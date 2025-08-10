Israels Führung stimmt für Ausweitung des Gaza-Kriegs

Das israelische Sicherheitskabinett hat einem Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt zugestimmt. Das bestätigte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Freitagmorgen. Es war noch nicht klar, ob die Eroberung von Gaza-Stadt Teil eines umfassenderen Plans zur Besetzung des gesamten Gazastreifens ist, den Israel laut Netanjahu verfolgt. Der TV-Sender N12 berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, der nun beschlossene Einsatz fokussiere sich ausschließlich auf die Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets. Die Armeeführung und die Opposition hatten vor einer vollständigen Einnahme des Gebiets gewarnt.



Das Sicherheitskabinett beschloss in der Nacht auf Freitag zudem fünf Prinzipien, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Dazu gehörten unter anderem die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel und die komplette Entwaffnung der islamistischen Hamas sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Anschließend solle dort eine alternative Zivilregierung aufgebaut werden.



Israels Armee kontrolliert bereits rund 75 Prozent der Fläche des durch den Krieg weitgehend verwüsteten Küstengebiets. Militärisch gesehen wäre es für die Streitkräfte nicht schwierig, auch den Rest des Gazastreifens zu erobern, sagten israelische Sicherheitsanalysten der US-Zeitung Wall Street Journal. Die eigentliche Herausforderung würde demnach im Anschluss einer vollständigen Besetzung beginnen. Israel wäre fortan für das Leben der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens verantwortlich, einschließlich ihrer Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischen Dienstleistungen, Bildung und sanitären Einrichtungen. Zudem müsste Israel eine beträchtliche Militärpräsenz innerhalb des Gazastreifens aufrechterhalten, um die Sicherheit inmitten einer weitgehend feindlich gesinnten Bevölkerung zu gewährleisten. Abgesehen von den enormen Kosten, die das verursachen würde, sei unklar, ob eine militärische Besetzung die Hamas komplett zerschlagen oder sie möglicherweise sogar stärken würde, zitierte die Zeitung Sicherheitsanalysten.