EU-Spitzenvertreter kündigen nach Gaza-Deal Unterstützung an

Kanzler Friedrich Merz sieht die Vereinbarung als hoffnungsvolles Zeichen für eine Lösung in dieser Woche. "Die Entwicklung macht uns Mut", sagt er. Es gebe offensichtlich eine große Chance, in den nächsten Stunden schon zu einer Übereinkunft mit der Hamas zu kommen. Er warnt aber, dass das Abkommen noch nicht wirklich abgeschlossen und umgesetzt sei: "Insofern beobachten wir die sehr genau."



Außenminister Johann Wadephul schrieb auf der Plattform X: „Die Einigung auf die erste Phase bedeutet, dass die Freilassung der Geiseln & ein Waffenstillstand kurz bevorstehen." Deutschland stehe bereit, die weiteren Schritte in Richtung Frieden zu unterstützen. Wadephul nimmt heute an einem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris teil, wo es auch darum gehen soll, Eckpunkte und Modalitäten für ein gemeinsames Engagement nach einem möglichen Ende des Krieges festzulegen.



Die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen müsse das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Beitrag auf X. Auch er ist bei dem Treffen mit europäischen und arabischen Kollegen zu den Gaza-Friedensbemühungen in Paris heute Nachmittag anwesend.



Die Europäische Union hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf die erste Phase des US-Gaza-Plans als bedeutenden Durchbruch begrüßt. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete dies als eine "große diplomatische Errungenschaft" und eine echte Chance, den Krieg zu beenden und alle Geiseln freizulassen. Weiter sagt sie: "Die EU wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dessen Umsetzung zu unterstützen".



Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Auf der Online-Plattform X schreibt sie: "Alle Geiseln müssen sicher freigelassen werden. Eine dauerhafte Waffenruhe muss erreicht werden. Das Leid muss ein Ende haben." Die EU werde weiterhin Hilfslieferungen in den Gazastreifen unterstützen und sei bereit, beim Wiederaufbau zu helfen.



Der britische Premierminister Keir Starmer zeigt sich ebenfalls erleichtert: „Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza“, sagte er in einer Mitteilung der Downing Street. Die Vereinbarung müsse „vollständig und ohne Verzögerung“ umgesetzt werden, „begleitet von der sofortigen Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza“.