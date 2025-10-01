Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Nadja Lissok
Trump gibt der Hamas „drei oder vier Tage“
US-Präsident Donald Trump setzt der radikal-islamischen Hamas eine Frist von „drei oder vier Tagen“, um auf seinen Friedensplan für den Gazastreifen zu reagieren. „Die Hamas wird es entweder tun oder nicht, und wenn nicht, wird es ein sehr trauriges Ende nehmen“, sagte der US-Präsident in Washington. Auf die Frage, ob es Verhandlungsspielraum gebe, antwortete er: „Nicht viel.“ Trump betonte, Israel und arabische Staaten hätten den Plan akzeptiert, „wir warten nur auf die Hamas“.
Trumps Plan sieht vor, dass innerhalb von 72 Stunden nach Zustimmung alle noch verbliebenen Geiseln freikommen. Im Gegenzug würde Israel 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Palästinenser sowie 1700 inhaftierte Gaza-Bewohner freilassen. Die israelische Armee soll sich aus dem Gazastreifen zurückziehen, was an die Entmilitarisierung des Gebiets geknüpft ist. Die Hamas soll keine Rolle mehr in der Regierung spielen. Die Verwaltung soll vorübergehend ein technokratisches, unpolitisches palästinensisches Komitee übernehmen.
Lesen Sie zu Trumps Friedensplan den Kommentar von SZ-Nahost-Korrespondent Tomas Avenarius
Juri Auel
Rotes Kreuz setzt Arbeit in Gaza-Stadt wegen Kämpfen aus
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat wegen der verschärften Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas seine Arbeit in Gaza-Stadt vorübergehend eingestellt. Die Mitarbeiter seien verlegt worden, teilt die Organisation mit. "Das IKRK wird sich weiterhin bemühen, die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt zu unterstützen, sobald die Umstände dies zulassen", heißt es in einer Erklärung. Die Hilfe werde dann von den Büros in Deir al-Balah und Rafah aus geleistet, die voll einsatzfähig blieben.
Julia Bergmann
Gaza-Flottille berichtet von sich näherndem Kriegsschiff
Die propalästinensische Gaza-Flottille von mehr als 40 privaten Booten hat kurz vor ihrem Ziel von einem Kriegsschiff berichtet, das sich ihnen genähert habe. Die Aktivisten veröffentlichten auf der Plattform X ein Video, das ein verdunkelt fahrendes bewaffnetes Patrouillenboot in unmittelbarer Nähe eines der privaten Boote zeigen soll.
Die Organisatoren der Aktion, an der auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg teilnimmt, berichteten am Morgen auf Telegram von einer nicht näher bezeichneten „gefährlichen Marine-Aggression gegen unsere humanitäre Flottille“. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.
Thunberg sagte dem schwedischen Rundfunksender SVT am Dienstagabend, die Lage seit gut. „Wir setzen unsere Reise und unseren humanitären Auftrag wie geplant Richtung Gaza fort“, betonte sie. Wenn alles nach Plan laufe, werde man dort in einigen Tagen ankommen.
Die Regierung in Jerusalem hat jedoch klargestellt, dass es diesen wie schon alle früheren Versuche, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, verhindern werde. Angebote, die Hilfslieferungen der Flottille über einen israelischen Hafen in den Gazastreifen bringen zu lassen, hatten die Aktivisten abgelehnt. Die Gruppe von Motor- und Segelbooten war Ende August in Barcelona gestartet. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen und gegen Israels militärisches Vorgehen in dem Küstenstreifen protestieren.
Christoph Heinlein
Großer militärischer und politischer Druck auf die Hamas
Während die Welt gespannt auf eine Antwort der islamistischen Terrororganisation Hamas auf den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump wartet, wird im Gazastreifen weiter gekämpft. Durch israelischen Beschuss wurden nach Angaben aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen seit Mitternacht mindestens 23 Menschen getötet, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe in verschiedenen Teilen des Gazastreifens eine ungenannte Zahl von Gegnern getötet und Waffen sowie andere militärische Ausrüstung beschlagnahmt. Neben Bodentruppen sei auch die Luftwaffe im Einsatz gewesen.
Der Druck auf die Hamas, den Friedensplan anzunehmen, ist enorm - militärisch wegen Israels Offensive im Norden des Gazastreifens und diplomatisch, weil auch Verbündete der Hamas dem Plan zugestimmt haben sollen. Beobachter rechneten jedoch mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen durch die Hamas. Der israelische Sender i24news berichtete, aus israelischer Sicht gebe es dafür keinen Spielraum – die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen. Netanjahu hatte für den Fall einer Ablehnung die Fortsetzung des Gaza-Kriegs angekündigt.
Juri Auel
Israels Regierung billigt Ernennung von Zini zu Schin-Bet-Chef
Die israelische Regierung hat die Ernennung von Generalmajor David Zini zum neuen Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet einstimmig gebilligt. Der 51-Jährige wird sein Amt am 5. Oktober antreten, wie das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mitteilte. Die Ernennung galt als umstritten. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara hatte kritisiert, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gebe, dass Netanjahu einen ihm genehmen Schin-Bet-Chef ernennt. Sie sah darin einen Interessenkonflikt, da der Schin Bet Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Regierungschefs führte.
Konkret ging es unter anderem um mutmaßliche Zahlungen aus dem Golfemirat Katar an enge Mitarbeiter Netanjahus für Lobbytätigkeiten. Katar gilt als Unterstützer der Hamas im Gazastreifen, die mit ihrem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatte.
Zwischen Netanjahu und Zinis Vorgänger Ronen Bar hatte es heftige Konflikte gegeben. Bar war zunächst nach den Ermittlungen gegen Netanjahus Mitarbeiter entlassen worden, weil der Premier nach eigenen Worten das Vertrauen in ihn verloren hatte. Nach Protesten zog Netanjahu die Entlassung jedoch zurück. Im Juni trat Bar schließlich freiwillig zurück, um die Konsequenzen aus dem selbst eingestandenen persönlichen Versagen beim Terrorüberfall der Hamas zu ziehen.
Netanjahu erklärte laut der Mitteilung, die Situation nach dem 7. Oktober erfordere einen Schin-Bet-Chef von außerhalb des Geheimdienstes. Zinis Fähigkeit zum unabhängigen Denken mache ihn zum geeigneten Kandidaten. Der 51-Jährige hatte zuvor mehrere Spitzenposten in der israelischen Armee inne.
Juri Auel
Katar: Weitere Details und Verhandlungen für Gaza-Plan nötig
Das Golfemirat Katar sieht im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen noch Bedarf für klärende Details und weitere Verhandlungen. „Der Plan ist noch im Anfangsstadium und muss weiter entwickelt und erläutert werden“, teilte der katarische Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani gegenüber dem Nachrichtenkanal Al Jazeera mit. Es gebe vor allem noch Klärungsbedarf zum Mechanismus für den israelischen Truppenabzug aus dem Küstengebiet.
Der von Trump vorgestellte Plan erfordere eine „Diskussion über Details und wie diese umgesetzt werden sollen“, sagte Al Thani demnach. Als Hauptziel werde darin zwar ein Ende des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas genannt. Nötig seien aber noch „Klarstellungen und weitere Details, für die Verhandlungen notwendig sind“. Trump hat mit der Vorstellung seines Friedensplans wie schon oft Hoffnungen auf ein Ende des Gaza-Kriegs geweckt. Es gibt aber wie in vorigen Vorschlägen offene Fragen, die nach der Verkündung in Washington Zweifel aufkommen ließen, ob der Plan wirklich zu einem Kriegsende führen kann.
Lesen Sie dazu
Leopold Zaak
Israelische Angriffe gehen weiter
Während alle auf eine Reaktion der Hamas auf den Friedensplan des US-Präsidenten warten, der den Krieg zu einem Ende bringen könnte, gehen die Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen weiter. Seit Mitternacht seien in Gaza-Stadt sowie in einem Zeltlager in Chan Yunis zwölf Menschen getötet worden. Das berichtet der Sender Shehab unter Berufung auf Informationen aus Krankenhäusern im Gazastreifen.
Von der israelischen Armee gab es zu den Angriffen bisher keine Reaktion. Insgesamt hat das Militär aber in den vergangenen 24 Stunden eigenen Angaben zufolge 160 Ziele in dem Küstenstreifen attackiert.
Leopold Zaak
Erdoğan spricht sich für Trumps Vorschlag aus
Neben vielen anderen Staats- und Regierungschefs hat auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Er lobe die Bemühungen und die Initiative von Trump, die darauf abzielten, das Blutvergießen im Gazastreifen zu beenden und eine Waffenruhe zu erreichen, erklärt Erdoğan bei X. Die Türkei werde weiter daran mitwirken, einen "gerechten und dauerhaften, für alle Parteien akzeptablen Frieden" zu schaffen. Die Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das sie als "Völkermord" bezeichnet.
Linus Freymark
Palästinensische Autonomiebehörde kündigt Reformen an
Die Palästinensische Autonomiebehörde hat ihre Unterstützung für den Friedensplan für Gaza erklärt und sich dazu verpflichtet, die in dem Plan geforderten Reformen umzusetzen. "Wir haben unseren Wunsch nach einem modernen, demokratischen und entmilitarisierten palästinensischen Staat bekräftigt, der sich dem Pluralismus und dem friedlichen Machtwechsel verpflichtet fühlt", hieß es in einer Erklärung.
Darin wurden eine Reihe von Reformen angekündigt, darunter Neuwahlen, Änderungen der Schulbücher sowie die Abschaffung eines Systems, das Familien von extremistischen Kämpfern, die an Angriffen auf Israelis beteiligt waren, Zahlungen gewährt.
Lesen Sie hierzu eine Analyse von SZ-Korrespondentin Kristiana Ludwig
Linus Freymark
Arabische Staaten begrüßen US-Friedensplan
Die Außenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüßen den Friedensplan, der ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens vorsieht.
"Die Minister betonen ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, seine Implementierung sicherzustellen und den Menschen in der Region Frieden, Sicherheit und Stabilität zu bringen", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme, die auch von der Türkei, Pakistan und Indonesien mitgetragen wurde.
Linus Freymark
Wadephul und Macron unterstützen Plan für Gaza
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht im Plan von US-Präsident Donald Trump eine "einmalige Chance", den Krieg in Gaza zu beenden. "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden - unter erbitterten Kämpfen, unter grausamer Geiselhaft und unter unvorstellbarer humanitärer Not", sagte der CDU-Politiker. "Diese Chance darf nicht vertan werden." Die Hamas müsse die Gelegenheit ergreifen.
Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich positiv zu den Plänen. "Die Hamas hat keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen", schrieb der Staatschef auf der Plattform X. Von Israel erwarte er, dass es auf dieser Grundlage entschlossen engagiere.
Juri Auel
Israelische Opposition unterstützt Gaza-Vorschlag
Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz unterstützt den Vorschlag zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen. Der Plan sei eine Gelegenheit, die Geiseln zu befreien und die Sicherheit Israels zu gewährleisten, schreibt Gantz auf X. Dort äußert sich auch Oppositionsführer Jair Lapid positiv.
Annette Reuther
Hamas hält sich bei Reaktion auf Friedensplan bedeckt
Ein Hamas-Vertreter sagt der Nachrichtenagentur Reuters, das Verhandlungsteam der Hamas habe den Vermittlern gesagt, dass sie den Friedensplan "in gutem Glauben" prüfen würden und dann eine Antwort geben werden. Der katarische Ministerpräsident und der ägyptische Geheimdienstchef hätten der Hamas den 20-Punkte-Plan vorgestellt.
Juri Auel
UN zu Gaza-Friedensplan von Trump: Stehen für Unterstützung bereit
Angesichts des Friedensvorschlags von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas haben die Vereinten Nationen erneut ihre Unterstützung für derartige Bemühungen betont. „Wir begrüßen alle Vermittlungsbemühungen und die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe“, sagte ein UN-Sprecher. Man sei mit „unterschiedlichen Beteiligten zu verschiedenen Friedensbemühungen in Kontakt“.
Juri Auel
Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
Netanjahu dankte Trump für seine Freundschaft gegenüber Israel und schmeichelte ihm für seine Führungsrolle auf der Welt. Der von den USA vorgelegte Plan werde erreichen, dass alle Geiseln nach Israel zurückkehren und der Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel darstelle. Damit würden Kernforderungen Israels erreicht, sagte Netanjahu, Israel unterstütze daher das Vorhaben. Neben Trump dankte Netanjahu auch dem israelischen Militär für seinen Einsatz.
Netanjahu sagte, es liege nun an der Hamas, wie es weitergehe. „Wir können das den einfachen Weg regeln, oder den harten Weg. Aber es wird geregelt werden“, sagte Netanjahu. Offensichtlich möchte der israelische Premier den Krieg also weiterführen, wenn die Hamas den vorgelegten Plan nicht annehmen sollte.
Fragen von Journalisten wurden auf der Pressekonferenz nicht zugelassen. Damit konnten Medien die beiden Politiker auch nicht zu möglichen Widersprüchen oder Details bezüglich des Plans befragen. Eine Stellungnahme der Hamas zu dem Plan lag zunächst nicht vor.
