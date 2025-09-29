Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Dominik Fürst
Weißes Haus: „Sehr kurz“ vor Einigung zwischen Israel und Hamas
Israel und die radikal-islamische Hamas stehen nach Angaben des Weißen Hauses „sehr kurz“ vor einer Einigung über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Präsident Donald Trump werde beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag über einen 21-Punkte-Friedensplan sprechen, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Trump werde zudem mit der Führung Katars sprechen, die als Vermittlerin mit der Hamas fungiert habe. „Um eine vernünftige Einigung für beide Seiten zu erzielen, müssen beide Seiten ein wenig nachgeben“, erklärt Leavitt.
Der in verschiedenen Medien kursierende 21-Punkte-Plan sieht offenbar eine sofortige Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene – sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Als Vorsitzender dieses Gremiums käme Berichten zufolge der frühere britische Premierminister Tony Blair infrage.
Nadja Lissok
Mögliches Ende des Krieges: Wadephul sieht „Lösung zum Greifen nah“
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht angesichts der Initiative von US-Präsident Donald Trump eine unmittelbar bevorstehende Möglichkeit zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. „Wir wissen, dass auch dank des Einsatzes der US-Regierung eine Lösung zum Greifen nah ist“, sagte Wadephul bei einem Treffen mehrerer europäischer Außenminister in Warschau. „Wir fordern alle Beteiligten auf, nun auch den Mut zum letzten entscheidenden Schritt zu haben.“ Es sei nun der Zeitpunkt, die Tür zu einem langfristigen Frieden aufzustoßen. Dazu zählten eine Zwei-Staaten-Lösung und dass die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas keinerlei Rolle mehr spielen dürfe. Trump hatte vergangene Woche ein neues Friedensabkommen ins Spiel gebracht. Bei seinem heutigen Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dürfte es intensiv diskutiert werden.
Dimitri Taube
Geisel-Familien schicken Brief an Trump vor Treffen mit Netanjahu
Angehörige der Geiseln im Gazastreifen haben vor dem Treffen Donald Trumps mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen eindringlichen Brief an den US-Präsidenten geschickt. „Herr Präsident, wir brauchen Sie. 48 unserer Liebsten – unsere Väter, Geschwister, Kinder – brauchen Sie“, hieß es nach Angaben des Forums der Geisel-Familien in dem Schreiben. Nach israelischen Informationen sind noch 20 Geiseln am Leben.
„Wir haben am Freitag von Ihnen erfahren, dass es die Möglichkeit eines Abkommens gibt, diesen Krieg endlich zu beenden. Wir beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und diese Tortur bald ein Ende findet“, hieß es in dem Brief mit Blick auf Berichte über einen 21-Punkte-Plan Trumps für ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Neuordnung in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen.
„Ihr doppelter Fokus – den Krieg zu beenden und alle 48 Geiseln nach Hause zu bringen – steht in starkem Kontrast zu der ausgeweiteten Kriegsführung, die Israel derzeit betreibt“, schrieben die Geisel-Angehörigen Trump. „Wir möchten Ihnen danken, dass Sie trotz dieses Kontrasts mutig an Ihrer Überzeugung festhalten.“
In dem Brief an den US-Präsidenten hieß es zudem: „Sie – und nur Sie – haben die Stärke, dieses Abkommen über die Ziellinie zu bringen, und wir sind so dankbar, dass Sie an unserer Seite stehen.“
Leopold Zaak
Netanjahu trifft Trump im Weißen Haus
An diesem Montag steht in Washington ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an. Medienberichten zufolge will Trump Netanjahu dabei einen Plan mit 21 Punkten für ein Ende der Kämpfe vorlegen. Dieser sieht demnach eine sofortige Freilassung der verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene vor sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Küstenstreifen. Die Hamas soll den Berichten zufolge bei der künftigen Verwaltung des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Küstenstreifen von einer Übergangsregierung regiert werden.
Ultrarechte Koalitionspartner und Siedlervertreter erhöhten vor dem Treffen den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanjahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden, berichtete die Times of Israel.
Max Muth
Palästinensische Medien: Dutzende Tote durch israelische Angriffe in Gaza
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind offenbar Dutzende Palästinenser getötet worden. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind seit den Morgenstunden die Leichen von 41 Menschen in verschiedene Krankenhäuser in dem umkämpften Küstenstreifen gebracht worden.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe ihre Einsätze gegen Terrororganisationen im ganzen Gazastreifen fortgesetzt. Auch die Offensive in der Stadt Gaza sei noch ausgeweitet worden. Binnen 24 Stunden seien rund 140 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen worden. So sei etwa ein Hochhaus in Gaza beschossen worden, weil sich dort Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas befinde.
Die Armee rief die Einwohner verschiedener Viertel in der Stadt Gaza erneut dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens begeben.
Rund 780 000 Zivilisten sind nach israelischen Armeeangaben bereits aus der Stadt Gaza geflohen, in der sich vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen nach Schätzungen noch etwa eine Million Menschen aufhielten.
Julia Daniel
Hamas will Kontakt zu zwei israelischen Geiseln in Gaza-Stadt verloren haben
Der bewaffnete Arm der Hamas hat nach eigenen Angaben den Kontakt zu zwei israelischen Geiseln verloren. Dies sei während israelischer Militäraktionen in zwei Stadtteilen von Gaza-Stadt geschehen, teilt die Al-Kassam-Brigade mit. Die Gruppe hat die israelische Armee dringend dazu aufgefordert, ihre Angriffe in der Stadt Gaza 24 Stunden lang einzustellen. Das Leben zweier israelischer Geiseln sei in echter Gefahr, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas. Die Truppen müssten sich auch unverzüglich in ein Gebiet südlich der „Straße 8“ in der Stadt Gaza zurückziehen, damit versucht werden könne, die beiden Geiseln „herauszuholen“. Es handele sich um eine Warnung. Die Aufforderung zum Angriffsstopp gelte von 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) an, hieß es in der Mitteilung. Es ist unklar, ob Israel auf die Forderung eingeht.
Juri Auel
Wadephul skeptisch zu Beteiligung an Gaza-Sicherheitstruppe
Außenminister Johann Wadephul hat sich skeptisch zu einer Beteiligung deutscher Sicherheitskräfte an einer möglichen internationalen Friedenstruppe zur Absicherung eines Gaza-Friedensplans geäußert. „Deutschland ist in jedem Fall bereit, sich für eine friedliche und gute Zukunft des Gazastreifens zu engagieren, insbesondere in humanitärer Hinsicht“, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Ich habe allerdings Zweifel, ob es richtig wäre, dass wir mit Sicherheitskräften dort vor Ort engagiert wären“, fügte er hinzu.
Es gebe die begrüßenswerte Bereitschaft vieler muslimisch geprägter Staaten, hier aktiv zu sein, sagte der Bundesaußenminister. „Ich denke, dieses Angebot sollte man vorrangig wahrnehmen. Aber selbstverständlich werden wir auch unsere Beiträge leisten.“ Die Bundesregierung unterstütze den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. „Die Umsetzung wird selbstverständlich der schwierigste Teil sein“, fügte Wadephul hinzu.
Positiv äußerte sich Wadephul zu Medienberichten, nach denen der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (72) die Leitung der Aufsicht über eine Übergangsregierung für den Gazastreifen übertragen bekommen könnte. „Dass Tony Blair eine der herausragenden Figuren ist, die in diesem Prozess sicherlich gute Beiträge leisten können, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen“, sagte er. „Es kommt aber hier darauf an, dass die an diesem Prozess Beteiligten sich auf den Inhalt und auf Personen einigen. Wir stehen konstruktiv unterstützend bereit.“ Blair, Regierungschef des Vereinigten Königreiches von 1997 bis 2007, war zuletzt an Gesprächen im Weißen Haus beteiligt.
Dimitri Taube
Ärzte ohne Grenzen setzen Arbeit in der Stadt Gaza aus
Die Angriffe der israelischen Armee seien ein „inakzeptables Risiko“ für die Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation. Man werde daher die Arbeit in Gaza vorerst beenden. Medizinische Einrichtungen der Organisation seien von Soldaten umringt. Man sehe sich „gezwungen, lebensrettende medizinische Aktivitäten einzustellen“. Dabei sei der Hilfsbedarf vor Ort enorm.
Hunderttausende könnten die Stadt Gaza nicht verlassen, darunter etwa Schwerverletzte, teilte die Organisation weiter mit. Sie ist eigenen Angaben nach weiterhin im Süden sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens tätig.
Dimitri Taube
Palästinenser: Wieder Tote in Gaza, darunter Hilfesuchende
Bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sollen laut palästinensischen Angaben seit dem Morgen rund 60 Palästinenser getötet worden sein, die meisten von ihnen in der Stadt Gaza. Zwölf der Todesopfer seien Menschen gewesen, die auf humanitäre Hilfe der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gewartet hätten, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.
Die von Israel und den USA unterstützte GHF teilte auf Nachfrage mit: „Diese Vorfälle stehen nicht mit unseren GHF-Standorten in Zusammenhang.“ Die Verteilung der Hilfsgüter sei reibungslos und ohne Zwischenfälle an und in der Nähe der Ausgabestellen gelaufen.
Laut medizinischen Kreisen kamen zehn der zwölf Hilfesuchenden im zentralen Abschnitt des Gazastreifens ums Leben, zwei in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gebiets. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die zehn Menschen, darunter zwei Minderjährige, seien durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben. Zu dem Vorfall im Süden gab es bislang keine Einzelheiten.
Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Anfrage mit, es habe keinen israelischen Beschuss auf Hilfesuchende im Zentrum des Gebiets gegeben. Den Bericht über den Vorfall in der Gegend der Stadt Rafah prüfe das Militär.
Dimitri Taube
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede scharf
Angehörige der Geiseln im Gazastreifen haben verärgert auf die Rede von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte reagiert. In einer Mitteilung des Forums der Geisel-Familien hieß es, Netanjahus Ankündigung, im Gazastreifen weiterkämpfen zu wollen, gefährde das Leben der Verschleppten und drohe die Bergung von toten Geiseln zu erschweren. Die Angehörigen warfen Israels Regierungschef vor, die Verhandlungen über ein Gaza-Abkommen zu untergraben.
Ein solcher Deal würde auch die Freilassung der Geiseln beinhalten. „Immer wieder hat er jede Gelegenheit vertan, die Geiseln nach Hause zu bringen“, hieß es in der Stellungnahme weiter.
Netanjahu hatte sich in seiner Rede direkt an die Entführten gewandt und gesagt, dass das israelische Volk hinter ihnen stehe. Doch sein Auftritt hat aus Sicht der Geisel-Angehörigen „die Leere dieser Worte“ offenbart. So habe Netanjahu etwa nur die Namen der noch lebenden Geiseln genannt.
Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Informationen noch 48 Geiseln. 20 von ihnen dürften demnach noch leben.
Dimitri Taube
Trump: „Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza“
US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Ende des Gaza-Kriegs geweckt. Der Republikaner sagte vor Journalisten in Washington: „Ich denke, wir haben vielleicht eine Einigung zu Gaza.“ Die vage Formulierung festigte er nur kurz darauf und sagte vor Journalisten etwa: „Es sieht so aus, als hätten wir eine Einigung zu Gaza.“ Und: „Ich denke, wir haben eine Einigung.“
Wie genau der Stand der Verhandlungen ist, blieb damit offen. Trump hatte sich auch in der Vergangenheit immer wieder hoffnungsvoll gezeigt, doch ein Durchbruch war bislang ausgeblieben.
Zuletzt hatten die Verhandlungen zum Gaza-Krieg am Rande der UN-Vollversammlung in New York wieder an Fahrt aufgenommen. Trump hatte einen 21-Punkte-Plan für Frieden im Nahen Osten arabischen Staats- und Regierungschefs vorgelegt.
Laut US-Medien umfasst der Vorstoß Forderungen nach einer dauerhaften Waffenruhe, der Freilassung der Geiseln und einem schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen sowie einen Vorschlag für eine Regierung des Küstengebiets ohne Beteiligung der Hamas. Die arabischen Staaten verlangen unter anderem den Verzicht Israels auf die Annexion von Teilen des Westjordanlands oder des Gazastreifens. Trump hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er Israel eine Annexion des Westjordanlands nicht „erlauben“ werde.
Kassian Stroh
Netanjahu warnt vor „dunklem Zeitalter der Gewalt, des Fanatismus und des Terrors“
Israel hat nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das iranische Atomwaffen- und Raketenprogramm zerstört. Vor der UN-Vollversammlung erklärte er, sein Land habe zudem die Hamas zerschlagen, die Hisbollah entscheidend geschwächt und die Huthi-Rebellen schwer getroffen. „Unsere Feinde hassen uns alle“, sagte Netanjahu. Und sie würden die Welt in ein „dunkles Zeitalter der Gewalt, des Fanatismus und des Terrors“ führen wollen.
Netanjahu sagte auch, seine Regierung wolle den Einsatz im Gazastreifen so schnell wie möglich beenden. Die letzten Überreste der radikal-islamischen Hamas hätten sich in Gaza-Stadt verschanzt. Diese forderte er dazu auf, die Waffen niederzulegen und alle Geiseln freizulassen. „Wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Wenn nicht, wird Israel euch jagen.“ An die noch verbliebenen Geiseln gewandt sagte Netanjahu: „Wir vergessen Euch nicht, wir bringen jeden von Euch nach Hause.“
Vor Beginn seiner Rede haben Dutzende Delegierte den Saal verlassen. Dieser war zu Beginn der Sitzung ohnehin nur spärlich gefüllt. Netanjahu wartete mit stoischem Blick am Podium den Protest ab und erhielt währenddessen auch vereinzelten demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es weitere Zwischenrufe.
Netanjahu dankt US-Präsident Donald Trump für dessen „mutiges und entschlossenes Vorgehen“ gegen Iran. Die existenzielle Bedrohung für Israel sei beseitigt. Die Bestände an angereichertem Uran Irans müssten vernichtet werden.
Carina Seeburg
Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza zu hören
Die Rede des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu vor der UN-Generalversammlung in New York soll über Lautsprecher auch im Gazastreifen zu hören sein. Netanjahus Büro teilte mit, dass Boxen auf Lastwagen an der Grenze zu dem umkämpften Küstenstreifen aufgebaut wurden. Israelische Soldaten würden durch diese Aktion nicht gefährdet.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird an diesem Freitag als einer der Hauptredner bei der UN-Vollversammlung in New York erwartet (ab 15.00 Uhr MESZ). In seiner Ansprache dürfte Netanjahu die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich, Großbritannien und weitere Staaten verurteilen. Die USA hatten zuvor ebenfalls Kritik an dem Schritt geäußert.
Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, hatte am Donnerstag dagegen weitere UN-Mitgliedstaaten aufgerufen, einen Palästinenserstaat anzuerkennen. Deutschland und die USA haben dies bisher nicht getan.
Christoph Heinlein
Iran droht mit Ende der Kontrollen in Atomanlagen
Iran hat für den Fall der Wiedereinführung von UN-Sanktionen mit dem Ende der Inspektionen seiner Atomanlagen durch die Vereinten Nationen gedroht. Auf Telegram kündigte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi an, Iran werde in diesem Fall seine Verpflichtungen aus einem erst in diesem Monat in Ägypten unterzeichneten Abkommen über Kontrollen der internationalen Atomenergiebehörde IAEA als beendet betrachten.
Eine Reihe von UN-Sanktionen gegen Iran sollen am Wochenende wieder in Kraft treten. Die E3-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben diesen Prozess – genannt „Snapback“ – in Gang gesetzt, weil die Regierung in Teheran ihrer Ansicht nach weiter gegen das Atomabkommen von 2015 verstößt.
Die E3-Staaten fordern, dass Iran den UN-Inspekteuren wieder freien Zugang zu den Atomanlagen gewährt, Bedenken hinsichtlich seiner Bestände an angereichertem Uran ausräumt und Gespräche mit den USA aufnimmt. Gespräche diese Woche darüber brachten allerdings keine Fortschritte, so dass die UN-Sanktionen am Samstag aller Wahrscheinlichkeit nach wieder greifen werden.
Juri Auel
Bericht: Tony Blair für Führungsrolle in Nachkriegs-Gaza im Gespräch
Der frühere britische Premierminister Tony Blair strebt einem Medienbericht zufolge eine führende Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens im Rahmen eines von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump entwickelten Friedensplans an. Blair sei für den Vorsitz eines Aufsichtsgremiums mit dem Namen "Gaza International Transitional Authority" vorgeschlagen worden, berichtet die Zeitung Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dem Bericht zufolge hatte Blair Ende August an einem Treffen unter dem Vorsitz Trumps teilgenommen, bei dem es um den Krieg Israels in Gaza und Pläne für die Zeit danach ging. Bereits im Juli hatte das Tony Blair Institute als Denkfabrik an einem Projekt zur Entwicklung eines Nachkriegsplans für den Gazastreifen mitgewirkt und dabei erklärt, eine gewaltsame Umsiedlung von Menschen aus dem Gebiet stehe nicht zur Debatte.
