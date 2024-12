Die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wirft israelischen Einsatzkräften vor, einen Krankenhausdirektor festgenommen zu haben. Hussam Abu Safeia und Dutzende weitere Mitarbeiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses seien für Verhöre in eine Einrichtung gebracht worden, teilte die Behörde mit. Einige Klinikmitarbeiter seien nach Verhören wieder freigelassen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Der Klinik-Direktor werde weiter festgehalten. Es gebe derzeit keinen Kontakt zu ihm.Israels Armee bestätigte dies am Samstag. Sie hat nach eigener Darstellung bei dem inzwischen beendeten Einsatz in dem Krankenhaus 240 mutmaßliche Hamas-Kämpfer gefangen genommen. Unter den Festgenommenen ist auch der Direktor des Krankenhauses Hussam Abu Safeia, teilte die Armee mit. Er werde verdächtigt, ein „Terror-Kader“ der Hamas zu sein. In der Klinik war laut israelischem Militär eine Kommandozentrale der Terrorgruppe aktiv.Das Militär hatte nach eigenen Angaben am Freitagmorgen einen Einsatz in der Gegend des Krankenhauses begonnen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei das Kamal-Adwan-Krankenhaus durch den Einsatz außer Betrieb gesetzt worden.Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen hatte den israelischen Einsatzkräften am Freitag vorgeworfen, diese hätten Teile der Klinik in Brand gesteckt. Durch das Feuer seien etwa Operationssäle, ein Labor sowie die Notaufnahme zerstört worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Das israelische Militär widersprach dieser Darstellung am Samstag. Während des Einsatzes sei es zu einem „kleinen Feuer in einem leeren Gebäude“ gekommen, sagte ein Militärsprecher einem Bericht der Times of Israel zufolge . Das Feuer sei unter Kontrolle und es gebe „keinen Zusammenhang“ zwischen dem Militäreinsatz und dem Brand. Die Armee betonte, sie habe bei ihrem Vorgehen Zivilisten, Patienten und Mitarbeiter der Klinik geschont und im Einklang mit dem Völkerrecht behandelt. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, es habe mehrere Verletzte bei dem Einsatz gegeben.