Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Aktivisten: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza
Dritter Tag der Verhandlungen über Trump-Plan
Zehntausende Menschen bei Gedenkfeier in Tel Aviv
Gaza-Hilfsflotte: Israel schiebt 14 Deutsche ab
14 Deutsche in israelischem Gewahrsam - Greta Thunberg ausgewiesen
Lisa Torjuul
Hamas: Listen mit Geiseln und Gefangenen ausgetauscht
Die Hamas und Israel tauschen bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen nach Angaben eines Hamas-Vertreters Listen mit Geiseln und Gefangenen aus. Die Islamistenorganisation sei optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne, sagt der ranghohe Vertreter Taher al-Nunu.
Nach dem von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensplan, der zurzeit in Ägypten verhandelt wird, sollen die in Gaza verbleibenden 48 israelischen Geiseln freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen.
Lisa Torjuul
Erdoğan: Trump bittet Türkei um Überzeugungsarbeit bei Hamas
Die Türkei soll auf Bitten von US-Präsident Donald Trump die radikal-islamische Hamas überzeugen, dessen Friedensplan für den Gazastreifen anzunehmen. Das sagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Türkische Vertreter seien an den Verhandlungen in Ägypten beteiligt und erläuterten der Hamas den besten Ansatz für die Zukunft eines palästinensischen Staates. Der Gazastreifen müsse Teil eines palästinensischen Staates bleiben und von Palästinensern regiert werden, erklärt Erdoğan weiter. Die Türkei sei bereit, zu allen Bemühungen beizutragen.
Bei den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs vermitteln außerdem Ägypten, Katar und die USA.
Lisa Torjuul
Aktivisten: Israels Marine stoppt neue Flotte mit Hilfsgütern für Gaza
Propalästinensische Aktivisten einer weiteren Schiffsflotte mit Hilfsgütern sind nach eigenen Angaben vor der Küste des Gazastreifens vom israelischen Militär gestoppt worden. Die Gruppe aus neun Schiffen habe knapp 150 Helfer aus rund 30 Ländern an Bord, teilten die Aktivisten auf Instagram mit. Sie wurde von den Organisationen Freedom Flotilla Coalition und Thousand Madleens to Gaza übers Mittelmeer geschickt. Die Boote seien am frühen Morgen etwa 220 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens von israelischen Marine-Einheiten „attackiert und abgefangen worden“, hieß es in einem Post auf der Plattform X.
Das israelische Außenministerium teilte kurz danach mit, es habe einen weiteren Versuch gegeben, „die Seeblockade zu durchbrechen und sich in Kriegsgebiet zu begeben“. Die Schiffe würden nun in einen israelischen Hafen gebracht. Alle Besatzungsmitglieder seien „in Sicherheit und bei guter Gesundheit“ und würden aller Voraussicht nach umgehend abgeschoben.
Vergangene Woche hatte Israels Marine mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Gut 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern - darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg - wurden in Gewahrsam genommen. Viele von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen und des Landes verwiesen.
IHH via REUTERS
Dominik Fürst
Dritter Tag der Verhandlungen über Trump-Plan
Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Ende ihres Kriegs gehen heute in den dritten Tag. Mit der Ankunft wichtiger Unterhändler der Konfliktparteien und Vermittlerstaaten im ägyptischen Küstenort Scharm el-Scheich bekommen die Gespräche mehr politisches Gewicht - und vielleicht, so die Hoffnung, auch neuen Schwung.
Die Situation sei jedoch „im Vergleich zum ersten Tag unverändert“, sowohl Israel als auch die Hamas „beharren fest auf ihre Positionen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Demnach fordert die Hamas verlässliche Garantien dafür, dass Israel seine Angriffe nach der Freilassung der Geiseln nicht fortsetzt. Während die Islamisten vor einem möglichen Geisel-Austausch gegen palästinensische Gefangene ein vollständiges Kriegsende verlangen, habe die israelische Delegation zu diesen Fragen bisher keine Zusagen gemacht.
Die Hamas betrachtet die 48 in Gaza verbliebenen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben sind, als entscheidenden Faustpfand in den Verhandlungen. Nach der Teilzustimmung der Islamisten zu Trumps Plan hatte der US-Präsident Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die Geiseln sicher und schnell freikommen können. Allerdings halten die israelischen Angriffe weiter an – und auch die Hamas ließ sich bislang keine Zusage abringen, ihre Waffen niederzulegen.
Strittig ist Medienberichten zufolge auch, welche palästinensischen Gefangenen Israel im Gegenzug für die Geiseln freilassen müsste.
Lisa Torjuul
Zehntausende Menschen bei Gedenkfeier in Tel Aviv
In Tel Aviv haben mehr als 30 000 Menschen der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 gedacht, gemeinsam mit Überlebenden, ehemaligen Geiseln und Angehörigen getöteter Soldaten.
Nach einer Schweigeminute waren auf einer Leinwand die Namen der rund 1 200 Menschen zu sehen, die am 7. Oktober von der islamistischen Hamas getötet wurden. Auch Textnachrichten, welche die Opfer aus Schutzräumen und vom Nova-Musikfestival an ihre Angehörigen gesendet hatten, wurden projiziert - oft ihre letzten Worte. Die Gedenkfeier wurde von einer privaten Initiative organisiert und landesweit in mehreren Sendern sowie online übertragen.
Vicki Cohen und Anat Angrest, deren Söhne noch immer als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, richteten von der Bühne aus Worte an ihre Söhne. „Mein Kind, ich schwöre dir: Ich werde nicht aufgeben“, sagte Cohen. „Eine ganze Nation kämpft für dich.“ Angrest drückte die Hilflosigkeit der Angehörigen aus: „Ich weiß, du leidest Schmerzen, und ich kann dich nicht halten und nicht beschützen.“
Omer Schem Tov, der nach 505 Tagen im Gazastreifen freigekommen war, sagte: „In der Nacht waren wir noch Kinder, die durch die Nacht getanzt sind, aber am Morgen war alles zerschlagen." Er sprach von wahrer Solidarität unter den Geiseln. „Der Frieden, von dem wir geträumt haben, ist noch weit weg, aber die Einheit, das Mitgefühl und der menschliche Funke, die hier entstanden sind – sie sind das Fundament, auf dem wir wieder aufbauen können.“
„Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung“, sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz getötet worden waren. „Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden.“
Jonathan Schamriz, Gründer der Organisation Kumu, die aus Betroffenen des Terrorangriffs besteht und die Gedenkveranstaltung organisierte, kritisierte die Fehler der Sicherheitsbehörden und des Militärs. Diese hatten Warnhinweise über einen bevorstehenden Angriff ignoriert. „Der 7. Oktober ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Verstorbenen. Er ist ein Tag des Gedenkens an Fahrlässigkeit, Führungsversagen und Verantwortungslosigkeit“, sagte er.
Tausende Menschen sind am Dienstagabend in Tel Aviv zusammengekommen, um der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober zu gedenken. Shir Torem/REUTERS
Juri Auel
Aggressionen bei verbotener Demonstration – Festnahmen
Trotz des Verbots einer propalästinensischen Demonstration am Berliner Alexanderplatz am Gedenktag des Terrorangriffs auf Israel haben sich am Abend einige hundert Unterstützer versammelt. Die Stimmung war aggressiv und es kam zu Rangeleien mit der Polizei nahe dem Roten Rathaus und dem Fernsehturm.
Israelfeindliche und gewalt- und terrorverherrlichende Parolen wurden von Demonstranten gerufen. Darunter „Glory to our Fighters“ (deutsch: Ruhm unseren Kämpfern) und „From the River to the Sea“, eine Anspielung auf die Terrorgruppe Hamas beziehungsweise das Gebiet Palästinas ohne die Existenz Israels. Zahlreiche Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei hatte einen Wasserwerfer schon zuvor bereitgestellt, setzte ihn aber zunächst nicht ein. Etwa 500 Demonstranten hätten den Ort trotz mehrfacher Aufforderungen nicht freiwillig verlassen wollen, sagte ein Polizeisprecher.
Mit Schieben und Drücken solle die Menge aufgelöst werden. Eingesetzt würden auch „einzelne gezielte Schläge“, teilte die Polizei mit. Vor Ort habe man ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften zusammengezogen. Wegen der mutmaßlichen Verstöße würden Teilnehmer festgenommen, um ihre Personalien festzustellen.
Juri Auel
Israels Präsident: Wir schaffen Erneuerung aus Asche der Tragödie
Der israelische Präsident Izchak Herzog hat in einer Botschaft zum zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas den 7. Oktober 2023 als einen Tag bezeichnet, an dem „Israels Seele zerrissen wurde“. Zugleich betonte er auf der Plattform X: „Aus der Tiefe der Trauer schöpfen wir Kraft; aus der Asche der Tragödie erschaffen wir Erneuerung.“ Die Geschichte Israels sei eine Geschichte der Widerstandsfähigkeit, eines Volkes, „das niemals aufgeben, niemals nachgeben und niemals aufhören wird zu glauben, dass das Licht die Dunkelheit überwinden wird“.
Mit Blick auf die 48 Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen befinden, versicherte Herzog: „Wir werden nicht ruhen, wir werden nicht schweigen, bis alle 48 Geiseln zu Hause sind.“
Israel stehe Seite an Seite mit den jüdischen Gemeinden weltweit, „während der Antisemitismus wie eine Flutwelle über die Welt hereinbricht“, so Herzog. Zugleich blickte er nach vorn: „Ich bin fest davon überzeugt, dass aus dem Schmerz dieser Jahre eine neue Ära der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wohlstands entstehen kann.“
Nadja Lissok
„Es geht jetzt darum, das Tempo nicht zu verlieren und schnell zu Ergebnissen zu kommen, damit das Vertrauen in den Prozess nicht verloren geht.“Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) über die Friedensverhandlungen
Lisa Torjuul
Gaza-Hilfsflotte: Israel schiebt 14 Deutsche ab
Die 14 Deutschen, die als Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte in israelischem Gewahrsam waren, sind mittlerweile abgeschoben worden. Sie wurden nach Griechenland gebracht und dort von Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Empfang genommen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitteilte.
Vergangene Woche hatte die israelische Marine im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Über 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern waren in Gewahrsam genommen worden, darunter auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.
Saimah Jiwa
Gedenken an Geiseln der Hamas und Opfer des Massakers in Israel
Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wird deutschlandweit an die Opfer erinnert. Bundesweit sollen die Flaggen zum 7. Oktober auf halbmast wehen. Mahnwachen sind in verschiedenen deutschen Städten geplant, wie etwa Berlin, Hamburg, Frankfurt, Leverkusen, Stralsund und Wuppertal. Am Vormittag nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Leipzig an einem Gespräch mit Jüdinnen und Juden teil.
Am Brandenburger Tor in Berlin wurden bereits am frühen Morgen die Namen der rund 1 200 Todesopfer verlesen. Abends sollen dort die Worte „Bring them home now“ auf das Wahrzeichen projiziert werden. Damit wird an das Schicksal der Geiseln erinnert, die sich noch immer in Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Außerdem eröffnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in Berlin eine Ausstellung, die den Angriff auf das Nova-Musikfestival rekonstruiert. Begleitet wird der Gedenktag in der Hauptstadt mit rund 1 400 Polizisten. Auch die Landesbehörden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erinnern mit einer Trauerbeflaggung an Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden an die Geschehnisse des 7. Oktober 2023.
Katja Guttmann
Berichte: Gespräche über Friedensplan gehen heute weiter - Wadephul in Ägypten
Die erste Runde der Gespräche über den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist arabischen Medienberichten zufolge in „positiver Atmosphäre“ zu Ende gegangen. Die Gespräche im ägyptischen Scharm el-Scheich sollen heute fortgesetzt werden, berichtet der TV-Sender al-Jazeera unter Berufung auf den regierungsnahen ägyptischen Sender al-Qahera News TV. Details aus den Verhandlungen, die mehrere Tage dauern könnten, wurden nicht bekannt.
Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul setzt seine Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten fort und führt politische Gespräche in Ägypten. Dabei ist ein Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty geplant. Am Montag hatte Wadephul seinen israelischen Kollegen Gideon Saar in Tel Aviv getroffen.
Bei den Verhandlungen der Unterhändler Israels und der radikal-islamischen Hamas in Scharm el-Scheich sollte es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge gehen. Nach israelischen Informationen sind von den Geiseln nur noch 20 am Leben. Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf palästinensische und ägyptische Beamte, dass sich die Gespräche auf die „Schaffung der Voraussetzungen“ für einen möglichen Austausch konzentrierten, bei dem alle israelischen Geiseln im Gegenzug für eine Reihe palästinensischer Gefangener freigelassen würden.
Nach der Teilzustimmung der islamistischen Hamas zu seinem Plan hatte Trump Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die von der Hamas in dem Küstengebiet festgehaltenen Geiseln sicher und schnell befreit werden könnten. Arabischen Berichten zufolge setzte Israel seine Angriffe ungeachtet der Gespräche auch am Montag fort. Mindestens zehn Palästinenser seien dabei getötet worden, berichtete der Sender al-Jazeera.
In Scharm El-Scheich finden die Verhandlungen statt. Peter Dejong/AP/dpa
Juri Auel
„Von israelischer Identität lösen“: Radteam benennt sich um
Das Team Israel Premier Tech mit Radprofi Pascal Ackermann wird künftig anders heißen. Das Management habe entschieden, „das Team umzubenennen und neu zu branden, um sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu lösen“, teilte der Radrennstall mit. Zudem werde sich der israelisch-kanadische Milliardär und Teambesitzer Sylvan Adams mit Blick auf das kommende Jahr aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.
Aufgrund des israelischen Vorgehens im Gazastreifen hatte es in jüngster Zeit immer wieder Kontroversen gegen den Rennstall gegeben. „Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist unerlässlich, um die Zukunft des Teams zu sichern“, hieß es in der Mitteilung des Teams, für das unter anderem Ackermann fährt. Die Umbenennung hatte Adams bereits Ende September angekündigt. Wie und unter welchem Namen es konkret weitergeht, wolle der Rennstall bald bekanntgeben.
Vor allem bei der Spanien-Rundfahrt hatten propalästinensische Proteste über den gesamten Zeitraum der Vuelta das Rennen gestört. Die finale Etappe Mitte September musste abgebrochen werden, nachdem Menschen in Madrid Absperrgitter auf die Straße befördert hatten und es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen war.
Juri Auel
Indirekte Gaza-Gespräche in Ägypten laufen an
Unterhändler Israels und der radikal-islamischen Hamas haben in Ägypten indirekte Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Krieges aufgenommen. Die Gespräche im Badeort Scharm el-Scheich finden auf Grundlage des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump statt, dessen Grundprinzipien beide Seiten jüngst zugestimmt haben. Die US-Regierung hofft auf die schnelle Übergabe der noch verbliebenen Geiseln und ein Ende der Kämpfe, deren Beginn sich am Dienstag zum zweiten Mal jährt. Im Mittelpunkt stehen aber strittige Fragen wie ein israelischer Truppenabzug und eine Entwaffnung der Hamas. Unter anderem an diesen Punkten waren frühere Vermittlungsversuche gescheitert.
Die Hamas-Delegation wird von Chalil al-Haja angeführt, dem im Exil lebenden Chef der islamistisch-militanten Palästinenser-Gruppe. Für Israel nehmen Vertreter der Geheimdienste Mossad und Schin Bet sowie Berater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teil. Der Chefunterhändler, der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wird nach israelischen Angaben aber erst im Lauf der Woche erwartet.
Juri Auel
Wadephul mahnt bei Nahost-Verhandlungen zur Eile
Außenminister Johann Wadephul mahnt bei den Nahost-Verhandlungen zur Eile. Die erste Phase des US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs müsse noch diese Woche abgeschlossen werden, sagte Wadephul vor Journalisten in Tel Aviv. Allerspätestens sei dies Anfang kommender Woche nötig. Die erste Phase ziele auf einen Waffenstillstand, die Freilassung von Geiseln und Gefangenen, Zurückhaltung im militärischen Konflikt und die Lieferung von Hilfsgütern. Dies sei alles machbar, sagte Wadephul. Alle anderen Fragen seien dagegen sehr kompliziert und bräuchten Zeit. "Wir dürften nicht alle diplomatischen Bemühungen aufgeben", betonte der Minister. "Aber ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, diesen ersten, entscheidenden Schritt gemeinsam zu gehen."
Seine israelischen und arabischen Gesprächspartner hätten großen Wert darauf gelegt, dass sich Deutschland in dieser „Stunde der Diplomatie“ engagiere, sagte Wadephul. Deutschland werde selbstverständlich „bereit sein, sich zu engagieren und einen klaren Beitrag zu leisten“.
Lisa Torjuul
14 Deutsche in israelischem Gewahrsam - Greta Thunberg ausgewiesen
Nach dem Stopp der Gaza-Hilfsflotte sind derzeit 14 Deutsche in israelischem Gewahrsam, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass sie danach sehr, sehr zeitnah nach Deutschland abgeschoben werden“, so der Sprecher. Das israelische Recht sieht vor, dass die Betroffenen binnen 96 Stunden einem Richter vorgeführt werden. Nach den Worten des Sprechers hatte ein deutscher Diplomat die 14 Landsleute am Freitag und am Sonntag persönlich im Gefängnis besucht.
Das israelische Außenministerium teilte derweil mit, 171 weitere Aktivisten hätten Israel bereits verlassen, darunter auch Greta Thunberg und deutsche Staatsbürger. Sie seien „heute von Israel aus nach Griechenland und in die Slowakei abgeschoben“ worden. Das Ministerium veröffentlichte auch Fotos, die die schwedische Aktivistin Thunberg an einem Flughafen in Israel zeigen sollen. Zuvor waren bereits etwa 200 der über 450 festgenommenen Aktivisten des Landes verwiesen worden. Vergangene Woche hatte die israelische Marine im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Über 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen.
Thunberg hatte einem Zeitungsbericht zufolge über eine harsche Behandlung und zu wenig Wasser geklagt. Auch andere Aktivisten kritisierten die Haftbedingungen. Mehrere der festgenommenen Aktivisten seien körperlich und psychisch misshandelt, gedemütigt und in ihren grundlegenden Rechten verletzt worden, sagte die Anwältin der „Global Sumud Flotilla“, Lubna Tuma. Männer und Frauen hätten erzählt, sie seien mit auf dem Rücken gefesselten Händen stundenlang, teils unter sengender Sonne, festgehalten worden, sagte Tuma auf einer auf Instagram übertragenen Pressekonferenz. Einige seien gezwungen worden, auf den Knien zu verharren, seien beleidigt und erniedrigt worden. Frauen seien besonders das Ziel verbaler Demütigungen gewesen. Eine Aktivistin habe berichtet, sie sei gegen den Kopf getreten worden.
Das israelische Außenministerium betonte, die Rechte der Aktivisten würden „uneingeschränkt gewahrt“ und warf den Aktivisten vor, Lügen zu verbreiten. Das Auswärtige Amt hat eigenen Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass die Vorwürfe zutreffend sind.
