Eine Serie von Explosionen und Bränden in weiten Teilen Irans sorgt für Spekulationen. Am Sonntag kamen etwa bei einem Vorfall in der größten Ölraffinerie in Abadan im Südwesten Irans mehrere Arbeiter ums Leben. Auch zahlreiche Detonationen in Wohnvierteln und einer Fabrik - offiziell auf Gaslecks zurückgeführt - sorgen für Verunsicherung. Zu solchen Vorfällen kam es unter anderem in der Pilgerstadt Ghom, einem Militärgebäude in Teheran oder der Großstadt Rascht im Norden des Landes.Während die Regierung in Teheran offiziell von Unfällen spricht und Anschuldigungen gegen den Erzfeind Israel vermeidet, äußern nun drei iranische Funktionäre laut New York Times anonym den Verdacht auf Sabotage . Seit Tagen bereits diskutieren Menschen in den sozialen Medien über mögliche verdeckte Operationen durch den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Die New York Times beruft sich in ihrem Bericht auch auf eine europäische Quelle, die Israel hinter den Vorfällen vermutet. Die Angriffe dienten wohl der psychologischen Kriegsführung, aber auch der Ausschaltung ganz bestimmter Ziele. Beweise für Sabotage gibt es unterdessen nicht.Israelische Regierungsvertreter lehnten laut New York Times eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Der Mossad hatte jedoch bereits nach der Waffenruhe deutlich gemacht, dass er seine Operationen in Iran fortsetzen werde.