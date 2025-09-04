Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israelische Armee kontrolliert 40 Prozent der Stadt Gaza
Hamas: Wir sind zu Abkommen bereit – Israel: "Leere Worte"
Unifil: Israelische Drohnen werfen Granaten nahe Friedenstruppen ab
Raketenalarm in Tel Aviv – Huthi-Geschoss abgefangen
Israels Generalstabschef: Haben mit Operation in Gaza begonnen
Juri Auel
Israel: Besuch von Macron wegen möglicher Anerkennung eines Palästinenserstaats unerwünscht
Israel lehnt einen Besuch von Präsident Emmanuel Macron ab, solange Frankreich an seinem Plan zur Anerkennung eines Palästinenserstaates festhält. Das teilt das Außenministerium in Jerusalem nach einem Telefonat seines Chefs Gideon Saar mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Noel Barrot mit. Saar fordert Frankreich auf, den Plan zu überdenken. Die französische Initiative untergrabe die Stabilität im Nahen Osten und schade Israels nationalen und sicherheitspolitischen Interessen, sagte Saar der Mitteilung zufolge. Er warf Frankreich vor, in jüngster Zeit „eine Reihe antiisraelischer Schritte und Positionen“ ergriffen zu haben.
Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Macrons hatte dies für sein Land im Juli angekündigt, die israelische Regierung von Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilte dies scharf.
Nadja Lissok
Israelische Armee kontrolliert 40 Prozent der Stadt Gaza
40 Prozent der Stadt Gaza befinden sich laut eigener Ausasge unter der Kontrolle des israelischen Militärs. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert, teilt ein Militärsprecher mit. Die israelische Armee rückt seinen Aussagen zufolge weiter auf das Zentrum der Stadt vor. Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden am Donnerstag mindestens 53 Menschen bei israelischem Beschuss im Gazastreifen getötet, die meisten davon in der Stadt Gaza.
Michelle Ostwald
Hamas: Wir sind zu Abkommen bereit – Israel: "Leere Worte"
Die islamistische Terrororganisation Hamas ist eigenen Angaben zufolge "zu einem umfassenden Abkommen" mit Israel für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg bereit. Sie teilte mit, sie warte weiterhin auf eine Antwort Israels auf den Vorschlag der internationalen Vermittler für eine Waffenruhe. Zu Israels Bedingungen für ein Abkommen gehört jedoch, dass alle Geiseln freigelassen werden und die Hamas entwaffnet wird. Israel wies die Hamas-Mitteilung prompt zurück. Das Verteidigungsministerium bezeichnete sie in einer Reaktion als "leere Worte".
In einer Stellungnahme des Büros des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu hieß es, bei der Mitteilung der Hamas handele es sich lediglich um eine "weitere Manipulation" der Terrororganisation. Sie enthalte nichts Neues. Der Krieg könne unter den vom israelischen Kabinett beschlossenen Bedingungen sofort beendet werden. Dazu gehöre neben der Freilassung aller Geiseln und der Entwaffnung der Hamas auch die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die israelische Sicherheitskontrolle über den Küstenstreifen.
In der Mitteilung der Hamas hieß es lediglich, man sei bereit "zu einem umfassenden Abkommen, das die Freilassung aller vom Widerstand festgehaltenen feindlichen Gefangenen im Austausch gegen eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener der Besatzung vorsieht". Die Hamas spricht bei den von ihr festgehaltenen Geiseln stets von Gefangenen. Man stimme zudem der Bildung einer "unabhängigen, technokratischen nationalen Verwaltung" für den Gazastreifen zu, heißt es in ihrer Mitteilung weiter. Auf Israels andere Forderungen für ein Ende des Krieges ging die Hamas nicht ein.
Die Terrororganisation werde aber bald erkennen, "dass sie zwischen zwei Optionen wählen muss", hieß es in einer Reaktion des israelischen Verteidigungsministeriums. Entweder akzeptiere sie Israels Bedingungen für die Beendigung des Krieges oder Gaza-Stadt werde wie Rafah und Beit Hanun enden. Beide Städte im Gazastreifen wurden durch Israels Armee zerstört. Derzeit laufen Vorbereitungen des israelischen Militärs für eine Einnahme von Gaza-Stadt. Am Dienstag waren Tausende Reservisten einberufen worden.
Juri Auel
Nach Trump-Forderung – Hamas nach eigener Aussage zu umfassendem Geisel-Deal bereit
Die radikal-islamische Hamas bekräftigt nach einer Forderung von US-Präsident Donald Trump ihre Bereitschaft zu einem umfassenden Abkommen für den Gazastreifen. Dabei sollen alle israelischen Geiseln im Austausch gegen eine bestimmte Anzahl palästinensischer Häftlinge freikommen, teilt die islamistische Miliz mit. Zuvor hatte Trump die Hamas aufgefordert, alle Geiseln freizulassen.
Dimitri Taube
Unifil: Israelische Drohnen werfen Granaten nahe Friedenstruppen ab
Das israelische Militär hat nach Angaben der UN-Friedenstruppe Unifil in Libanon mit Drohnen Granaten in der Nähe von Unifil-Soldaten abgeworfen. Die Soldaten seien dabei gewesen, Straßensperren zu beseitigen, die den Zugang zu einer ihrer Stellungen versperrt hätten, teilte Unifil mit. „Dies ist einer der schwerwiegendsten Angriffe auf Personal und Eigentum der Unifil seit der Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten im vergangenen November.“ Eine Granate sei im Umkreis von 20 Metern und drei seien im Umkreis von etwa 100 Metern um UN-Personal und -Fahrzeuge eingeschlagen. Das israelische Militär sei vorab über die Räumarbeiten in dem Gebiet südöstlich des Dorfes Marwahin informiert worden.
Vergangene Woche hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Friedenseinsatz in Libanon einstimmig bis Ende 2026 verlängert. Danach soll ein einjähriger geordneter und sicherer Abbau und Abzug der Truppen beginnen. Unifil wurde 1978 installiert und patrouilliert an der Südgrenze Libanons zu Israel.
Dimitri Taube
Raketenalarm in Tel Aviv – Huthi-Geschoss abgefangen
Eine aus Jemen abgefeuerte Rakete hat in weiten Teilen Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv, in Jerusalem und weiteren Orten eilten Hunderttausende von Menschen in Schutzräume. Die Armee teilte anschließend mit, das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es habe bisher keine Berichte über Einschläge oder Verletzte gegeben.
Das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtete, während des Raketenalarms sei der Flugverkehr am internationalen Flughafen Tel Aviv in der Nähe von Tel Aviv gestoppt worden.
Kassian Stroh
Irritationen vor Treffen von Papst mit israelischem Präsidenten
Am Donnerstag sollen sich Papst Leo und der israelische Präsident Isaac Herzog treffen - doch es gibt Irritationen. Das israelische Präsidialamt teilte am Dienstag mit, Herzog werde Leo auf Einladung des Papstes treffen. Der Vatikan widersprach daraufhin am Abend in einer unüblichen Stellungnahme: "Der Heilige Stuhl pflegt, Bitten von Staats- und Regierungschefs um eine Audienz beim Papst stattzugeben. Es ist aber nicht üblich, sie einzuladen."
Nach der Stellungnahme des Vatikans verlautete aus dem Büro des israelischen Präsidenten, Herzog hätte ursprünglich Papst Franziskus treffen sollen. Zu der Audienz sei es jedoch durch den Tod von Franziskus im April nicht gekommen. Nach der Amtseinführung von Papst Leo sei der neue Termin in Abstimmung mit dem Vatikan über diplomatische Kanäle vereinbart worden, hieß es weiter.
Juri Auel
Israels Generalstabschef: Haben mit Operation in Gaza begonnen
Der israelische Generalstabschef Eyal Zamir hat bei einem Treffen mit Reservisten eine Verstärkung und Intensivierung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. „Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen“, sagte er. „Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben.“ Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können, betonte Zamir. „Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben.“
Das Militär hat am Dienstag damit begonnen, zusätzliche Reservisten einzuberufen - als Teil eines Plans zur Einnahme der Stadt Gaza. Die Rede ist von 60 000 Soldatinnen und Soldaten.
Juri Auel
Huthis: Haben Schiff mit Verbindungen zu Israel im Roten Meer angegriffen
Die Huthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben ein Schiff im Roten Meer angegriffen. Auf das Schiff seien wegen seiner Verbindung zu Israel zwei Drohnen und eine Rakete abgeschossen worden, teilt die Iran unterstützte Gruppe mit. Eine Bestätigung des Angriffs von Schifffahrts-Behörden liegt bislang nicht vor. Israel hat in der vergangenen Woche den Ministerpräsidenten der Huthi-Regierung bei einem Angriff auf die Hauptstadt Sanaa getötet.
Julia Bergmann
Israel beginnt mit der Einberufung von 60 000 Reservisten
Israel hat mit der Mobilisierung Zehntausender Reservisten begonnen. Die am Dienstag gestartete Einberufung soll laut Armee 60 000 Wehrpflichtige umfassen. Außerdem wird der Dienst von weiteren 20 000 Soldatinnen und Soldaten verlängert, die bereits im aktiven Dienst sind. Die im August angekündigte Einberufung ist Teil eines Plans zur Einnahme der Stadt Gaza, die in Israel auf Widerstand stößt und im Ausland verurteilt wird.
Israelische Bodentruppen und Luftstreitkräfte griffen Ziele im nördlichen und zentralen Gazastreifen an. In Gaza selbst attackierten sie Teile der Stadtviertel Zeitun und Schidschaija. Zeitun war einst das größte Stadtviertel von Gaza mit Märkten, Schulen und Kliniken. Das israelische Militär ist dort schon mehrfach eingedrungen und hat es vergangene Woche zur "gefährlichen Kampfzone" erklärt.
Die Stadt Gaza gilt als politische und militärische Hochburg der militant-islamistischen Hamas und beherbergt nach israelischen Angaben immer noch ein ausgedehntes Tunnelnetz. Zugleich ist sie einer der letzten Zufluchtsorte im nördlichen Gazastreifen, wo Hunderttausende Zivilisten Unterschlupf suchen, die von Kämpfen und Hungersnot bedroht sind.
Patrick Wehner
IAEA findet Uranspuren bei Untersuchung eines möglichen syrischen Atomreaktors
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat bei der Untersuchung einer 2007 von Israel zerstörten Anlage in Syrien Spuren von Uran gefunden. Bei Umweltproben an einem von drei Standorten, die mit der Anlage in Deir al-Zor in Verbindung stehen sollen, sei eine "erhebliche Anzahl natürlicher Uranpartikel" entdeckt worden, teilte die IAEA am Montag (Ortszeit) in einem vertraulichen Bericht an ihre Mitgliedstaaten mit. Die Analyse zeige, dass das Uran anthropogenen Ursprungs sei - es sei also durch chemische Verarbeitung entstanden. Die neuen syrischen Behörden hätten erklärt, sie verfügten über keine Informationen, die das Vorhandensein solcher Uranpartikel erklären könnten.
IAEA-Chef Rafael Grossi hatte sich im Juni mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa getroffen. Dabei habe Syrien zugesagt, durch volle Transparenz bei der Aufklärung der früheren nuklearen Aktivitäten des Landes zu kooperieren, hieß es in dem Bericht. Die IAEA plane in den kommenden Monaten eine Rückkehr nach Deir al-Zor selbst, um weitere Analysen durchzuführen, relevante Dokumente einzusehen und mit Personen zu sprechen, die an Syriens früheren nuklearen Aktivitäten beteiligt waren. Die Behörde hatte 2011 erklärt, das zerstörte Gebäude sei "sehr wahrscheinlich" ein heimlich gebauter Reaktor gewesen, den Damaskus hätte melden müssen. Die Regierung des inzwischen gestürzten Machthabers Baschar al-Assad hatte stets behauptet, es habe sich um einen konventionellen Militärstützpunkt gehandelt.
Patrick Wehner
Trump: Israel büßt an Ansehen ein
In einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal Daily Caller, das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht, sagte der Republikaner bezogen auf die vergangenen 20 Jahre: "Israel hatte die stärkste Lobby im Kongress, stärker als alles andere, stärker als jedes Unternehmen, jede Organisation oder jeder Staat, den ich je gesehen habe. Israel war am stärksten. Heute hat es keine so starke Lobby mehr." Das sei erstaunlich, sagte Trump. Das Gespräch mit dem Portal fand bereits am Freitag statt. Das Transkript wurde nun veröffentlicht.
Israel sei großartig, sagte Trump. Zugleich erinnerte er an den 7. Oktober 2023 als schrecklichen Tag. Bei dem Terrorangriff im Süden Israels wurden etwa 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Seither läuft der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Trump sagte, der Krieg müsse enden. Die USA gelten als stärkster Verbündeter von Israel. Der US-Präsident sagte auch über Israel: "Sie mögen zwar den Krieg gewinnen." Aber das Land gewinne nicht die Öffentlichkeit für sich. "Und das schadet ihnen."
Patrick Wehner
Belgien kündigt Anerkennung palästinensischen Staates und Sanktionen an
Belgien will die Palästinensergebiete in einer UN-Sitzung als Staat anerkennen und Sanktionen gegen die israelische Regierung verhängen. Dies kündigte Außenminister Maxime Prévot auf der Plattform X an. Zu den zwölf nationalen Sanktionen gehören ein Importverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen und Einreiseverbote für zwei israelische Minister sowie mehrere Siedler und Hamas-Führer. Die formelle Anerkennung per königlichem Erlass erfolge erst nach Freilassung aller Geiseln und wenn die Hamas keine Regierungsverantwortung mehr trage, erklärte Prévot.
Belgien unterstützt zudem EU-Sanktionen gegen Israel und verpflichtet sich zum Wiederaufbau der palästinensischen Gebiete. Gleichzeitig sollen Maßnahmen gegen Antisemitismus verstärkt werden.
Juri Auel
Gaza-Aktivisten setzen nach Sturmunterbrechung Reise in Booten fort
Nach einer wetterbedingten Unterbrechung hat eine Bootsflotte von Aktivisten ihre Fahrt zum Kriegsgebiet im Nahen Osten wieder aufgenommen. Die rund 20 Boote der Global Sumud Flotilla legten am Abend mit etwa 300 propalästinensischen Aktivisten aus über 40 Ländern an Bord im Hafen von Barcelona erneut ab, wie die Nachrichtenagentur Europa Press und spanische Medien berichteten.
Am Sonntag war die Flotte erstmals ausgelaufen. Sie musste jedoch wegen stürmischer See in die katalanische Metropole zurückkehren. „Aufgrund unsicherer Wetterbedingungen“ sei man nachts in den Hafen zurückgekehrt, hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren.
Die Global Sumud Flotilla will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Sie ist nach Angaben der Organisatoren die bisher größte Aktion ihrer Art. An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.
Hans von der Hagen
US-Plan sieht offenbar Umsiedlung der ganzen Bevölkerung von Gaza vor
Ein innerhalb der US-Regierung kursierender Nachkriegsplan für den Gazastreifen sieht einem Bericht der Washington Post zufolge eine Umsiedlung der Bevölkerung, eine mindestens zehnjährige Verwaltung des Gebiets durch die USA und den Wiederaufbau als Tourismusort sowie als Industriezentrum vor.
Die Zeitung berief sich am Sonntag auf ein 38-seitiges Konzeptpapier, das ihr vorliege. Demnach wurde der Plan mit dem Namen "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust" (GREAT Trust) von der umstrittenen, von den USA unterstützten Hilfsgruppe Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ausgearbeitet.
Dem Bericht zufolge sollen die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens das Gebiet zumindest vorübergehend verlassen, entweder durch sogenannte "freiwillige" Ausreisen in ein anderes Land oder durch den Umzug in dortige Sperrgebiete. Grundbesitzer sollen im Gegenzug für die Freigabe ihrer Grundstücke zur Neuentwicklung einen "digitalen Token" erhalten. Jeder Palästinenser, der das Gebiet verlasse, solle zudem 5000 Dollar in bar, Mietzuschüsse für vier Jahre und Lebensmittel für ein Jahr erhalten, hieß es weiter. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des US-Außenministeriums lag zunächst nicht vor.
Der Plan scheint mit früheren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump übereinzustimmen. Dieser hatte am 4. Februar erstmals öffentlich erklärt, die USA sollten das kriegszerstörte Gebiet "übernehmen" und es nach der Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung als "Riviera des Nahen Ostens" wiederaufbauen. Trumps Äußerungen über eine mögliche Zwangs-Umsiedlung aus dem Gazastreifen hatten bei vielen Palästinensern und humanitären Organisationen für Empörung gesorgt.
Die GHF koordiniert ihre Arbeit mit dem israelischen Militär und setzt private US-Sicherheits- und Logistikunternehmen ein, um Lebensmittelhilfen in den Gazastreifen zu liefern. Sie wird von der Trump-Regierung und Israel bei den humanitären Bemühungen im Gazastreifen gegenüber den UN-Hilfsorganisationen bevorzugt.