Video von Militäreinsatz im Westjordanland sorgt für Empörung

Bei einem Einsatz sollen israelische Sicherheitskräfte mindestens zwei gesuchte Palästinenser getötet haben, die sich Berichten zufolge den Einsatzkräften zuvor ergeben haben. Ein von einem ägyptischen Sender verbreitetes Video soll den Vorfall in der Nähe der Stadt Dschenin zeigen. Die beiden gesuchten Palästinenser seien aus nächster Nähe erschossen worden, meldeten mehrere israelische und palästinensische Medien.



Israels Armee und Polizei teilten mit, der Vorfall werde untersucht. Sie sagen zum Vorgang: Die Armee habe mit Einsatzkräften ein Gebäude umstellt, in dem sich von Israel gesuchte Verdächtige befunden hätten. Nach mehreren Stunden verließen die Militanten den Angaben zufolge das Gebäude. Danach sei auf sie geschossen worden, hieß es weiter. Wer die Schüsse abgab, sagte die israelische Armee nicht. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob sich die Palästinenser ergeben haben. Ihnen wurde von der israelischen Armee vorgeworfen, Sprengsätze auf Sicherheitskräfte geworfen zu haben. „Die gesuchten Personen gehörten einem Terrornetzwerk in der Gegend an“, hieß es außerdem. Die Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) teilte mit, beide seien Mitglieder ihres militärischen Arms gewesen.



Das UN-Menschenrechtsbüro äußerte sich bestürzt über den Vorfall. Es habe sich offenbar um eine Exekution gehandelt, sagte ein Sprecher in Genf. Unter Verweis auf den öffentlichen Rückhalt für die beteiligten Soldaten und Grenzschützer durch Israels Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir bezweifelte die UN-Einrichtung die Glaubwürdigkeit einer gerichtlichen Untersuchung. Der rechtsextreme religiöse Minister Ben-Gvir hatte den beteiligten Grenzpolizisten und Soldaten seine „volle Unterstützung“ bekundet. Sie hätten „genau so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wird“, sagte er laut israelischen Medien.