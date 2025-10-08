Zehntausende Menschen bei Gedenkfeier in Tel Aviv

In Tel Aviv haben mehr als 30 000 Menschen der Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 gedacht, gemeinsam mit Überlebenden, ehemaligen Geiseln und Angehörigen getöteter Soldaten.



Nach einer Schweigeminute waren auf einer Leinwand die Namen der rund 1 200 Menschen zu sehen, die am 7. Oktober von der islamistischen Hamas getötet wurden. Auch Textnachrichten, welche die Opfer aus Schutzräumen und vom Nova-Musikfestival an ihre Angehörigen gesendet hatten, wurden projiziert - oft ihre letzten Worte. Die Gedenkfeier wurde von einer privaten Initiative organisiert und landesweit in mehreren Sendern sowie online übertragen.



Vicki Cohen und Anat Angrest, deren Söhne noch immer als Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, richteten von der Bühne aus Worte an ihre Söhne. „Mein Kind, ich schwöre dir: Ich werde nicht aufgeben“, sagte Cohen. „Eine ganze Nation kämpft für dich.“ Angrest drückte die Hilflosigkeit der Angehörigen aus: „Ich weiß, du leidest Schmerzen, und ich kann dich nicht halten und nicht beschützen.“



Omer Schem Tov, der nach 505 Tagen im Gazastreifen freigekommen war, sagte: „In der Nacht waren wir noch Kinder, die durch die Nacht getanzt sind, aber am Morgen war alles zerschlagen." Er sprach von wahrer Solidarität unter den Geiseln. „Der Frieden, von dem wir geträumt haben, ist noch weit weg, aber die Einheit, das Mitgefühl und der menschliche Funke, die hier entstanden sind – sie sind das Fundament, auf dem wir wieder aufbauen können.“



„Wir wollen keine Rache, wir wollen Heilung“, sagte eine Frau, deren Mutter und 13 Jahre alte Tochter bei dem Angriff auf einen Kibbuz getötet worden waren. „Wir wollen die Angst besiegen und Hoffnung finden. Wir wollen den Hass überwinden und unsere Menschlichkeit wiederfinden. Wir wollen die Wut überwinden und wieder Mitgefühl finden.“



Jonathan Schamriz, Gründer der Organisation Kumu, die aus Betroffenen des Terrorangriffs besteht und die Gedenkveranstaltung organisierte, kritisierte die Fehler der Sicherheitsbehörden und des Militärs. Diese hatten Warnhinweise über einen bevorstehenden Angriff ignoriert. „Der 7. Oktober ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Verstorbenen. Er ist ein Tag des Gedenkens an Fahrlässigkeit, Führungsversagen und Verantwortungslosigkeit“, sagte er.