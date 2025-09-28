Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: „Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza“
Netanjahu warnt vor „dunklem Zeitalter der Gewalt, des Fanatismus und des Terrors“
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
Iran droht mit Ende der Kontrollen in Atomanlagen
Bericht: Tony Blair für Führungsrolle in Nachkriegs-Gaza im Gespräch
Max Muth
Palästinensische Medien: Dutzende Tote durch israelische Angriffe in Gaza
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind offenbar Dutzende Palästinenser getötet worden. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind seit den Morgenstunden die Leichen von 41 Menschen in verschiedene Krankenhäuser in dem umkämpften Küstenstreifen gebracht worden.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe ihre Einsätze gegen Terrororganisationen im ganzen Gazastreifen fortgesetzt. Auch die Offensive in der Stadt Gaza sei noch ausgeweitet worden. Binnen 24 Stunden seien rund 140 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen worden. So sei etwa ein Hochhaus in Gaza beschossen worden, weil sich dort Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas befinde.
Die Armee rief die Einwohner verschiedener Viertel in der Stadt Gaza erneut dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens begeben.
Rund 780 000 Zivilisten sind nach israelischen Armeeangaben bereits aus der Stadt Gaza geflohen, in der sich vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen nach Schätzungen noch etwa eine Million Menschen aufhielten.
Dimitri Taube
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede scharf
Angehörige der Geiseln im Gazastreifen haben verärgert auf die Rede von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte reagiert. In einer Mitteilung des Forums der Geisel-Familien hieß es, Netanjahus Ankündigung, im Gazastreifen weiterkämpfen zu wollen, gefährde das Leben der Verschleppten und drohe die Bergung von toten Geiseln zu erschweren. Die Angehörigen warfen Israels Regierungschef vor, die Verhandlungen über ein Gaza-Abkommen zu untergraben.
Julia Daniel
Hamas will Kontakt zu zwei israelischen Geiseln in Gaza-Stadt verloren haben
Der bewaffnete Arm der Hamas hat nach eigenen Angaben den Kontakt zu zwei israelischen Geiseln verloren. Dies sei während israelischer Militäraktionen in zwei Stadtteilen von Gaza-Stadt geschehen, teilt die Al-Kassam-Brigade mit. Die Gruppe hat die israelische Armee dringend dazu aufgefordert, ihre Angriffe in der Stadt Gaza 24 Stunden lang einzustellen. Das Leben zweier israelischer Geiseln sei in echter Gefahr, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas. Die Truppen müssten sich auch unverzüglich in ein Gebiet südlich der „Straße 8“ in der Stadt Gaza zurückziehen, damit versucht werden könne, die beiden Geiseln „herauszuholen“. Es handele sich um eine Warnung. Die Aufforderung zum Angriffsstopp gelte von 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) an, hieß es in der Mitteilung. Es ist unklar, ob Israel auf die Forderung eingeht.
Juri Auel
Wadephul skeptisch zu Beteiligung an Gaza-Sicherheitstruppe
Außenminister Johann Wadephul hat sich skeptisch zu einer Beteiligung deutscher Sicherheitskräfte an einer möglichen internationalen Friedenstruppe zur Absicherung eines Gaza-Friedensplans geäußert. „Deutschland ist in jedem Fall bereit, sich für eine friedliche und gute Zukunft des Gazastreifens zu engagieren, insbesondere in humanitärer Hinsicht“, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Ich habe allerdings Zweifel, ob es richtig wäre, dass wir mit Sicherheitskräften dort vor Ort engagiert wären“, fügte er hinzu.
Dimitri Taube
Ärzte ohne Grenzen setzen Arbeit in der Stadt Gaza aus
Die Angriffe der israelischen Armee seien ein „inakzeptables Risiko“ für die Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation. Man werde daher die Arbeit in Gaza vorerst beenden. Medizinische Einrichtungen der Organisation seien von Soldaten umringt. Man sehe sich „gezwungen, lebensrettende medizinische Aktivitäten einzustellen“. Dabei sei der Hilfsbedarf vor Ort enorm.
Hunderttausende könnten die Stadt Gaza nicht verlassen, darunter etwa Schwerverletzte, teilte die Organisation weiter mit. Sie ist eigenen Angaben nach weiterhin im Süden sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens tätig.
Hunderttausende könnten die Stadt Gaza nicht verlassen, darunter etwa Schwerverletzte, teilte die Organisation weiter mit. Sie ist eigenen Angaben nach weiterhin im Süden sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens tätig.
Dimitri Taube
Palästinenser: Wieder Tote in Gaza, darunter Hilfesuchende
Bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sollen laut palästinensischen Angaben seit dem Morgen rund 60 Palästinenser getötet worden sein, die meisten von ihnen in der Stadt Gaza. Zwölf der Todesopfer seien Menschen gewesen, die auf humanitäre Hilfe der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gewartet hätten, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.
Die von Israel und den USA unterstützte GHF teilte auf Nachfrage mit: „Diese Vorfälle stehen nicht mit unseren GHF-Standorten in Zusammenhang.“ Die Verteilung der Hilfsgüter sei reibungslos und ohne Zwischenfälle an und in der Nähe der Ausgabestellen gelaufen.
Laut medizinischen Kreisen kamen zehn der zwölf Hilfesuchenden im zentralen Abschnitt des Gazastreifens ums Leben, zwei in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gebiets. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die zehn Menschen, darunter zwei Minderjährige, seien durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben. Zu dem Vorfall im Süden gab es bislang keine Einzelheiten.
Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Anfrage mit, es habe keinen israelischen Beschuss auf Hilfesuchende im Zentrum des Gebiets gegeben. Den Bericht über den Vorfall in der Gegend der Stadt Rafah prüfe das Militär.
Dimitri Taube
Trump: „Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza“
US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Ende des Gaza-Kriegs geweckt. Der Republikaner sagte vor Journalisten in Washington: „Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza.“ Die vage Formulierung festigte er nur kurz darauf und sagte vor Journalisten etwa: „Es sieht so aus, als hätten wir eine Einigung zu Gaza.“ Und: „Ich denke, wir haben eine Einigung.“
Wie genau der Stand der Verhandlungen ist, blieb damit offen. Trump hatte sich auch in der Vergangenheit immer wieder hoffnungsvoll gezeigt, doch ein Durchbruch war bislang ausgeblieben.
Zuletzt hatten die Verhandlungen zum Gaza-Krieg am Rande der UN-Vollversammlung in New York wieder an Fahrt aufgenommen. Trump hatte einen 21-Punkte-Plan für Frieden im Nahen Osten arabischen Staats- und Regierungschefs vorgelegt.
Laut US-Medien umfasst der Vorstoß Forderungen nach einer dauerhaften Waffenruhe, der Freilassung der Geiseln und einem schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen sowie einen Vorschlag für eine Regierung des Küstengebiets ohne Beteiligung der Hamas. Die arabischen Staaten verlangen unter anderem den Verzicht Israels auf die Annexion von Teilen des Westjordanlands oder des Gazastreifens. Trump hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er Israel eine Annexion des Westjordanlands nicht „erlauben“ werde.
Kassian Stroh
Netanjahu warnt vor „dunklem Zeitalter der Gewalt, des Fanatismus und des Terrors“
Israel hat nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das iranische Atomwaffen- und Raketenprogramm zerstört. Vor der UN-Vollversammlung erklärte er, sein Land habe zudem die Hamas zerschlagen, die Hisbollah entscheidend geschwächt und die Huthi-Rebellen schwer getroffen. „Unsere Feinde hassen uns alle“, sagte Netanjahu. Und sie würden die Welt in ein „dunkles Zeitalter der Gewalt, des Fanatismus und des Terrors“ führen wollen.
Netanjahu sagte auch, seine Regierung wolle den Einsatz im Gazastreifen so schnell wie möglich beenden. Die letzten Überreste der radikal-islamischen Hamas hätten sich in Gaza-Stadt verschanzt. Diese forderte er dazu auf, die Waffen niederzulegen und alle Geiseln freizulassen. „Wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Wenn nicht, wird Israel euch jagen.“ An die noch verbliebenen Geiseln gewandt sagte Netanjahu: „Wir vergessen Euch nicht, wir bringen jeden von Euch nach Hause.“
Vor Beginn seiner Rede haben Dutzende Delegierte den Saal verlassen. Dieser war zu Beginn der Sitzung ohnehin nur spärlich gefüllt. Netanjahu wartete mit stoischem Blick am Podium den Protest ab und erhielt währenddessen auch vereinzelten demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es weitere Zwischenrufe.
Netanjahu dankt US-Präsident Donald Trump für dessen „mutiges und entschlossenes Vorgehen“ gegen Iran. Die existenzielle Bedrohung für Israel sei beseitigt. Die Bestände an angereichertem Uran Irans müssten vernichtet werden.
Carina Seeburg
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
Die Rede des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu vor der UN-Generalversammlung in New York soll über Lautsprecher auch im Gazastreifen zu hören sein. Netanjahus Büro teilte mit, dass Boxen auf Lastwagen an der Grenze zu dem umkämpften Küstenstreifen aufgebaut wurden. Israelische Soldaten würden durch diese Aktion nicht gefährdet.
Christoph Heinlein
Iran droht mit Ende der Kontrollen in Atomanlagen
Iran hat für den Fall der Wiedereinführung von UN-Sanktionen mit dem Ende der Inspektionen seiner Atomanlagen durch die Vereinten Nationen gedroht. Auf Telegram kündigte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi an, Iran werde in diesem Fall seine Verpflichtungen aus einem erst in diesem Monat in Ägypten unterzeichneten Abkommen über Kontrollen der internationalen Atomenergiebehörde IAEA als beendet betrachten.
Eine Reihe von UN-Sanktionen gegen Iran sollen am Wochenende wieder in Kraft treten. Die E3-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben diesen Prozess – genannt „Snapback“ – in Gang gesetzt, weil die Regierung in Teheran ihrer Ansicht nach weiter gegen das Atomabkommen von 2015 verstößt.
Die E3-Staaten fordern, dass Iran den UN-Inspekteuren wieder freien Zugang zu den Atomanlagen gewährt, Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt und Gespräche mit den USA aufnimmt. Gespräche diese Woche darüber brachten allerdings keine Fortschritte, so dass die UN-Sanktionen am Samstag aller Wahrscheinlichkeit nach wieder greifen werden.
Juri Auel
Bericht: Tony Blair für Führungsrolle in Nachkriegs-Gaza im Gespräch
Der frühere britische Premierminister Tony Blair strebt einem Medienbericht zufolge eine führende Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens im Rahmen eines von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump entwickelten Friedensplans an. Blair sei für den Vorsitz eines Aufsichtsgremiums mit dem Namen "Gaza International Transitional Authority" vorgeschlagen worden, berichtet die Zeitung Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dimitri Taube
Trump will Westjordanland-Annexion durch Israel verhindern
US-Präsident Donald Trump stellt sich gegen eine Annexion des Westjordanlands durch Israel. „Ich werde es Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren“, sagte der Republikaner vor Journalisten im Weißen Haus. Es sei „genug geschehen“, so Trump. „Es ist an der Zeit, jetzt aufzuhören.“
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will an diesem Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York sprechen. Rechtsextreme Minister in Netanjahus Regierung hatten zuletzt massiv auf die Annexion des Westjordanlands gedrängt, das sie als Teil des biblischen Israels betrachten – als Reaktion auf die Anerkennung eines palästinensischen Staats durch mehrere wichtige westliche Länder. Netanjahu will nach Medienberichten erst nach einem Treffen mit US-Präsident Trump, das am kommenden Montag geplant ist, eine abschließende Entscheidung treffen. Die USA sind international Israels wichtigster Verbündeter.
Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hatte schon im August gedroht, Israel werde sich das Gebiet einverleiben, sollte ein palästinensischer Staat anerkannt werden. Anfang September sagte Smotrich dann, man strebe eine Annexion von 82 Prozent des besetzten Westjordanlands an.
Der US-Sender CNN hatte jüngst berichtet, Netanjahu erwäge eine schrittweise Annexion, um internationale Kritik abzufedern – und um sich offenzuhalten, im Gegenzug für eine Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien, die Israel anstrebt, von einer Annexion des gesamten Gebiets abzusehen.
Netanjahus rechtsreligiöse Regierung treibt den Siedlungsausbau im Westjordanland und in Ost-Jerusalem stetig voran. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700 000 israelische Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.
Dimitri Taube
Israel bombardiert Jemens Hauptstadt – schwere Explosionen
Israel hat erneut Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa bombardiert. Es habe dort mehrere schwere Explosionen gegeben, berichteten Augenzeugen. Das von der Huthi-Miliz kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Saba, dass acht Menschen getötet und 142 weitere verletzt worden seien. Die Hauptstadt wird seit rund zehn Jahren von der mit Iran verbündeten Miliz kontrolliert.
Israels Armee sprach von Angriffen „auf militärische Ziele“ der Huthi in Sanaa. In einigen Berichten war von etwa einem Dutzend Luftangriffen die Rede. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde bisher nichts bekannt.
Die Angriffe erfolgen einen Tag nach einem Drohnenangriff in der israelischen Stadt Eilat, bei dem 20 Menschen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach israelischen Angaben kam die Drohne aus Jemen und stürzte dann ab. Die Huthi reklamierten den Angriff für sich. Israels Armee betonte, die jüngsten Angriffe Israels seien eine Reaktion darauf, dass die Miliz regelmäßig Drohnen und Raketen Richtung Israel feuere.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, man habe „einen schweren Schlag gegen zahlreiche Terrorziele der Huthi-Terrororganisation in Sanaa“ ausgeführt. Die israelische Armee habe mehrere Militärlager angegriffen, unter anderem ein Lager des Huthi-Generalstabs, sowie „Dutzende Huthi-Terroristen getötet und Bestände an Drohnen und Waffenarsenalen zerstört“. Katz sagte, wer Israel angreife, werde um ein Vielfaches härter getroffen.
Dimitri Taube
Slowenien erklärt Netanjahu zur unerwünschten Person
Das EU- und Nato-Land Slowenien hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zur unerwünschten Person erklärt und ihm damit die Einreise verboten. Das beschloss die Regierung in Ljubljana, wie die staatliche slowenische Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Staatssekretärin im Außenministerium, Neva Grašič, berichtete. Als erstes EU-Land hatte Slowenien bereits im Juli dieses Jahres zwei ultrarechte israelische Regierungsmitglieder für unerwünscht erklärt: Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich.
„Die Öffentlichkeit ist sich dessen bewusst, dass gegen ihn (Netanjahu) ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit läuft. Unter anderem stellte der Internationale Gerichtshof am 19. Juli 2024 fest, dass mehrere israelische Richtlinien und Praktiken sowohl gegen das humanitäre Völkerrecht als auch gegen die Menschenrechte verstoßen“, sagte Grašič laut STA.
„Mit dieser Entscheidung (des Einreiseverbots für Netanjahu) sendet die Regierung eine klare Botschaft an den Staat Israel, dass Slowenien konsequenten Respekt vor den Entscheidungen internationaler Gerichte und dem humanitären Völkerrecht erwartet“, fügte Grašič auf dem Profil ihrer Regierung auf X hinzu.
Slowenien gehört seit Ausbruch des jüngsten Gaza-Konflikts zu den stetigsten Kritikern von Netanjahus Politik in diesem Bereich und engagiert sich für die Anliegen der Palästinenser.
Juri Auel
Italien schickt Fregatte zu Gaza-Aktivistenflotte
Italien schickt nach mutmaßlichen Angriffen im Mittelmeer auf eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen eine Fregatte in die Region. Das Schiff Fasan der italienischen Marine solle bei etwaigen Rettungsaktionen helfen, kündigte Verteidigungsminister Guido Crosetto in Rom an. Die etwa 50 Boote der Flotte mit dem Namen Global Sumud Flotilla (GSF) befinden sich derzeit in der Nähe der griechischen Insel Kreta.
Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte die Entsendung eines Schiffs an – für den Fall, dass die Flotte Unterstützung brauche oder ein Rettungseinsatz nötig sei. Ein Hochsee-Patrouillenboot werde am Donnerstag in Cartagena ablegen und zur Flotte aufschließen.
Die Aktivisten an Bord der Schiffe machen Israel für Angriffe mit Drohnen und Blendgranaten sowie möglicherweise auch Chemikalien in der Nacht verantwortlich. Die Organisation Codepink sprach von mindestens elf Attacken. Eine Aktivistin berichtete von „15 oder 16 Drohnen“. Ziel der Flotte ist der Gazastreifen. Die Aktivisten wollen die israelische Seeblockade der von Palästinensern bewohnten Küstenregion durchbrechen und Hilfsgüter bringen.
Nach Angaben einer anderen Sprecherin an Bord wurden mindestens zwei Schiffe beschädigt. Die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA berichtete hingegen unter Berufung auf die Küstenwache, ein Patrouillenboot der europäischen Grenzschutzagentur Frontex habe keine Schäden festgestellt.
