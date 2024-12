Proteste in Syrien nach Zerstörung eines Heiligtums

Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera hat in Syrien ein Video, das die Schändung eines alawitischen Heiligtums in der Stadt Aleppo zeigen soll, in mehreren Städten des Landes für wütende Proteste gesorgt. Auch die Familie des gestürzten Diktators Assad gehört der religiösen Minderheit der Alawiten an. Dem Innenministerium der syrischen Übergangsregierung zufolge war der Schrein eines muslimischen Scheichs im November, als die Rebellenoffensive auf die Stadt Aleppo begann, „von unbekannten Gruppen“ verwüstet worden.



Laut der Übergangsregierung werde das „alte Video“ jetzt gezielt im Internet verbreitet, um „Unfrieden zu stiften“, berichtete Al Jazeera. Wegen der Proteste wurde in der Stadt Homs nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. „Dies ist ein Angriff auf alle Angehörigen der Alawiten in Syrien“, zitiert die Nachrichtenagentur dpa einen Bewohner.



Erst am Montagabend hatten Unbekannte in Al-Sukailabija in der Provinz Hama einen Weihnachtsbaum in Brand gesetzt. Eine Person wurde festgenommen. Hunderte Christen und Muslime waren daraufhin in Damaskus und anderen Städten auf die Straße gegangen und demonstrierten gegen die Tat.



In einer Mitteilung warnte das Innenministerium der Übergangsregierung vor Gerüchten, „die darauf abzielen, das Land zu destabilisieren und den zivilen Frieden zu stören“. Verbliebene Assad-Anhänger würden dies ausnutzen. Christen, Alawiten und andere Minderheiten fürchten nach dem Umsturz Repressionen.