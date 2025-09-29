Palästinensische Medien: Dutzende Tote durch israelische Angriffe in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind offenbar Dutzende Palästinenser getötet worden. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind seit den Morgenstunden die Leichen von 41 Menschen in verschiedene Krankenhäuser in dem umkämpften Küstenstreifen gebracht worden.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe ihre Einsätze gegen Terrororganisationen im ganzen Gazastreifen fortgesetzt. Auch die Offensive in der Stadt Gaza sei noch ausgeweitet worden. Binnen 24 Stunden seien rund 140 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen worden. So sei etwa ein Hochhaus in Gaza beschossen worden, weil sich dort Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas befinde.

Die Armee rief die Einwohner verschiedener Viertel in der Stadt Gaza erneut dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens begeben.

Rund 780 000 Zivilisten sind nach israelischen Armeeangaben bereits aus der Stadt Gaza geflohen, in der sich vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen nach Schätzungen noch etwa eine Million Menschen aufhielten.