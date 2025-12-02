Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Netanjahu bittet Israels Präsidenten um Begnadigung
Hamas-Behörde meldet mehr als 70 000 Tote in Gaza
Leiche einer israelischen Geisel nach Übergabe identifiziert
Trump will Teile der Muslimbruderschaft als Terrororganisation einstufen
Umstrittene Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein
Christoph Heinlein
Papst ruft in Libanon zum Frieden auf
Papst Leo XIV. hat die Menschen in Libanon zu Zusammenhalt und Frieden aufgerufen. „Libanon, steh wieder auf! Sei ein Haus der Gerechtigkeit und der Geschwisterlichkeit! Sei ein Vorbote des Friedens für die ganze Levante“, sagte der Papst in einer Heiligen Messe, die er an der Uferpromenade von Beirut vor etwa 150 000 Menschen feierte. Nur gemeinsam könne das Land „zu seiner früheren Pracht zurückfinden.“ Der einzige Weg dafür sei ein Ende politischer Abschottung und ethnischer Spannungen.
Libanon ist geprägt durch das Nebeneinander verschiedener Religionen. In dem Land leben Muslime – Sunniten und Schiiten – und auch Christen. Das Land befindet sich aktuell in einer schweren Wirtschaftskrise. Neben der grassierenden Armut herrscht in dem Land nach dem Krieg zwischen der Hisbollah und Israel außerdem eine hoch angespannte Sicherheitslage.
Unmittelbar vor dem Rückflug nach Rom forderte der Papst dann ein sofortiges Ende aller bewaffneten Auseinandersetzungen in Nahost. Niemand solle mehr glauben, dass bewaffnete Kämpfe irgendetwas Gutes bewirken, sagte er.
„Lasst uns alle den Frieden als Weg wählen, nicht nur als Ziel.“Papst Leo XIV. in Beirut
Am Morgen hatte Leo im Hafen von Beirut auch der Opfer der Explosion vom 4. August 2020 gedacht. Damals waren mindestens 200 Menschen gestorben, mehr als 6 500 wurden verletzt.
Lisa Torjuul
Palästinenser: Israels Armee tötet drei Menschen in Gaza
Israels Militär hat palästinensischen Angaben zufolge trotz geltender Waffenruhe erneut mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Insgesamt seien drei Personen an drei verschiedenen Orten durch israelische Schüsse oder Angriffe aus der Luft ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Die israelische Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober hat Israels Armee nach eigenen Angaben bereits mehrfach Personen getötet, die vom Militär kontrolliertes Gebiet jenseits der sogenannten „gelben Linie“ betreten und sich dort Soldaten genähert haben sollen. Die drei nun ums Leben Gekommenen sollen aber in Gebieten getötet worden sein, in der die Terrororganisation Hamas die Kontrolle hat.
Saimah Jiwa
Israel erhält im Gazastreifen gefundene sterbliche Überreste
Israel will im Gazastreifen gefundene und vom Roten Kreuz übergebene sterbliche Überreste entgegennehmen. Diese würden zur forensischen Untersuchung geschickt, teilt das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Im Gazastreifen befinden sich noch die Leichen zweier Geiseln, des Israelis Ran Gvili und des thailändischen Staatsbürgers Sudthisak Rinthalak.
Katja Guttmann
Trump fordert von Israel Zurückhaltung gegenüber Syrien
Die USA seien sehr zufrieden mit der Entwicklung in Syrien unter der Führung von Präsident Ahmed al-Scharaa, schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Deshalb sei es wichtig, dass Israel einen starken und ehrlichen Dialog mit Syrien aufrechterhalte und „nichts geschieht, was Syriens Entwicklung zu einem erfolgreichen Staat behindern könnte“, schrieb Trump an die Adresse Israels.
Israel hatte nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad und der Übernahme der Regierung durch al-Scharaa wiederholt Angriffe im Nachbarland geflogen. So griff Israel während Auseinandersetzungen im Süden des Landes zwischen sunnitischen Beduinenverbänden und Drusen mit Luftschlägen zeitweise aufseiten der Drusen ein. Unter anderem wurden das Verteidigungsministerium und das Militärhauptquartier in Damaskus bombardiert.
Im November hatte Trump al-Scharaa als ersten syrischen Staatschef seit der Unabhängigkeit des arabischen Landes 1946 im Weißen Haus empfangen.
Lilith Volkert
Netanjahu bittet Israels Präsidenten um Begnadigung
Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Staatspräsidenten seines Landes offiziell um Begnadigung gebeten. Das Büro des Präsidenten Isaac Herzog teilte mit, dieser habe ein formelles Gnadengesuch von Netanjahu erhalten. Das Gesuch werde nun an eine zuständige Abteilung des Justizministeriums weitergeleitet, die die Meinungen aller relevanten Behörden dazu einholen werde. Auf der Basis werde das juristische Beratungsteam im Büro des Präsidenten dann eine weitere Meinung formulieren. Anders als in Deutschland kann in Israel ein Gnadengesuch auch vor einer rechtskräftigen Verurteilung gestellt werden.
US-Präsident Donald Trump hatte Herzog bereits dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen. Er respektiere die Unabhängigkeit der israelischen Justiz, glaube aber, dass die Anklage gegen Netanjahu politisch motiviert und nicht gerechtfertigt sei, hieß es einem von Trump unterschrieben Brief an Israels Präsidenten, den Herzogs Büro zuletzt veröffentlicht hatte. Gegen den Regierungschef laufen seit Jahren Korruptionsprozesse. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, von befreundeten Milliardären Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet etwa 174 000 Euro angenommen zu haben. Netanjahu hatte in der Vergangenheit stets alle Vorwürfe zurückgewiesen.
Lilith Volkert
Hamas-Behörde meldet mehr als 70 000 Tote in Gaza
Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind in den zwei Jahren des Gaza-Kriegs mehr als 70 100 Palästinenser ums Leben gekommen. Die Zahl, die nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet und nicht unabhängig überprüft werden kann, liegt damit erstmals über der Marke von 70 000 Toten. Andere Schätzungen gehen sogar von deutlich höheren Totenzahlen aus. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe, vereinzelt gibt es aber noch immer Tote bei gewaltsamen Zwischenfällen. Laut Angaben aus dem Gazastreifen werden zudem noch immer Leichen geborgen, die bei früheren israelischen Angriffen oder Kämpfen ums Leben gekommen sind.
Lisa Torjuul
Berichte: Zwei Kinder im Gazastreifen getötet
Erneut sind im Gazastreifen mehrere Menschen getötet worden. Israels Armee habe bei einem Drohnenangriff in dem Ort Bani Suheila im südlichen Gazastreifen zwei Kinder getötet, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Krankenhausangaben zufolge sollen die beiden Brüder acht und elf Jahre alt gewesen sein.
Israels Armee teilte mit, sie habe „zwei Verdächtige“ in einem von ihr kontrolliertem Gebiet aus der Luft angegriffen und getötet, die „vor Ort verdächtige Aktivitäten“ ausgeführt und sich israelischen Soldaten genähert hätten. Die beiden seien für die Einsatzkräfte eine unmittelbare Bedrohung gewesen, hieß es weiter. Ob es sich bei den Getöteten um Kinder handelte, sagte die Armee nicht.
Das israelische Militär meldete zudem einen weiteren Vorfall, bei dem am Morgen eine Person ebenfalls die „gelbe Linie“ betreten und sich dort Soldaten genähert haben soll. „Nach der Identifizierung schalteten die Soldaten den Terroristen aus, um die Bedrohung zu beseitigen“, teilte die Armee mit. Von palästinensischer Seite gibt es zu diesem Vorfall bisher keine Angaben. Hinter die „gelbe Linie“ hat sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder Tote im Gazastreifen. Seitdem sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 350 Palästinenser ums Leben gekommen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Christoph Heinlein
Palästinenser melden Siedlerangriff im Westjordanland – zehn Verletzte
Im Westjordanland haben radikale israelische Siedler palästinensischen Angaben zufolge bei einem Angriff zehn Palästinenser verletzt. Eine Frau sei von einem Schuss aus der Waffe eines Siedlers getroffen worden, teilte die palästinensische Hilfsorganisation Roter Halbmond mit. Sie werde in einem Krankenhaus behandelt. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Angriff in einem Ort in der Nähe der Stadt Betlehem demnach durch Schläge verletzt, drei von ihnen seien ebenfalls in eine Klinik gebracht worden. Das israelische Militär sagte auf Anfrage, man prüfe den Bericht.
Nadja Lissok
Video von Militäreinsatz im Westjordanland sorgt für Empörung
Bei einem Einsatz sollen israelische Sicherheitskräfte mindestens zwei gesuchte Palästinenser getötet haben, die sich Berichten zufolge den Einsatzkräften zuvor ergeben haben. Ein von einem ägyptischen Sender verbreitetes Video soll den Vorfall in der Nähe der Stadt Dschenin zeigen. Die beiden gesuchten Palästinenser seien aus nächster Nähe erschossen worden, meldeten mehrere israelische und palästinensische Medien.
Israels Armee und Polizei teilten mit, der Vorfall werde untersucht. Sie sagen zum Vorgang: Die Armee habe mit Einsatzkräften ein Gebäude umstellt, in dem sich von Israel gesuchte Verdächtige befunden hätten. Nach mehreren Stunden verließen die Militanten den Angaben zufolge das Gebäude. Danach sei auf sie geschossen worden, hieß es weiter. Wer die Schüsse abgab, sagte die israelische Armee nicht. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob sich die Palästinenser ergeben haben. Ihnen wurde von der israelischen Armee vorgeworfen, Sprengsätze auf Sicherheitskräfte geworfen zu haben. „Die gesuchten Personen gehörten einem Terrornetzwerk in der Gegend an“, hieß es außerdem. Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) teilte mit, beide seien Mitglieder ihres militärischen Arms gewesen.
Das UN-Menschenrechtsbüro äußerte sich bestürzt über den Vorfall. Es habe sich offenbar um eine Exekution gehandelt, sagte ein Sprecher in Genf. Unter Verweis auf den öffentlichen Rückhalt für die beteiligten Soldaten und Grenzschützer durch Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir bezweifelte die UN-Einrichtung die Glaubwürdigkeit einer gerichtlichen Untersuchung. Der rechtsextreme religiöse Minister Ben-Gvir hatte den beteiligten Grenzpolizisten und Soldaten seine „volle Unterstützung“ bekundet. Sie hätten „genau so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wird“, sagte er laut israelischen Medien.
Das Bild stammt aus dem Video, das Palestine TV zu dem Vorfall verbreitet. AP
Christoph Heinlein
Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien
Bei einem Einsatz israelischer Bodentruppen im Umland der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mehrere Menschen getötet und etliche verletzt worden. Die israelische Armee wollte nach eigenen Angaben zwei Verdächtige in dem Ort Beit Dschinn südwestlich der syrischen Hauptstadt festnehmen. Sie sollen demnach der Terrororganisation Al-Dschama al-Islamija angehören und unter anderem Raketenangriffe auf Israel geplant haben. Dabei kam es den Angaben nach zu einem Schusswechsel, in dessen Verlauf Israels Soldaten auch Unterstützung aus der Luft erhalten hätten.
Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete von zehn Toten und Dutzenden Verletzten. Das syrische Außenministerium teilte später mit, 20 Menschen seien getötet worden. Demnach sollen unter den Getöteten auch Frauen und Kinder sein. Israels Streitkräfte gaben an, mehrere Militante getötet zu haben. Die Verdächtigen seien festgenommen worden. Bei dem Einsatz wurden demnach aber auch mehrere israelische Soldaten verletzt. Syrischen Angaben zufolge wurde die Rettung der Verletzten durch Beschuss der israelischen Soldaten erschwert, die am Rande des Orts Stellung bezogen haben sollen.
Der Beobachtungsstelle zufolge handelte sich um den größten israelischen Militäreinsatz in Syrien seit dem Sturz des früheren Langzeitherrschers Baschar al-Assad vor knapp einem Jahr. Die Gruppe al-Dschama al-Islamija ist sowohl mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas als auch mit der von Iran unterstützen Schiitenmiliz Hisbollah in Libanon verbündet.
Christoph Heinlein
Israel startet neuen Einsatz im Westjordanland
Israel hat im Westjordanland einen neuen Militäreinsatz gestartet. Es handle sich um eine Anti-Terror-Operation, teilte das Militär am Mittwoch mit. Der Einsatz habe am Morgen begonnen. Ziel war die Stadt Tubas im Norden des von Israel besetzten Palästinensergebiets.
Nach Angaben des Gouverneurs von Tubas, Ahmed Al-Asaad, umstellten israelische Streitkräfte die Stadt und bezogen in mehreren Vierteln Stellung. Sie seien von einem Hubschrauber unterstützt worden, der auch geschossen habe, sagte Al-Asaad der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe Festnahmen gegeben. Bewohner seien angewiesen worden, ihre Häuser zu verlassen und nicht zurückzukehren, bevor der Einsatz beendet sei.
Saimah Jiwa
Leiche einer israelischen Geisel nach Übergabe identifiziert
Die Leiche einer weiteren israelischen Geisel ist nach der Übergabe im Gazastreifen in einem forensischen Institut in Tel Aviv identifiziert worden. Die Familie der Geisel Dror Or sei informiert worden, dass ihr Angehöriger nach Israel zurückgebracht worden sei, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Man sei fest entschlossen, auch die beiden letzten verbliebenen Geiseln zurückzuholen. Darunter ist auch ein Thailänder, der bei dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus Israel entführt worden war.
Der damals 48-jährige Dror Or war während des Massakers im Kibbuz Beeri getötet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Auch seine Frau Jonat wurde ermordet. Zwei ihrer drei Kinder waren in den Küstenstreifen entführt und später im Rahmen eines Deals mit der Hamas wieder freigelassen worden. Die Terrororganisation Islamischer Dschihad hatte zuletzt mitgeteilt, die Leiche des Vaters sei im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gefunden worden.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste übermittelt werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.
Julia Bergmann
Israel: Haben sterbliche Überreste einer weiteren Geisel erhalten
Israel hat die sterblichen Überreste einer im Gazastreifen festgehaltenen Geisel erhalten. Diese würden nun zur Identifizierung an das Nationale Zentrum für Gerichtsmedizin übergeben, teilt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Die Leichen von zwei weiteren Geiseln fehlen noch.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste übermittelt werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.
Katja Guttmann
UN: Palästinensische Wirtschaft erleidet schwersten Einbruch seit 1972
Der zweijährige Gaza-Krieg hat einem UN-Bericht zufolge zu einem Rekordeinbruch der palästinensischen Wirtschaft geführt. Diese sei im vergangenen Jahr im Westjordanland und im Gazastreifen im Vergleich zu 2022 um 30 Prozent geschrumpft, heißt es in dem Bericht der UN-Agentur für Handel und Entwicklung (UNCTAD).
"Was wir heute sehen, ist äußerst besorgniserregend", sagte der stellvertretende UNCTAD-Generalsekretär Pedro Manuel Moreno in Genf. Der Krieg habe in Kombination mit langjährigen Beschränkungen zum schwersten Wirtschaftseinbruch im besetzten palästinensischen Gebiet seit Beginn der Aufzeichnungen 1972 geführt. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt ist den Angaben zufolge auf das Niveau von 2003 zurückgefallen. Damit sei der Entwicklungsfortschritt von 22 Jahren zunichtegemacht worden. Die Krise gehöre zu den zehn schlimmsten weltweit seit 1960.
Besonders verheerend ist die Lage im Gazastreifen. Die Enklave sei auf Jahre hinaus auf umfassende internationale Unterstützung angewiesen. Das Pro-Kopf-BIP im Gazastreifen betrage 161 Dollar pro Jahr oder etwa 44 Cent pro Person und Tag. Dies sei das niedrigste Niveau weltweit. Auch das Westjordanland leidet dem UN-Bericht zufolge unter dem schwersten Abschwung seit Beginn der Aufzeichnungen.
Christoph Heinlein
Laut UN über 100 Zivilisten seit Beginn der Waffenruhe in Libanon getötet
Bei Angriffen des israelischen Militärs in Libanon sind nach Angaben des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der islamistischen Hisbollah-Miliz vor fast einem Jahr mindestens 127 Zivilisten getötet worden. Es würden zunehmende Angriffe der israelischen Armee beobachtet, sagt Sprecher Thameen Al-Kheetan in Genf. Dabei würden Zivilisten getötet und zivile Einrichtungen zerstört. Zudem gebe es alarmierende israelische Drohungen einer größeren Offensive. Das UN-Menschenrechtsbüro forderte eine Untersuchung und die Einhaltung der Waffenruhe.