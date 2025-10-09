Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israelisches Kabinett soll Abkommen noch am Donnerstag genehmigen
UN-Generalsekretär Guterres: „Einmalige Gelegenheit für Zweistaatenlösung nutzen“
Hamas bestätigt Einigung mit Israel – Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt
Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
Michelle Ostwald
Israels Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beilegung des Gaza-Kriegs hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Donald Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat", schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region."
Zuvor hatte Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.
Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.
Zuvor hatte Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die islamistische Hamas bestätigte die Einigung.
Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.
Dominik Fürst
Israelisches Kabinett soll Abkommen noch am Donnerstag genehmigen
Nach der Einigung zwischen Israel und Hamas wird das israelische Kabinett noch am Donnerstag zusammentreten, um das Abkommen formell zu genehmigen. Das teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht mit. Er sprach von einem „diplomatischen Erfolg und einem nationalen und moralischen Sieg für den Staat Israel“.
Die Hamas bestätigte die Einigung und forderte US-Präsident Donald Trump, die vermittelnden Parteien und weitere internationale Kräfte dazu auf, Israel zu einer vollständigen und sofortigen Umsetzung der Vereinbarung zu zwingen.
Die Hamas bestätigte die Einigung und forderte US-Präsident Donald Trump, die vermittelnden Parteien und weitere internationale Kräfte dazu auf, Israel zu einer vollständigen und sofortigen Umsetzung der Vereinbarung zu zwingen.
Michelle Ostwald
Israels Militär bereitet sich „auf jedes Szenario" vor
Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, „starke Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein", teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäß den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.
Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.
Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.
Michelle Ostwald
UN-Generalsekretär Guterres: „Einmalige Gelegenheit für Zweistaatenlösung nutzen“
Nach der Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. „Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden“, betonte Guterres in einer Mitteilung. Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. „Das Leiden muss ein Ende haben“, forderte der UN-Generalsekretär.
Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.
Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.
Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.
Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.
Michelle Ostwald
Geiselfamilien begrüßen Einigung zwischen Israel und Hamas
Die Familien der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln haben den Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas begrüßt. „Das ist ein wichtiger und bedeutender Schritt auf dem Weg, alle nach Hause zu bringen, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei und wird erst enden, wenn die letzte Geisel zurückgekehrt ist“, hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geiselfamilien. Sie hätten die Nachricht von der Einigung auf die erste Phase des US-Friedensplans mit einer „Mischung aus Aufregung, Vorfreude und Besorgnis“ aufgenommen.
Michelle Ostwald
Hamas bestätigt Einigung mit Israel – Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
Die islamistische Hamas hat eine erste Einigung mit Israel über eine Beilegung des Kriegs im Gazastreifen bestätigt. Die Vereinbarung sehe ein Ende der Kampfhandlungen in Gaza, einen Rückzug des israelischen Militärs, Zugang für Hilfsgüter und einen Austausch von Geiseln und Häftlingen vor, hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. „Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten bekanntgegeben.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. „Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten bekanntgegeben.
Michelle Ostwald
Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt
Israel und die islamistische Hamas haben laut US-Präsident Donald Trump erste wichtige Abmachungen im Ringen um eine Beilegung des Gaza-Kriegs getroffen. Konkret werden demnach alle Geiseln bald freigelassen und Israel wird seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social bekanntgab: „Alle Parteien werden fair behandelt.“
Trump dankte weiteren Vermittlerländern in dem Konflikt - Katar, Ägypten und der Türkei. Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas über einen von Trump vorgestellten Friedensplan stattgefunden. Damit ist zwei Jahren nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump.
„Dies ist ein großartiger Tag für die Welt", sagte der US-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview am Mittwoch. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. Dies sei fantastisch. „Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle."
Trumps Friedensplan sieht vor, dass alle israelischen und ausländischen Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terrororganisationen freikommen. Im Gegenzug dafür soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Die Menschen werden unter grausamen Bedingungen festgehalten. Zuvor freigelassene Geiseln haben von Folter und schweren Misshandlungen berichtet. In von Terrororganisationen veröffentlichten Videos waren Geiseln zuletzt auch stark abgemagert zu sehen.
Israels Armee soll sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, um die Geiselfreilassung vorzubereiten.
Die indirekten Verhandlungen hatten am Montag begonnen mit dem Ziel, den seit zwei Jahren laufenden Gaza-Krieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, reisten dafür nach Scharm el Scheich. Versuche, den Gaza-Krieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.
Trump dankte weiteren Vermittlerländern in dem Konflikt - Katar, Ägypten und der Türkei. Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas über einen von Trump vorgestellten Friedensplan stattgefunden. Damit ist zwei Jahren nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump.
„Dies ist ein großartiger Tag für die Welt", sagte der US-Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview am Mittwoch. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. Dies sei fantastisch. „Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle."
Trumps Friedensplan sieht vor, dass alle israelischen und ausländischen Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terrororganisationen freikommen. Im Gegenzug dafür soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Die Menschen werden unter grausamen Bedingungen festgehalten. Zuvor freigelassene Geiseln haben von Folter und schweren Misshandlungen berichtet. In von Terrororganisationen veröffentlichten Videos waren Geiseln zuletzt auch stark abgemagert zu sehen.
Israels Armee soll sich laut Trumps Plan auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, um die Geiselfreilassung vorzubereiten.
Die indirekten Verhandlungen hatten am Montag begonnen mit dem Ziel, den seit zwei Jahren laufenden Gaza-Krieg schrittweise zu einem Ende zu führen. Unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Israels Minister Ron Dermer und Chalil al-Haja, der höchste Vertreter der Hamas im Ausland, reisten dafür nach Scharm el Scheich. Versuche, den Gaza-Krieg zu beenden, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert.
Katja Guttmann
Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
Die aktuellen indirekten Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Auftritt in Washington. Bei einem erfolgreichen Verlauf würde er voraussichtlich am Sonntag oder spät am Samstag losfliegen, sagte Trump. Die Gespräche von Unterhändlern Israels und der palästinensischen Terrororganisation Hamas laufen seit mehreren Tagen im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich.
Israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass beide Seiten am Donnerstag oder Freitag eine Vereinbarung schließen könnten. Danach könnten die Geiseln freigelassen werden. Dies könne frühestens am Samstag oder zu Beginn der kommenden Woche geschehen. Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidendes Faustpfand in den Verhandlungen zur Durchsetzung eigener Ziele.
Basis der Unterredungen ist der Friedensplan von Trump, der die Freilassung aller verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht. Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.
Am Anfang der Gespräche forderte die Hamas nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt.
Israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass beide Seiten am Donnerstag oder Freitag eine Vereinbarung schließen könnten. Danach könnten die Geiseln freigelassen werden. Dies könne frühestens am Samstag oder zu Beginn der kommenden Woche geschehen. Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidendes Faustpfand in den Verhandlungen zur Durchsetzung eigener Ziele.
Basis der Unterredungen ist der Friedensplan von Trump, der die Freilassung aller verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge aus Israels Gefängnissen vorsieht. Weitere Kernziele des 20-Punkte-Plans: eine Entwaffnung der Hamas und ein schrittweiser Rückzug der israelischen Truppen aus dem weitgehend zerstörten Gazastreifen sowie humanitäre Hilfe in großen Mengen für die notleidende Zivilbevölkerung des Küstengebiets, das demilitarisiert und wiederaufgebaut werden soll.
Am Anfang der Gespräche forderte die Hamas nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt.
Juri Auel
Israelischer Militärsprecher: Mehrere Terroristen in Gaza getötet
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers in Gaza mehrere Männer getötet, die einen israelischen Militärposten in der Stadt angreifen wollten. Derzeit dauere die Suche nach weiteren Terroristen in der Region an, sagte ein Sprecher am Abend. Israelische Soldaten seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden.
Einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge hatte Verteidigungsminister Israel Katz kurz zuvor israelische Truppen in dem Gebiet besucht. Über die Zahl der getöteten Angreifer gab es zunächst keine Angaben.
Einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge hatte Verteidigungsminister Israel Katz kurz zuvor israelische Truppen in dem Gebiet besucht. Über die Zahl der getöteten Angreifer gab es zunächst keine Angaben.
Lisa Torjuul
Hamas: Listen mit Geiseln und Gefangenen ausgetauscht
Die Hamas und Israel tauschen bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen nach Angaben eines Hamas-Vertreters Listen mit Geiseln und Gefangenen aus. Die Islamistenorganisation sei optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne, sagt der ranghohe Vertreter Taher al-Nunu.
Nach dem von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensplan, der zurzeit in Ägypten verhandelt wird, sollen die in Gaza verbleibenden 48 israelischen Geiseln freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Laut einem Bericht der Times of Israel hat Israel den Tod von 26 der Geiseln bestätigt. Auch die Leichen sollen übergeben werden.
Nach dem von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensplan, der zurzeit in Ägypten verhandelt wird, sollen die in Gaza verbleibenden 48 israelischen Geiseln freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Laut einem Bericht der Times of Israel hat Israel den Tod von 26 der Geiseln bestätigt. Auch die Leichen sollen übergeben werden.
Lisa Torjuul
Erdoğan: Trump bittet Türkei um Überzeugungsarbeit bei Hamas
Die Türkei soll auf Bitten von US-Präsident Donald Trump die radikal-islamische Hamas überzeugen, dessen Friedensplan für den Gazastreifen anzunehmen. Das sagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Türkische Vertreter seien an den Verhandlungen in Ägypten beteiligt und erläuterten der Hamas den besten Ansatz für die Zukunft eines palästinensischen Staates. Der Gazastreifen müsse Teil eines palästinensischen Staates bleiben und von Palästinensern regiert werden, erklärt Erdoğan weiter. Die Türkei sei bereit, zu allen Bemühungen beizutragen.
Bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs vermitteln außerdem Ägypten, Katar und die USA.
Bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs vermitteln außerdem Ägypten, Katar und die USA.
Lisa Torjuul
Aktivisten: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza
Propalästinensische Aktivisten einer weiteren Schiffsflotte mit Hilfsgütern sind nach eigenen Angaben vor der Küste des Gazastreifens vom israelischen Militär gestoppt worden. Die Gruppe aus neun Schiffen habe knapp 150 Helfer aus rund 30 Ländern an Bord, teilten die Aktivisten auf Instagram mit. Sie wurde von den Organisationen Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza übers Mittelmeer geschickt. Die Boote seien am frühen Morgen etwa 220 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens von israelischen Marine-Einheiten „attackiert und abgefangen worden“, hieß es in einem Post auf der Plattform X.
Das israelische Außenministerium teilte kurz danach mit, es habe einen weiteren Versuch gegeben, „die Seeblockade zu durchbrechen und sich in Kriegsgebiet zu begeben“. Die Schiffe würden nun in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Besatzungsmitglieder seien „in Sicherheit und bei guter Gesundheit“ und würden aller Voraussicht nach umgehend abgeschoben.
Vergangene Woche hatte Israels Marine mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Gut 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern - darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg - wurden in Gewahrsam genommen. Viele von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen und des Landes verwiesen.
Das israelische Außenministerium teilte kurz danach mit, es habe einen weiteren Versuch gegeben, „die Seeblockade zu durchbrechen und sich in Kriegsgebiet zu begeben“. Die Schiffe würden nun in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Besatzungsmitglieder seien „in Sicherheit und bei guter Gesundheit“ und würden aller Voraussicht nach umgehend abgeschoben.
Vergangene Woche hatte Israels Marine mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Gut 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern - darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg - wurden in Gewahrsam genommen. Viele von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen und des Landes verwiesen.
IHH via REUTERS
Dominik Fürst
Dritter Tag der Verhandlungen über Trump-Plan
Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Ende ihres Kriegs gehen heute in den dritten Tag. Mit der Ankunft wichtiger Unterhändler der Konfliktparteien und Vermittlerstaaten im ägyptischen Küstenort Scharm el-Scheich bekommen die Gespräche mehr politisches Gewicht - und vielleicht, so die Hoffnung, auch neuen Schwung.
Die Situation sei jedoch „im Vergleich zum ersten Tag unverändert“, sowohl Israel als auch die Hamas „beharren fest auf ihre Positionen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Demnach fordert die Hamas verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt. Während die Islamisten vor einem möglichen Geisel-Austausch gegen palästinensische Gefangene ein vollständiges Kriegsende verlangen, habe die israelische Delegation zu diesen Fragen bisher keine Zusagen gemacht.
Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidenden Faustpfand in den Verhandlungen. Nach der Teilzustimmung der Islamisten zu Trumps Plan hatte der US-Präsident Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die Geiseln sicher und schnell freikommen können. Allerdings halten die israelischen Angriffe weiter an – und auch die Hamas ließ sich bislang keine Zusage abringen, ihre Waffen niederzulegen.
Strittig ist Medienberichten zufolge auch, welche palästinensischen Gefangenen Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen müsste.
Die Situation sei jedoch „im Vergleich zum ersten Tag unverändert“, sowohl Israel als auch die Hamas „beharren fest auf ihre Positionen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Demnach fordert die Hamas verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt. Während die Islamisten vor einem möglichen Geisel-Austausch gegen palästinensische Gefangene ein vollständiges Kriegsende verlangen, habe die israelische Delegation zu diesen Fragen bisher keine Zusagen gemacht.
Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidenden Faustpfand in den Verhandlungen. Nach der Teilzustimmung der Islamisten zu Trumps Plan hatte der US-Präsident Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die Geiseln sicher und schnell freikommen können. Allerdings halten die israelischen Angriffe weiter an – und auch die Hamas ließ sich bislang keine Zusage abringen, ihre Waffen niederzulegen.
Strittig ist Medienberichten zufolge auch, welche palästinensischen Gefangenen Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen müsste.
Lisa Torjuul
Zehntausende Menschen bei Gedenkfeier in Tel Aviv
In Tel Aviv haben mehr als 30 000 Menschen der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 gedacht, gemeinsam mit Überlebenden, ehemaligen Geiseln und Angehörigen getöteter Soldaten.
Nach einer Schweigeminute waren auf einer Leinwand die Namen der rund 1 200 Menschen zu sehen, die am 7. Oktober von der islamistischen Hamas getötet wurden. Auch Textnachrichten, welche die Opfer aus Schutzräumen und vom Nova-Musikfestival an ihre Angehörigen gesendet hatten, wurden projiziert - oft ihre letzten Worte. Die Gedenkfeier wurde von einer privaten Initiative organisiert und landesweit in mehreren Sendern sowie online übertragen.
Vicki Cohen und Anat Angrest, deren Söhne noch immer als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, richteten von der Bühne aus Worte an ihre Söhne. „Mein Kind, ich schwöre dir: Ich werde nicht aufgeben“, sagte Cohen. „Eine ganze Nation kämpft für dich.“ Angrest drückte die Hilflosigkeit der Angehörigen aus: „Ich weiß, du leidest Schmerzen, und ich kann dich nicht halten und nicht beschützen.“
Omer Schem Tov, der nach 505 Tagen im Gazastreifen freigekommen war, sagte: „In der Nacht waren wir noch Kinder, die durch die Nacht getanzt sind, aber am Morgen war alles zerschlagen." Er sprach von wahrer Solidarität unter den Geiseln. „Der Frieden, von dem wir geträumt haben, ist noch weit weg, aber die Einheit, das Mitgefühl und der menschliche Funke, die hier entstanden sind – sie sind das Fundament, auf dem wir wieder aufbauen können.“
„Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung“, sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz getötet worden waren. „Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden.“
Jonathan Schamriz, Gründer der Organisation Kumu, die aus Betroffenen des Terrorangriffs besteht und die Gedenkveranstaltung organisierte, kritisierte die Fehler der Sicherheitsbehörden und des Militärs. Diese hatten Warnhinweise über einen bevorstehenden Angriff ignoriert. „Der 7. Oktober ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Verstorbenen. Er ist ein Tag des Gedenkens an Fahrlässigkeit, Führungsversagen und Verantwortungslosigkeit“, sagte er.
Nach einer Schweigeminute waren auf einer Leinwand die Namen der rund 1 200 Menschen zu sehen, die am 7. Oktober von der islamistischen Hamas getötet wurden. Auch Textnachrichten, welche die Opfer aus Schutzräumen und vom Nova-Musikfestival an ihre Angehörigen gesendet hatten, wurden projiziert - oft ihre letzten Worte. Die Gedenkfeier wurde von einer privaten Initiative organisiert und landesweit in mehreren Sendern sowie online übertragen.
Vicki Cohen und Anat Angrest, deren Söhne noch immer als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, richteten von der Bühne aus Worte an ihre Söhne. „Mein Kind, ich schwöre dir: Ich werde nicht aufgeben“, sagte Cohen. „Eine ganze Nation kämpft für dich.“ Angrest drückte die Hilflosigkeit der Angehörigen aus: „Ich weiß, du leidest Schmerzen, und ich kann dich nicht halten und nicht beschützen.“
Omer Schem Tov, der nach 505 Tagen im Gazastreifen freigekommen war, sagte: „In der Nacht waren wir noch Kinder, die durch die Nacht getanzt sind, aber am Morgen war alles zerschlagen." Er sprach von wahrer Solidarität unter den Geiseln. „Der Frieden, von dem wir geträumt haben, ist noch weit weg, aber die Einheit, das Mitgefühl und der menschliche Funke, die hier entstanden sind – sie sind das Fundament, auf dem wir wieder aufbauen können.“
„Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung“, sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz getötet worden waren. „Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden.“
Jonathan Schamriz, Gründer der Organisation Kumu, die aus Betroffenen des Terrorangriffs besteht und die Gedenkveranstaltung organisierte, kritisierte die Fehler der Sicherheitsbehörden und des Militärs. Diese hatten Warnhinweise über einen bevorstehenden Angriff ignoriert. „Der 7. Oktober ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Verstorbenen. Er ist ein Tag des Gedenkens an Fahrlässigkeit, Führungsversagen und Verantwortungslosigkeit“, sagte er.
Tausende Menschen sind am Dienstagabend in Tel Aviv zusammengekommen, um der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober zu gedenken. Shir Torem/REUTERS
Juri Auel
Aggressionen bei verbotener Demonstration – Festnahmen
Trotz des Verbots einer propalästinensischen Demonstration am Berliner Alexanderplatz am Gedenktag des Terrorangriffs auf Israel haben sich am Abend einige hundert Unterstützer versammelt. Die Stimmung war aggressiv und es kam zu Rangeleien mit der Polizei nahe dem Roten Rathaus und dem Fernsehturm.
Israelfeindliche und gewalt- und terrorverherrlichende Parolen wurden von Demonstranten gerufen. Darunter „Glory to our Fighters“ (deutsch: Ruhm unseren Kämpfern) und „From the River to the Sea“, eine Anspielung auf die Terrorgruppe Hamas beziehungsweise das Gebiet Palästinas ohne die Existenz Israels. Zahlreiche Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte einen Wasserwerfer schon zuvor bereitgestellt, setzte ihn aber zunächst nicht ein. Etwa 500 Demonstranten hätten den Ort trotz mehrfacher Aufforderungen nicht freiwillig verlassen wollen, sagte ein Polizeisprecher.
Mit Schieben und Drücken solle die Menge aufgelöst werden. Eingesetzt würden auch „einzelne gezielte Schläge“, teilte die Polizei mit. Vor Ort habe man ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften zusammengezogen. Wegen der mutmaßlichen Verstöße würden Teilnehmer festgenommen, um ihre Personalien festzustellen.
Israelfeindliche und gewalt- und terrorverherrlichende Parolen wurden von Demonstranten gerufen. Darunter „Glory to our Fighters“ (deutsch: Ruhm unseren Kämpfern) und „From the River to the Sea“, eine Anspielung auf die Terrorgruppe Hamas beziehungsweise das Gebiet Palästinas ohne die Existenz Israels. Zahlreiche Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte einen Wasserwerfer schon zuvor bereitgestellt, setzte ihn aber zunächst nicht ein. Etwa 500 Demonstranten hätten den Ort trotz mehrfacher Aufforderungen nicht freiwillig verlassen wollen, sagte ein Polizeisprecher.
Mit Schieben und Drücken solle die Menge aufgelöst werden. Eingesetzt würden auch „einzelne gezielte Schläge“, teilte die Polizei mit. Vor Ort habe man ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften zusammengezogen. Wegen der mutmaßlichen Verstöße würden Teilnehmer festgenommen, um ihre Personalien festzustellen.