob es alle auf einmal sein und auch die sterblichen Überreste von Geiseln an Israel übergeben werden.
Trump stellte auch in Aussicht, dass er „recht bald“ aufbrechen wolle Richtung Nahost. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Bereits am Vortag hatte er eine Reise rund um das Wochenende erwogen.
Katja Guttmann
Israels Außenminister: Wollen Krieg nicht weiterführen
Israel will nach Aussagen von Außenminister Gideon Saar nicht zum Krieg zurückkehren. „Wir haben keinerlei Absicht, den Krieg wieder aufzunehmen“, sagte er dem US-Sender Fox News. Er betonte zugleich, dass die islamistische Hamas entwaffnet werden müsse. Saar sagte mit Blick auf den Friedensplan, dass die Waffenruhe und der Austausch der Geiseln das Ende des Kriegs bedeuten sollte.
Innerhalb von 24 Stunden nach einer für den Abend geplanten israelischen Regierungssitzung zur Billigung der Vereinbarung soll nach Regierungsangaben aus Israel im Gaza-Krieg eine Waffenruhe eintreten. Israels Soldaten würden sich dann auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. 24 Stunden nach der Regierungssitzung beginne dann auch die 72-stündige Frist, innerhalb der die lebenden Geiseln freikommen und die sterblichen Überreste getöteter Geiseln übergeben werden sollen.
Katja Guttmann
Iran begrüßt Gaza-Einigung – warnt vor Wortbruch Israels
Zwar will auch Teheran ein Ende der Gewalt, traut einem Frieden mit dem Erzfeind Israel jedoch nicht. „Teheran unterstützt jede Initiative, die den Völkermord stoppt, den vollständigen Abzug der Besatzungstruppen sicherstellt und humanitäre Hilfe ermöglicht“, erklärte das iranische Außenministerium in einer Stellungnahme. Alle beteiligten Seiten sollten jedoch gegenüber einer Täuschung und mangelnden Verlässlichkeit Israels wachsam bleiben, so das Ministerium laut Nachrichtenagentur Isna. Zudem verlangte Teheran, es sei die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel für mögliche Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Unterstützung Palästinas und militanter Gruppen wie der Hamas ist ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Doktrin Irans. Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt Teheran Israel nicht als Staat an und vermeidet dessen namentliche Erwähnung – stattdessen ist stets vom „zionistischen Regime“ die Rede.
Katja Guttmann
Ägypten zur Entwaffnung der Hamas: Waffen „einfrieren“
Die islamistische Hamas ist nach ägyptischer Darstellung bereit, den Einsatz ihrer Waffen im Rahmen des US-Friedensplans für Gaza „einzufrieren“, diese aber nicht ganz abzugeben. Die Hamas habe Israel einen entsprechenden Vorschlag gemacht, ihre Waffen für fünf bis zehn Jahre nicht einzusetzen. Das sagte der Vorsitzende des ägyptischen Staatsinformationsdiensts SIS, Diaa Raschwan, dem Nachrichtenkanal Al-Arabija. Die Hamas wäre demnach aber nicht bereit, die Waffen ganz abzugeben.
Raschwan sagte, dem Vorschlag nach würde die Hamas die Waffen für den Zeitraum des „Einfrierens“ zwar abgeben, jedoch nicht an eine israelische oder nicht-arabische Partei. Denkbar wäre dagegen ein Komitee aus Ägyptern, weiteren arabischen Vertretern oder auch Palästinensern.
Eine mögliche Entwaffnung der Hamas bleibt auch nach der Einigung zur ersten Phase von Trumps Plan einer der größten Streitpunkte vor einem erhofften Kriegsende. Fraglich ist unter anderem, wie genau eine Entwaffnung definiert wird, wer diese kontrollieren soll und unter welchen Konditionen auch Israel diese anerkennen würde. Einigen Berichten zufolge könnte die Hamas bereit sein, in dem Punkt zumindest einige Zugeständnisse zu machen.
Juri Auel
Huthi begrüßen Vereinbarung bei Gaza-Verhandlungen – keine Aussage zu Angriffen
Die Huthi in Jemen haben sich positiv zu dem Durchbruch bei den Gaza-Verhandlungen geäußert. „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für jede Anstrengung, die darauf abzielt, das Leiden des palästinensischen Volkes zu lindern“, sagte ein Vertreter der mit der islamistischen Hamas verbündeten Huthi der jemenitischen Nachrichtenagentur Saba. Die Organisation begrüße jede Vereinbarung, die die Rechte der Palästinenser schütze.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor zwei Jahren attackiert die jemenitische Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel griff im Gegenzug immer wieder Ziele in Jemen an. Zu den Angriffen der Miliz auf Israel oder auf Schiffe im Roten Meer und ob diese eingestellt oder fortgesetzt würden, äußerte sich der Vertreter nicht.
Juri Auel
Türkei will sich an Überwachung von Gaza-Waffenruhe beteiligen
Die Türkei will sich an der Überwachung der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen beteiligen. Dies teilt Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Ankara mit. Die Türkei werde auch zum Wiederaufbau des Gazastreifens beitragen, fügt er hinzu. Einem hochrangigen türkischen Regierungsvertreter zufolge wird das Land darüber hinaus Teil einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Israel, den USA, Katar und Ägypten sein, die die Leichen von israelischen Hamas-Geiseln im Gazastreifen ausfindig machen soll. Türkische Gesandte hatten an den Verhandlungen in Ägypten teilgenommen, die zu dem Abkommen geführt hatten, das eine Waffenruhe und die Freilassung der verbliebenen Geiseln vorsieht.
Lisa Torjuul
Israels Finanzminister Smotrich lehnt Gaza-Deal ab
Der rechtsextreme israelische Minister Bezalel Smotrich hat sich deutlich gegen die Übereinkunft zwischen Israel und der islamistischen Hamas ausgesprochen. Er und seine Partei würden dem Deal nicht zustimmen, schrieb Smotrich auf X. Der Finanzminister äußerte zwar „große Freude“ über die bevorstehende Rückkehr der Geiseln, sprach jedoch zugleich von „großer Sorge“ über die Freilassung palästinensischer Häftlinge.
Er beschrieb eine „ungeheure Angst“ vor den Folgen einer „Entleerung der Gefängnisse und der Freilassung der nächsten Generation terroristischer Führungspersönlichkeiten“. Aus diesem Grund könne er sich den Feiern nach der Einigung bei den Gesprächen nicht anschließen.
Israels Regierung soll am späten Nachmittag zusammenkommen, um über die Punkte der Einigung zu beraten und diese offiziell abzusegnen. Es wird mit einer deutlichen Mehrheit für das Abkommen gerechnet.
Lisa Torjuul
Jubelszenen im Gazastreifen nach Einigung zwischen Hamas und Israel
Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beendigung des Gaza-Kriegs hat Jubelszenen in dem Küstenstreifen ausgelöst. Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera zeigte Bilder von feiernden Menschen in der Stadt Chan Yunis. Auf Videos war zu sehen, wie mit Pressewesten ausgestattete Reporter die Nachricht unter der Bevölkerung verbreiteten, weil viele Menschen keinen Zugang zum Internet oder Strom haben.
In sozialen Netzwerken teilten arabische Medien Videos von feiernden Menschen. Junge Männer trugen einander auf den Schultern. In anderen Szenen waren Menschen an zentralen Plätzen zu sehen, wie sie jubelnd tanzten und laut Musik spielten oder mit ihren Handytaschenlampen leuchteten.
Der arabische TV-Sender Al-Arabi al-Jadid zeigte Bilder von Kindern, die sich über die Nachricht freuten. Ein Mädchen sagte dem Sender, sie freue sich, jetzt endlich wieder nach Hause gehen zu können. „Sobald sie uns sagen, dass wir gehen können, mache ich mich auf den Weg“, sagte sie.
Andere Bewohner sagten Al Jazeera, dass sie noch Angst hätten, aber dennoch auf einen dauerhaften Frieden hofften.
Saimah Jiwa
Tonnenweise Hilfsgüter warten auf Einlass nach Gaza
Das UN-Nothilfebüro OCHA steht mit rund 170 000 Tonnen Hilfsgütern in der Nähe des Gazastreifens bereit - darunter seien Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte und andere dringend benötigte Hilfsgüter. Ein Sprecher in Genf sagte, diese würden zu den notleidenden Menschen gebracht, sobald die israelischen Behörden ihre Zustimmung gäben.
Auch die Welthungerhilfe kann nach eigenen Angaben in den palästinensischen Gebieten umgehend humanitäre Hilfe leisten. „Die Hilfsgüter stehen in Jordanien bereit, sind ready-to-go und können sehr schnell verteilt werden“, sagte der Generalsekretär der Organisation, Mathias Mogge, in Berlin. Dazu verfüge die Welthungerhilfe über die Strukturen, die Organisation und das notwendige Know-how.
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte ebenfalls umgehend Hilfe zugesagt. Das Ministerium stehe bereit, um die Menschen schnell wieder mit Wasser, Energie und weiteren humanitären Hilfsgütern zu versorgen.
Anfang der Woche hatte OCHA berichtet, dass israelische Behörden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 insgesamt 45 Prozent der angemeldeten Hilfskonvois entweder nicht genehmigt oder im Laufe der Mission behindert hätten.
Saimah Jiwa
Gaza-Wiederaufbaukonferenz in Ägypten geplant
Deutschland will gemeinsam mit Ägypten nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Ende des Gaza-Kriegs zu einer Wiederaufbaukonferenz einladen. Das sei „der nächste notwendige Schritt“, sagte Außenminister Johann Wadephul. Dabei solle es sich um eine breiter angelegte Konferenz handeln, „die auch den politischen Rahmen mit vorzeichnet für den Gazastreifen und die natürlich immer im Blick hält, dass am Ende eine Zweistaatenlösung wird stehen müssen“, so Wadephul.
Die heutige Konferenz in Paris, bei der sich am Abend Europäer sowie arabische und muslimische Staaten treffen, sei ein Teil dessen, was jetzt gebraucht werde. „Aber Israel fehlt am Tisch und Israel gehört an den Tisch“, forderte Wadephul. Die von Deutschland geplante Wiederaufbaukonferenz mit Ägypten „muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind“. Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen.
Niklas Keller
Fotos: US-Außenminister Rubio teilt Trump bevorstehende Einigung per Notiz mit
US-Außenminister Rubio hat US-Präsident Trump die bevorstehende Einigung zwischen Israel und der Hamas während einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington, D.C. per Notiz mitgeteilt. Auf dem Zettel zu lesen: „Sehr nah dran“ und „Du musst einen Truth Social Post freigeben, damit du den Deal als Erster bekanntgeben kannst.“ Nachdem Rubio Präsident Trump den Zettel gereicht hatte, flüsterte er ihm noch etwas zu. Präsident Trump verkündete den Anwesenden, dass ein Deal im Nahen-Osten zwischen Israel und der Hamas kurz bevorstehe.
Saimah Jiwa
EU-Spitzenvertreter kündigen nach Gaza-Deal Unterstützung an
Kanzler Friedrich Merz sieht die Vereinbarung als hoffnungsvolles Zeichen für eine Lösung in dieser Woche. "Die Entwicklung macht uns Mut", sagt er. Es gebe offensichtlich eine große Chance, in den nächsten Stunden schon zu einer Übereinkunft mit der Hamas zu kommen. Er warnt aber, dass das Abkommen noch nicht wirklich abgeschlossen und umgesetzt sei: "Insofern beobachten wir die sehr genau."
Außenminister Johann Wadephul schrieb auf der Plattform X: „Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln & ein Waffenstillstand kurz bevorstehen." Deutschland stehe bereit, die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen. Wadephul nimmt heute an einem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris teil, wo es auch darum gehen soll, Eckpunkte und Modalitäten für ein gemeinsames Engagement nach einem möglichen Ende des Krieges festzulegen.
Die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen müsse das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Beitrag auf X. Auch er ist bei dem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris heute Nachmittag anwesend.
Die Europäische Union hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf die erste Phase des US-Gaza-Plans als bedeutenden Durchbruch begrüßt. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete dies als eine "große diplomatische Errungenschaft" und eine echte Chance, den Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen. Weiter sagt sie: "Die EU wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dessen Umsetzung zu unterstützen".
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Auf der Online-Plattform X schreibt sie: "Alle Geiseln müssen sicher freigelassen werden. Eine dauerhafte Waffenruhe muss erreicht werden. Das Leid muss ein Ende haben." Die EU werde weiterhin Hilfslieferungen in den Gazastreifen unterstützen und sei bereit, beim Wiederaufbau zu helfen.
Der britische Premierminister Keir Starmer zeigt sich ebenfalls erleichtert: „Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza“, sagte er in einer Mitteilung der Downing Street. Die Vereinbarung müsse „vollständig und ohne Verzögerung“ umgesetzt werden, „begleitet von der sofortigen Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza“.
Dominik Fürst
Israelisches Kabinett soll Abkommen noch am Donnerstag genehmigen
Nach der Einigung zwischen Israel und Hamas wird das israelische Kabinett noch am Donnerstag zusammentreten, um das Abkommen formell zu genehmigen. Das teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht mit. Er sprach von einem „diplomatischen Erfolg und einem nationalen und moralischen Sieg für den Staat Israel“.
Die Hamas bestätigte die Einigung und forderte US-Präsident Donald Trump, die vermittelnden Parteien und weitere internationale Kräfte dazu auf, Israel zu einer vollständigen und sofortigen Umsetzung der Vereinbarung zu zwingen.
Michelle Ostwald
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat", schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region."
Zuvor hatte Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.
Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.
