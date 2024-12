EU-Kommission startet Luftbrücke für Menschen in Syrien

Die EU bringt Medikamente und Lebensmittel in die Türkei, um sie von dort aus über die Grenze an die Menschen in Syrien zu verteilen. Insgesamt 50 Tonnen medizinischer Hilfsgüter aus EU-Lagerbeständen in Dubai sowie 46 Tonnen an Gesundheits- und Bildungsgütern sowie Unterkünften aus einem anderen EU-Lager in Dänemark werden per Lastwagen und Flugzeug nach Adana transportiert. Dort sollen sie an das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die Weltgesundheitsorganisation zur Verteilung in Syrien übergeben werden. Die humanitäre Hilfe für Syrien im Jahr 2024 beläuft sich nach Angaben der Behörde damit auf insgesamt 163 Millionen Euro.



Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach von neuer Hoffnung für das syrische Volk durch den Sturz des Assad-Regimes. „Aber dieser Moment des Wandels birgt auch Risiken und bringt Not mit sich“, sagte sie in einer Mitteilung. „Angesichts der instabilen Lage vor Ort ist unsere Hilfe für die Menschen in Syrien umso wichtiger.“