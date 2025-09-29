Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
Trump: Komitee soll Gazastreifen regieren - Tony Blair dabei
Trump und Netanjahu geben gemeinsame Pressekonferenz
Netanjahu entschuldigt sich bei Katar nach Angriff auf Hamas-Spitze
Mögliches Ende des Krieges: Wadephul sieht „Lösung zum Greifen nah“
Annette Reuther
Weißes Haus veröffentlicht Friedensplan für Gaza
Der Plan der USA für den Gazastreifen sieht folgendermaßen aus: Innerhalb von 72 Stunden nach der israelischen Zustimmung sollen alle Geiseln freikommen, im Gegenzug lässt Israel Hunderte Gefangene frei und zieht seine Armee schrittweise zurück. Gaza wird zu einer entmilitarisierten, terrorfreien Zone, die Hamas verzichtet auf jede Rolle in der Verwaltung, ihre Mitglieder können Amnestie oder Ausreise erhalten. Eine internationale Stabilisierungstruppe und umfassende Hilfslieferungen sollen sofort beginnen, zusätzlich entsteht eine Sonderwirtschaftszone. Der Gazastreifen wird vorübergehend von einem technokratischen Komitee verwaltet, bis die Palästinenser-Regierung Reformen abgeschlossen hat. Sollten beiden Seiten dem Vorschlag zustimmen, soll der Krieg sofort enden.
Juri Auel
UN zu Gaza-Friedensplan von Trump: Stehen für Unterstützung bereit
Angesichts des Friedensvorschlags von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas haben die Vereinten Nationen erneut ihre Unterstützung für derartige Bemühungen betont. „Wir begrüßen alle Vermittlungsbemühungen und die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe“, sagte ein UN-Sprecher. Man sei mit „unterschiedlichen Beteiligten zu verschiedenen Friedensbemühungen in Kontakt“.
Juri Auel
Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
Netanjahu dankte Trump für seine Freundschaft gegenüber Israel und schmeichelte ihm für seine Führungsrolle auf der Welt. Der von den USA vorgelegte Plan werde erreichen, dass alle Geiseln nach Israel zurückkehren und der Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel darstelle. Damit würden Kernforderungen Israels erreicht, sagte Netanjahu, Israel unterstütze daher das Vorhaben. Neben Trump dankte Netanjahu auch dem israelischen Militär für seinen Einsatz.
Netanjahu sagte, es liege nun an der Hamas, wie es weitergehe. „Wir können das den einfachen Weg regeln, oder den harten Weg. Aber es wird geregelt werden“, sagte Netanjahu. Offensichtlich möchte der israelische Premier den Krieg also weiterführen, wenn die Hamas den vorgelegten Plan nicht annehmen sollte.
Fragen von Journalisten wurden auf der Pressekonferenz nicht zugelassen. Damit konnten Medien die beiden Politiker auch nicht zu möglichen Widersprüchen oder Details bezüglich des Plans befragen. Eine Stellungnahme der Hamas zu dem Plan lag zunächst nicht vor.
Fragen von Journalisten wurden auf der Pressekonferenz nicht zugelassen. Damit konnten Medien die beiden Politiker auch nicht zu möglichen Widersprüchen oder Details bezüglich des Plans befragen. Eine Stellungnahme der Hamas zu dem Plan lag zunächst nicht vor.
Annette Reuther
Trump: Komitee soll Gazastreifen regieren - Tony Blair dabei
Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump soll der Gazastreifen zunächst von einem Komitee regiert werden, das aus Palästinensern und Experten aus aller Welt gebildet werden würde. Unter anderem wolle der frühere britische Premierminister Tony Blair teilnehmen, sagt Trump. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe bei dem Gespräch mit Katar seine Ablehnung eines Palästinenser-Staates deutlich gemacht. Trump kritisiert die Staaten, die ein unabhängiges Palästina anerkannt haben.
Juri Auel
Trump und Netanjahu geben gemeinsame Pressekonferenz
US-Präsident Donald Trump hat Israels Premier Benjamin Netanjahu ins Weiße Haus eingeladen, um mit ihm einen 21-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zu diskutieren. Trump hatte bereits im Vorfeld Zuversicht ausgestrahlt, dass bei den Gesprächen positive Ergebnisse erzielt werden könnten.
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Trump schließlich, es „einer der größten Tage der Zivilisation“, da man kurz davor sei, einen sehr lange anhaltenden Konflikt zu lösen. Man habe durch Zusammenarbeit verschiedener Länder mehr erreicht, als man zuvor gedacht habe. Neben regionalen Staaten seien auch europäische Länder dabei stark eingebunden worden. Es werde ein neues Kapitel des Friedens und Wohlstrands für die gesamte Region aufgeschlagen, sagte Trump.
Er habe Zeichen vernommen, dass die Hamas dazu bereit sei, ihre Waffen abzulegen, so Trump. So könne der Gazastreifen durch muslimische und arabische Staaten demilitarisiert werden. Dies werde nicht nur den Krieg in Gaza beenden, sondern den Krieg in der gesamten Region.
„Wir hoffen, dass wir einen Friedensdeal haben werden, aber wenn Hamas dies ablehnt, was möglich ist, werden sie allein sein, weil alle anderen ihn angenommen haben“, sagte Trump. Zu Netanjahu gewandt sagte er, in diesem Fall habe Israel „die volle Unterstützung“ mit der Hamas das zu machen, was es wolle.
Netanjahu habe in dem Gespräch weiter seine Ablehnung eines palästinensischen Staates deutlich gemacht und immer wieder auf die Taten der Hamas am 7. Oktober 2023 verwiesen, sagte Trump. Er verstehe das, aber es gehe darum, die Geiseln der Hamas freizubekommen. „Das israelische Volk möchte das, es will die Geiseln zurück, es will Frieden“, so Trump.
Er habe Zeichen vernommen, dass die Hamas dazu bereit sei, ihre Waffen abzulegen, so Trump. So könne der Gazastreifen durch muslimische und arabische Staaten demilitarisiert werden. Dies werde nicht nur den Krieg in Gaza beenden, sondern den Krieg in der gesamten Region.
„Wir hoffen, dass wir einen Friedensdeal haben werden, aber wenn Hamas dies ablehnt, was möglich ist, werden sie allein sein, weil alle anderen ihn angenommen haben“, sagte Trump. Zu Netanjahu gewandt sagte er, in diesem Fall habe Israel „die volle Unterstützung“ mit der Hamas das zu machen, was es wolle.
Netanjahu habe in dem Gespräch weiter seine Ablehnung eines palästinensischen Staates deutlich gemacht und immer wieder auf die Taten der Hamas am 7. Oktober 2023 verwiesen, sagte Trump. Er verstehe das, aber es gehe darum, die Geiseln der Hamas freizubekommen. „Das israelische Volk möchte das, es will die Geiseln zurück, es will Frieden“, so Trump.
Juri Auel
Netanjahu entschuldigt sich bei Katar nach Angriff auf Hamas-Spitze
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich dem Weißen Haus zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt. Das bestätigten sowohl Katar als auch das Weiße Haus. Zuvor hatten israelische sowie US-Medien berichtet, Netanjahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt. Netanjahu ist derzeit für Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington.
Bei dem Telefonat habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt, heißt es. Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar ausgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik. Netanjahu versprach Katar dem Weißen Haus zufolge, dass ein solcher Angriff nicht wieder geschehen werde. Die Entschuldigung sollte Katar als Mediator bei der Stange halten, heißt es in weiteren Berichten.
Netanjahus rechtsradikale Koalitionspartner kritisierten seine Entschuldigung umgehend. Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von einer „Schande“ und einer „unterwürfigen Entschuldigung“. Er warf Katar vor, Terrorismus zu unterstützen.
Bei dem Telefonat habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt, heißt es. Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar ausgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik. Netanjahu versprach Katar dem Weißen Haus zufolge, dass ein solcher Angriff nicht wieder geschehen werde. Die Entschuldigung sollte Katar als Mediator bei der Stange halten, heißt es in weiteren Berichten.
Netanjahus rechtsradikale Koalitionspartner kritisierten seine Entschuldigung umgehend. Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von einer „Schande“ und einer „unterwürfigen Entschuldigung“. Er warf Katar vor, Terrorismus zu unterstützen.
Dominik Fürst
Weißes Haus: „Sehr kurz“ vor Einigung zwischen Israel und Hamas
Israel und die radikal-islamische Hamas stehen nach Angaben des Weißen Hauses „sehr kurz“ vor einer Einigung über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Präsident Donald Trump werde beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag über einen 21-Punkte-Friedensplan sprechen, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Trump werde zudem mit der Führung Katars sprechen, die als Vermittlerin mit der Hamas fungiert habe. „Um eine vernünftige Einigung für beide Seiten zu erzielen, müssen beide Seiten ein wenig nachgeben“, erklärt Leavitt.
Der in verschiedenen Medien kursierende 21-Punkte-Plan sieht offenbar eine sofortige Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene – sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Als Vorsitzender dieses Gremiums käme Berichten zufolge der frühere britische Premierminister Tony Blair infrage.
Der in verschiedenen Medien kursierende 21-Punkte-Plan sieht offenbar eine sofortige Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene – sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Als Vorsitzender dieses Gremiums käme Berichten zufolge der frühere britische Premierminister Tony Blair infrage.
Nadja Lissok
Mögliches Ende des Krieges: Wadephul sieht „Lösung zum Greifen nah“
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht angesichts der Initiative von US-Präsident Donald Trump eine unmittelbar bevorstehende Möglichkeit zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. „Wir wissen, dass auch dank des Einsatzes der US-Regierung eine Lösung zum Greifen nah ist“, sagte Wadephul bei einem Treffen mehrerer europäischer Außenminister in Warschau. „Wir fordern alle Beteiligten auf, nun auch den Mut zum letzten entscheidenden Schritt zu haben.“ Es sei nun der Zeitpunkt, die Tür zu einem langfristigen Frieden aufzustoßen. Dazu zählten eine Zwei-Staaten-Lösung und dass die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas keinerlei Rolle mehr spielen dürfe. Trump hatte vergangene Woche ein neues Friedensabkommen ins Spiel gebracht. Bei seinem heutigen Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dürfte es intensiv diskutiert werden.
Dimitri Taube
Geisel-Familien schicken Brief an Trump vor Treffen mit Netanjahu
Angehörige der Geiseln im Gazastreifen haben vor dem Treffen Donald Trumps mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen eindringlichen Brief an den US-Präsidenten geschickt. „Herr Präsident, wir brauchen Sie. 48 unserer Liebsten – unsere Väter, Geschwister, Kinder – brauchen Sie“, hieß es nach Angaben des Forums der Geisel-Familien in dem Schreiben. Nach israelischen Informationen sind noch 20 Geiseln am Leben.
„Wir haben am Freitag von Ihnen erfahren, dass es die Möglichkeit eines Abkommens gibt, diesen Krieg endlich zu beenden. Wir beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und diese Tortur bald ein Ende findet“, hieß es in dem Brief mit Blick auf Berichte über einen 21-Punkte-Plan Trumps für ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Neuordnung in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen.
„Ihr doppelter Fokus – den Krieg zu beenden und alle 48 Geiseln nach Hause zu bringen – steht in starkem Kontrast zu der ausgeweiteten Kriegsführung, die Israel derzeit betreibt“, schrieben die Geisel-Angehörigen Trump. „Wir möchten Ihnen danken, dass Sie trotz dieses Kontrasts mutig an Ihrer Überzeugung festhalten.“
In dem Brief an den US-Präsidenten hieß es zudem: „Sie – und nur Sie – haben die Stärke, dieses Abkommen über die Ziellinie zu bringen, und wir sind so dankbar, dass Sie an unserer Seite stehen.“
„Wir haben am Freitag von Ihnen erfahren, dass es die Möglichkeit eines Abkommens gibt, diesen Krieg endlich zu beenden. Wir beten, dass dieses Abkommen zustande kommt und diese Tortur bald ein Ende findet“, hieß es in dem Brief mit Blick auf Berichte über einen 21-Punkte-Plan Trumps für ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Neuordnung in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen.
„Ihr doppelter Fokus – den Krieg zu beenden und alle 48 Geiseln nach Hause zu bringen – steht in starkem Kontrast zu der ausgeweiteten Kriegsführung, die Israel derzeit betreibt“, schrieben die Geisel-Angehörigen Trump. „Wir möchten Ihnen danken, dass Sie trotz dieses Kontrasts mutig an Ihrer Überzeugung festhalten.“
In dem Brief an den US-Präsidenten hieß es zudem: „Sie – und nur Sie – haben die Stärke, dieses Abkommen über die Ziellinie zu bringen, und wir sind so dankbar, dass Sie an unserer Seite stehen.“
Leopold Zaak
Netanjahu trifft Trump im Weißen Haus
An diesem Montag steht in Washington ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an. Medienberichten zufolge will Trump Netanjahu dabei einen Plan mit 21 Punkten für ein Ende der Kämpfe vorlegen. Dieser sieht demnach eine sofortige Freilassung der verbliebenen Hamas-Geiseln im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene vor sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Küstenstreifen. Die Hamas soll den Berichten zufolge bei der künftigen Verwaltung des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Küstenstreifen von einer Übergangsregierung regiert werden.
Ultrarechte Koalitionspartner und Siedlervertreter erhöhten vor dem Treffen den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanjahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden, berichtete die Times of Israel.
Ultrarechte Koalitionspartner und Siedlervertreter erhöhten vor dem Treffen den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanjahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden, berichtete die Times of Israel.
Max Muth
Palästinensische Medien: Dutzende Tote durch israelische Angriffe in Gaza
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind offenbar Dutzende Palästinenser getötet worden. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind seit den Morgenstunden die Leichen von 41 Menschen in verschiedene Krankenhäuser in dem umkämpften Küstenstreifen gebracht worden.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe ihre Einsätze gegen Terrororganisationen im ganzen Gazastreifen fortgesetzt. Auch die Offensive in der Stadt Gaza sei noch ausgeweitet worden. Binnen 24 Stunden seien rund 140 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen worden. So sei etwa ein Hochhaus in Gaza beschossen worden, weil sich dort Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas befinde.
Die Armee rief die Einwohner verschiedener Viertel in der Stadt Gaza erneut dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens begeben.
Rund 780 000 Zivilisten sind nach israelischen Armeeangaben bereits aus der Stadt Gaza geflohen, in der sich vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen nach Schätzungen noch etwa eine Million Menschen aufhielten.
Julia Daniel
Hamas will Kontakt zu zwei israelischen Geiseln in Gaza-Stadt verloren haben
Der bewaffnete Arm der Hamas hat nach eigenen Angaben den Kontakt zu zwei israelischen Geiseln verloren. Dies sei während israelischer Militäraktionen in zwei Stadtteilen von Gaza-Stadt geschehen, teilt die Al-Kassam-Brigade mit. Die Gruppe hat die israelische Armee dringend dazu aufgefordert, ihre Angriffe in der Stadt Gaza 24 Stunden lang einzustellen. Das Leben zweier israelischer Geiseln sei in echter Gefahr, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas. Die Truppen müssten sich auch unverzüglich in ein Gebiet südlich der „Straße 8“ in der Stadt Gaza zurückziehen, damit versucht werden könne, die beiden Geiseln „herauszuholen“. Es handele sich um eine Warnung. Die Aufforderung zum Angriffsstopp gelte von 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) an, hieß es in der Mitteilung. Es ist unklar, ob Israel auf die Forderung eingeht.
Juri Auel
Wadephul skeptisch zu Beteiligung an Gaza-Sicherheitstruppe
Außenminister Johann Wadephul hat sich skeptisch zu einer Beteiligung deutscher Sicherheitskräfte an einer möglichen internationalen Friedenstruppe zur Absicherung eines Gaza-Friedensplans geäußert. „Deutschland ist in jedem Fall bereit, sich für eine friedliche und gute Zukunft des Gazastreifens zu engagieren, insbesondere in humanitärer Hinsicht“, sagte der CDU-Politiker vor Journalisten am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Ich habe allerdings Zweifel, ob es richtig wäre, dass wir mit Sicherheitskräften dort vor Ort engagiert wären“, fügte er hinzu.
Es gebe die begrüßenswerte Bereitschaft vieler muslimisch geprägter Staaten, hier aktiv zu sein, sagte der Bundesaußenminister. „Ich denke, dieses Angebot sollte man vorrangig wahrnehmen. Aber selbstverständlich werden wir auch unsere Beiträge leisten.“ Die Bundesregierung unterstütze den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. „Die Umsetzung wird selbstverständlich der schwierigste Teil sein“, fügte Wadephul hinzu.
Positiv äußerte sich Wadephul zu Medienberichten, nach denen der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (72) die Leitung der Aufsicht über eine Übergangsregierung für den Gazastreifen übertragen bekommen könnte. „Dass Tony Blair eine der herausragenden Figuren ist, die in diesem Prozess sicherlich gute Beiträge leisten können, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen“, sagte er. „Es kommt aber hier darauf an, dass die an diesem Prozess Beteiligten sich auf den Inhalt und auf Personen einigen. Wir stehen konstruktiv unterstützend bereit.“ Blair, Regierungschef des Vereinigten Königreiches von 1997 bis 2007, war zuletzt an Gesprächen im Weißen Haus beteiligt.
Es gebe die begrüßenswerte Bereitschaft vieler muslimisch geprägter Staaten, hier aktiv zu sein, sagte der Bundesaußenminister. „Ich denke, dieses Angebot sollte man vorrangig wahrnehmen. Aber selbstverständlich werden wir auch unsere Beiträge leisten.“ Die Bundesregierung unterstütze den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. „Die Umsetzung wird selbstverständlich der schwierigste Teil sein“, fügte Wadephul hinzu.
Positiv äußerte sich Wadephul zu Medienberichten, nach denen der ehemalige britische Premierminister Tony Blair (72) die Leitung der Aufsicht über eine Übergangsregierung für den Gazastreifen übertragen bekommen könnte. „Dass Tony Blair eine der herausragenden Figuren ist, die in diesem Prozess sicherlich gute Beiträge leisten können, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen“, sagte er. „Es kommt aber hier darauf an, dass die an diesem Prozess Beteiligten sich auf den Inhalt und auf Personen einigen. Wir stehen konstruktiv unterstützend bereit.“ Blair, Regierungschef des Vereinigten Königreiches von 1997 bis 2007, war zuletzt an Gesprächen im Weißen Haus beteiligt.
Dimitri Taube
Ärzte ohne Grenzen setzen Arbeit in der Stadt Gaza aus
Die Angriffe der israelischen Armee seien ein „inakzeptables Risiko“ für die Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation. Man werde daher die Arbeit in Gaza vorerst beenden. Medizinische Einrichtungen der Organisation seien von Soldaten umringt. Man sehe sich „gezwungen, lebensrettende medizinische Aktivitäten einzustellen“. Dabei sei der Hilfsbedarf vor Ort enorm.
Hunderttausende könnten die Stadt Gaza nicht verlassen, darunter etwa Schwerverletzte, teilte die Organisation weiter mit. Sie ist eigenen Angaben nach weiterhin im Süden sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens tätig.
Hunderttausende könnten die Stadt Gaza nicht verlassen, darunter etwa Schwerverletzte, teilte die Organisation weiter mit. Sie ist eigenen Angaben nach weiterhin im Süden sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens tätig.
Dimitri Taube
Palästinenser: Wieder Tote in Gaza, darunter Hilfesuchende
Bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sollen laut palästinensischen Angaben seit dem Morgen rund 60 Palästinenser getötet worden sein, die meisten von ihnen in der Stadt Gaza. Zwölf der Todesopfer seien Menschen gewesen, die auf humanitäre Hilfe der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gewartet hätten, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.
Die von Israel und den USA unterstützte GHF teilte auf Nachfrage mit: „Diese Vorfälle stehen nicht mit unseren GHF-Standorten in Zusammenhang.“ Die Verteilung der Hilfsgüter sei reibungslos und ohne Zwischenfälle an und in der Nähe der Ausgabestellen gelaufen.
Laut medizinischen Kreisen kamen zehn der zwölf Hilfesuchenden im zentralen Abschnitt des Gazastreifens ums Leben, zwei in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gebiets. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die zehn Menschen, darunter zwei Minderjährige, seien durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben. Zu dem Vorfall im Süden gab es bislang keine Einzelheiten.
Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Anfrage mit, es habe keinen israelischen Beschuss auf Hilfesuchende im Zentrum des Gebiets gegeben. Den Bericht über den Vorfall in der Gegend der Stadt Rafah prüfe das Militär.
Die von Israel und den USA unterstützte GHF teilte auf Nachfrage mit: „Diese Vorfälle stehen nicht mit unseren GHF-Standorten in Zusammenhang.“ Die Verteilung der Hilfsgüter sei reibungslos und ohne Zwischenfälle an und in der Nähe der Ausgabestellen gelaufen.
Laut medizinischen Kreisen kamen zehn der zwölf Hilfesuchenden im zentralen Abschnitt des Gazastreifens ums Leben, zwei in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Gebiets. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die zehn Menschen, darunter zwei Minderjährige, seien durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben. Zu dem Vorfall im Süden gab es bislang keine Einzelheiten.
Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Anfrage mit, es habe keinen israelischen Beschuss auf Hilfesuchende im Zentrum des Gebiets gegeben. Den Bericht über den Vorfall in der Gegend der Stadt Rafah prüfe das Militär.