Hamas: Werden nicht auf Israels Gegenvorschlag für Waffenruhe reagieren

Wie ein Vertreter der Hamas am Mittwoch mitteilte, fühlt diese sich dagegen einem von den Vermittlern ausgearbeiteten Plan weiterhin verpflichtet. Israel hatte am 29. März den Vermittlern aus Ägypten und Katar in Abstimmung mit den USA einen Gegenvorschlag zu dem zuvor ausgearbeiteten Waffenruheplan übermittelt.



Aus einer Kopie, die die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch einsehen konnte, ging hervor, dass der ursprüngliche Vorschlag ein Teil des Waffenruheabkommens vom 17. Januar war und die Feuerpause um weitere 50 Tage verlängern würde. Die Verhandlungen über diese zweite Phase sollten vor Ablauf der 50 Tage abgeschlossen sein, hieß es in der Kopie. Zudem sollte die Hamas vier israelische Geiseln und Israel im Gegenzug 250 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freilassen. Auch sollten weitere 2000 Palästinenser aus der Haft entlassen werden.



Die erste Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas trat am 19. Januar nach 15 Monaten Krieg in Kraft. Am 19. März erklärte Israel jedoch, dass seine Streitkräfte die Bodenoperationen im zentralen und südlichen Gazastreifen wieder aufgenommen hätten. Außerdem kündigte Israel am Mittwoch eine erhebliche Ausweitung der Einsätze im Gazastreifen an.