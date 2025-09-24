Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Bemerkenswerter Auftritt des syrischen Präsidenten vor den Vereinten Nationen
Als erster syrischer Präsident seit fast 60 Jahren hat Ahmed al-Scharaa eine Rede bei der UN-Generaldebatte gehalten. „Syrien hat sich von einem Krisen-Exporteur in eine Gelegenheit für Frieden verwandelt“, sagte er in New York. Seine Übergangsregierung strebe nach Jahren des Bürgerkriegs unter Machthaber Baschar al-Assad nach Diplomatie, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung.
„Syrien kehrt heute zurück an den Platz, der ihm zwischen den Ländern der Welt zusteht.“Ahmed al-Scharaa, Präsident Syriens
Syrien war während des Bürgerkriegs unter Assad lange isoliert und mit Sanktionen belegt. Die letzte Rede eines syrischen Staatschefs vor dem UN-Plenum hielt 1967 der damalige syrische Präsident Nureddin al-Atassi.
Die Reise al-Scharaas in die USA ist bemerkenswert: Im Irak hatte er sich einst dem Terrornetzwerk al-Qaida angeschlossen und dort mehrere Jahre in Gefangenschaft des US-Militärs verbracht. Später sagte er sich von al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) los. Bis heute gibt es aber Zweifel, ob er die extremistische Ideologie ganz abgelegt hat. Von den Vereinten Nationen und den US-Behörden wird al-Scharaa bis heute unter seinem früheren Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani als Terrorist geführt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss vor zwei Wochen, dass al-Scharaa trotz des gegen ihn geltenden Reiseverbots im Rahmen der UN-Sanktionen für einige Tage nach New York reisen dürfe.
Ahmed al-Scharaa am Rednerpult in der Halle der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Foto: Yuki Iwamura/AP
Iran: „Datenschatz“ über israelische Atomwaffen gewonnen
Der iranische Geheimdienst behauptet, in den Besitz sensibler Informationen aus Israel gekommen zu sein. Zu dem „Datenschatz“ gehörten Informationen über israelische Waffenprojekte, die Atomanlage bei Dimona sowie Listen von an den Programmen beteiligten Wissenschaftlern, hieß es in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Sendung.
Der iranische Geheimdienstminister Ismail Chatib erklärte: „Das ins Land überführte Archiv umfasst Millionen Seiten unterschiedlicher und wertvoller Informationen über das zionistische Regime“ – so bezeichnet Iran üblicherweise Israel. Nach seiner Darstellung waren Agenten auch in der Lage, Informationen über Israels Atomwaffenprogramm zu gewinnen. Chatib behauptete, Mitarbeiter der israelischen Nuklearindustrie, des Militärs sowie gewöhnliche Bürger hätten daran mitgewirkt, die Daten nach Iran zu übermitteln. Einige hätten dafür Geld erhalten, andere aus Abneigung gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu gehandelt.
Die Angaben zu der iranischen Geheimdienstoperation lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
20 Verletzte nach Drohnenangriff im Süden Israels
Bei einem Drohnenangriff der jemenitischen Huthi-Rebellen auf die südisraelische Hafenstadt Eilat sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Das Fluggerät schlug in ein Einkaufsviertel ein und explodierte dort, wie lokale Medien meldeten. Viele Menschen seien durch Splitter verletzt worden. Dem israelischen Militär war es laut den Berichten trotz zweier Raketen des Abwehrsystems Iron Dome nicht gelungen, die Drohne aus dem Jemen abzuschießen.
Die Huthi-Rebellen haben Eilat zuletzt wiederholt angegriffen; Anfang des Monats wurde der Flughafen Ramon außerhalb der Stadt getroffen, wobei Schäden entstanden und eine Person leicht verletzt wurde. Zuletzt traf eine Drohne einen Hoteleingang in einer Ferienlage am Roten Meer.
Die von Iran unterstützten Huthis haben Medienberichten zufolge im vergangenen halben Jahr fast 90 ballistische Raketen und mindestens 40 Drohnen auf Israel abgefeuert; die allermeisten wurden abgefangen. Als Reaktion darauf flog die israelische Luftwaffe in der vergangenen Woche Angriffe auf Ziele in Jemen.
Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen soll es palästinensischen Angaben zufolge wieder Dutzende Tote gegeben haben. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, 84 Menschen seien seit dem Morgen ums Leben gekommen, die meisten in der Stadt Gaza.
Israels Armee meldete unterdessen „erheblichen Beschuss“ aus dem Schifa-Krankenhaus heraus und machte die Terrororganisation Hamas verantwortlich. Das Militär veröffentlichte auch Aufnahmen, die die Schüsse aus der Klinik in der Stadt Gaza vor einigen Tagen zeigen sollen. Die israelische Armee war in dem Krankenhaus in der Vergangenheit bereits im Einsatz gewesen. Israel wirft der Hamas vor, medizinische Einrichtungen systematisch für militärische Zwecke zu missbrauchen.
Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Irans Präsident: Streben nicht nach Atomwaffen
Der iranische Präsident Massud Peseschkian versichert, sein Land habe niemals den Besitz von Atombomben angestrebt und werde auch nicht versuchen, solche zu bauen. Die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens und der Welt insgesamt müsse auf Kooperation aufgebaut werden, sagt Peseschkian vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Der Westen wirft der Islamischen Republik vor, mit ihrem Atomprogramm nach Nuklearwaffen zu streben. Wegen mangelnder Kooperation des Regimes mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA treten Ende der Woche voraussichtlich ausgesetzte UN-Sanktionen wieder in Kraft.
Wadephul sieht EU-Sanktionen gegen Israel kritisch
Bundesaußenminister Johann Wadephul steht EU-Sanktionen gegen Israel skeptisch gegenüber. „Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass wir bisher wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen haben, und weitere nicht notwendig sind“, sagte Wadephul im Deutschlandfunk mit Verweis darauf, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefert, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Über die Vorlage der EU-Kommission, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, werde die Bundesregierung kommende Woche noch einmal beraten, um dann zum EU-Gipfel am 1. Oktober eine einheitliche Haltung zu vertreten.
Macron: Friedensnobelpreis für Trump nur bei Ende des Gaza-Krieges
US-Präsident Donald Trump kann nach Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Friedensnobelpreis nur dann gewinnen, wenn er den Krieg in Gaza beendet. Nur Trump habe die Macht, Israel zu einem Ende des Krieges zu drängen, sagte Macron in einem Gespräch mit dem französischen Fernsehsender BFM TV aus New York. "Es gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann, und das ist der US-Präsident", sagte Macron. Als Grund führt der französische Präsident an, dass die USA im Gegensatz zu Frankreich die Waffen lieferten, mit denen der Krieg in Gaza geführt werde. "Wir liefern keine Ausrüstung, die es ermöglicht, in Gaza Krieg zu führen. Die Vereinigten Staaten von Amerika tun das." Trump sagt immer wieder, dass er es verdient habe, den Friedensnobelpreis zu bekommen.
Erdoğan bezeichnet Treffen muslimischer Länder mit Trump als fruchtbar
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Vertretern muslimischer Länder zum Gaza-Krieg als "sehr fruchtbar" bezeichnet. Nach dem Gespräch am Rande der UN-Generalversammlung in New York sagte Erdoğan zu Reportern, er sei mit den Ergebnissen "zufrieden". Eine gemeinsame Erklärung solle veröffentlicht werden. Das Nato-Mitglied Türkei hat die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen scharf kritisiert. Trump hatte angekündigt, sich mit Vertretern mehrerer mehrheitlich muslimischer Länder treffen zu wollen, um die Lage im Gazastreifen zu erörtern.
Israelische Armeekreise: 640 000 Palästinenser aus Gaza geflüchtet
Wegen Israels höchst umstrittener Bodenoffensive in der Stadt Gaza fliehen weiter viele Menschen von dort. Einwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass seit Montag Tausende die Stadt im Norden des Gazastreifens wegen heftiger Angriffe verlassen hätten. Israels Armee habe ihren Einsatz noch einmal intensiviert und sei inzwischen ins Zentrum der Stadt vorgerückt. Auch die Zeitung Times of Israel berichtete, die Armee dringe immer tiefer in die Stadt vor.
Aus israelischen Armeekreisen hieß es, inzwischen seien rund 640 000 Palästinenser aus dem Ort geflüchtet. Am Montag hatte das Militär mitgeteilt, dass mehr als 550 000 Palästinenser die Stadt verlassen hätten. Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels lebten in der Stadt Gaza rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene. Die israelische Armee hat die Menschen angewiesen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben.
Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen in der Stadt Gaza 18 Menschen getötet worden. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Israels Armee gab bekannt, dass am Montag ein Soldat im Norden des Gazastreifens getötet worden sei. Israelischen Medien zufolge kam er in der Stadt Gaza ums Leben und war damit der erste Soldat, der seit Beginn der Bodenoffensive vor einer Woche getötet wurde.
Frankreich erkennt Staat Palästina an
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron - wie vorab bereits angekündigt - bei einer Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung in New York. Vor dem Treffen hatten unter anderem bereits Kanada und Großbritannien ihre formale Anerkennung eines palästinensischen Staates bekanntgegeben - als erste wirtschaftsstarke G-7-Staaten.
„Manche mögen sagen, es sei zu spät. Andere mögen sagen, es sei zu früh“, sagte Macron. „Doch eines ist sicher: Wir können nicht länger warten.“ Das Massaker der Hamas vom 7. Oktober sei zwar eine „offene Wunde“. Doch Hunderttausende Menschen seien vertrieben, verletzt, ausgehungert und traumatisiert worden. Ihr Leben werde weiterhin zerstört, obwohl die Hamas erheblich geschwächt worden sei. „Nichts rechtfertigt den anhaltenden Krieg in Gaza. Nichts“, sagte der französische Präsident.
Es handelt sich dabei angesichts des unverändert tobenden Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas um einen zunächst vor allem symbolischen Schritt - gegen den Willen Israels. Die von Frankreich und Saudi-Arabien ausgerichtete Konferenz soll den Bemühungen um eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende des Krieges neuen Rückenwind verschaffen und so den Ton für die UN-Generaldebatte setzen. Die USA und Israel boykottierten das Treffen.
Palästinensische Behörden: Drei mutmaßliche Kollaborateure hingerichtet
Im Gazastreifen haben die von der radikal-islamischen Hamas geführten Behörden nach eigenen Angaben drei Männer wegen mutmaßlicher Kollaboration mit Israel hingerichtet. Ein in sozialen Medien verbreitetes Video soll die Hinrichtungen vom Sonntag zeigen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Ort des Geschehens in der Stadt Gaza bestätigen. Die Hinrichtungen sollten eine "klare Botschaft" senden und als Abschreckung für jeden dienen, der es erwäge, "mit der Besatzung zusammenzuarbeiten", erklärt ein Vertreter der palästinensischen Sicherheitsbehörden.
Aktuell häufen sich Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und rivalisierenden palästinensischen Milizen. Eine israelische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Italiener streiken für Gaza – Demos in mehreren Großstädten
Wegen eines Streiks aus Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im überregionalen Bahnverkehr gab es teils Verspätungen von mehr als einer Stunde. In Großstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. An Schulen und Universitäten wie zum Beispiel in Turin gab es Blockaden. In Genua legten Hafenarbeiter die Arbeit nieder.
In verschiedenen Städten fanden zudem propalästinensische Kundgebungen mit insgesamt Zehntausenden Teilnehmern statt. Allein in Rom gingen nach Schätzungen mehr als 40 000 Menschen auf die Straße. In Mailand kam es zu Ausschreitungen. Dort versuchte eine Gruppe von Demonstranten, in den Hauptbahnhof einzudringen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein, um sie daran zu hindern.
Zu dem Streik hat die Gewerkschaft USB (Unione Sindacale di Base) aufgerufen, um gegen die „Verschärfung der humanitären Lage im Gazastreifen“ zu protestieren. Zugleich fordert sie Sanktionen gegen Israel. Der Streik bei den Verkehrsbetrieben soll bis Montagabend dauern. Die großen italienischen Gewerkschaften beteiligten sich an dem Ausstand nicht.
Israelischer Drohnenangriff im Südlibanon: Unklare Informationen über Staatsbürgerschaft der Toten
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der libanesischen Stadt Bint Jbeil sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Das israelische Militär erklärte, es habe bei dem Angriff am Sonntag ein Hisbollah-Mitglied getötet. Es seien aber auch „mehrere unbeteiligte Zivilisten getötet“ worden. Man bedauere dies und der Vorfall werde untersucht. Parlamentspräsident Nabih Berri teilte mit, unter den Toten seien ein Vater und seine drei Kinder, die Mutter sei verwundet worden. Sie besäßen die US-Staatsbürgerschaft. Dem widersprach am Montag die US-Regierung. Die Lage sei zwar noch unübersichtlich, teilt das Außenministerium in Washington mit. Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich bei den fünf Getöteten aber nicht um Amerikaner.
Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam bezeichnete den Angriff auf X als „eklatantes Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und eine Botschaft der Einschüchterung, die sich gegen unsere Bevölkerung richtet“. Seit dem Inkrafttreten eines von den USA vermittelten Waffenstillstands zwischen dem Libanon und Israel im November hat Israel häufig Stellungen der Hisbollah im Südlibanon angegriffen.
Wadephul für Start von Zwei-Staaten-Prozess
Außenminister Johann Wadephul (CDU) verlangt den Start eines Zwei-Staaten-Prozesses mit den Palästinensern. „Für Deutschland steht die Anerkennung eines palästinensischen Staats eher am Ende des Prozesses“, betonte der CDU-Politiker zwar vor dem Abflug zur UN-Generaldebatte nach New York. „Aber ein solcher Prozess muss jetzt beginnen.“
„Ein Palästinenser-Staat ist unser Ziel. Wir stehen für die Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt keinen anderen Weg“, sagte der Außenminister vor Kameras. Dieser müsse aber in Verhandlungen erreicht werden. „Niemand sollte an dieser Stelle eine Politik verfolgen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Der Weg der Verständigung, des Ausgleichs, der Verhandlungen bleibt der schwierige, der mühevolle Mittelweg. Aber für diesen steht die Bundesrepublik Deutschland“, betonte der CDU-Politiker.
Wadephul will am Montagnachmittag vor der am morgigen Dienstag beginnenden UN-Generaldebatte an einer von Frankreich und Saudi-Arabien organisierten Konferenz zur Stärkung der Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern teilnehmen. Die Bundesregierung verlangt seit Langem eine zwischen Israelis und Palästinensern ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung, bei der Juden und Palästinenser friedlich in zwei getrennten eigenen Staaten nebeneinander leben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die islamistische Hamas lehnen das ab.
„Was die Region jetzt braucht, ist ein umgehender Waffenstillstand, deutlich mehr humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza und die sofortige, bedingungslose Freilassung der Geiseln“, verlangte Wadephul. Die israelische Offensive auf Gaza-Stadt sei der völlig falsche Weg. „Jegliche Schritte zu einer völkerrechtswidrigen Annexion von besetzten Gebieten untergraben zudem die Chance, den Konflikt nachhaltig zu lösen“, warnte er weiter. „So fern sie auch gerade in diesen Stunden ist, eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ist der Weg, der Israelis wie Palästinensern ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde ermöglichen kann“, betonte Wadephul.
Am Vorabend der UN-Generaldebatte mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt wollen am Montag weitere Länder einen Staat Palästina anerkennen. Neben Paris haben auch etwa Belgien und Neuseeland eine Anerkennung gegen den Widerstand Israels angekündigt oder angedeutet. Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal hatten den vor allem symbolischen Schritt als erste große westliche Wirtschaftsnationen bereits am Sonntag verkündet.
Warum Deutschland mit seiner Ablehnung einer Anerkennung eines Staates Palästina zunehmend isoliert dasteht, erklärt Berlin-Korrespondent Daniel Brössler:
Auch Portugal erkennt den Staat Palästina an
Nur wenige Stunden nach den beiden G-7-Staaten Kanada und Großbritannien sowie Australien hat auch Portugal einen Staat Palästina anerkannt. Den Beschluss der konservativen Regierung von Ministerpräsident Luís Montenegro gab Außenminister Paulo Rangel kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte in der kommenden Woche in New York bekannt.
In seiner Erklärung betonte der Minister, unter den im Parlament in Lissabon vertretenen Parteien herrsche in dieser Frage "ein breiter Konsens". "Portugal befürwortet die Zweistaatenlösung als einzigen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden." Gleichzeitig verurteilte Rangel den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 und unterstrich das Existenzrecht Israels.
Das portugiesische Außenministerium hatte die Anerkennung bereits am Freitag angekündigt. Noch vor der am Montag beginnenden Konferenz zur Zweistaatenlösung am Rande der UN-Vollversammlung in New York wollen unter anderem weitere EU-Länder wie Frankreich und Belgien denselben Schritt unternehmen. Deutschland und die USA lehnen eine Anerkennung derzeit dagegen ab.
