Lage im Westjordanland verschärft sich

Nach einem Anschlag mit drei toten Israelis haben sich die Konflikte im Westjordanland verschärft. Bei israelischen Militäreinsätzen dort starben mindestens drei Palästinenser. Die israelischen Streitkräfte sprechen von zwei Militanten, die sie in Tamun getötet hätten. Nach palästinensischen Angaben war darunter ein 18-Jähriger. Bei einem Feuergefecht sei im nahe gelegenen Talusa zudem ein 40 Jahre alter Mann erschossen worden, teilte Israels Armee mit. Zudem seien mehrere militante Palästinenser festgenommen worden. Nach palästinensischen Angaben handelte sich um ein gesuchtes Mitglied des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas. Die israelische Armee teilte zudem mit, in der Gegend „eine Zelle bewaffneter Terroristen“ aus der Luft angegriffen zu haben.



Radikale jüdische Siedler griffen in der Nacht mehrere palästinensische Orte im Westjordanland an. Wie örtliche Medien berichteten, setzten Dutzende Siedler Fahrzeuge in Brand und warfen Fensterscheiben ein.



Die israelische Menschenrechtsgruppe „Jesch Din“ wirft der israelischen Armee vor, nicht gegen gewalttätige Siedler einzuschreiten und öffentliche Aufrufe zur Gewalt gegen Palästinenser zu ignorieren. Auch das oberste israelische Gericht forderte am Montag in einem anderen Fall die israelische Polizei dazu auf, zu erklären, warum sie es versäume, die Siedlergewalt im Süden des Westjordanlandes einzudämmen, wie die Times of Israel berichtete.



Im Norden des Westjordanlandes (genauer gesagt: in Al-Funduk westlich der Stadt Nablus) hatte am Montag ein Terrorist einen Bus beschossen und drei Israelis – zwei Frauen und einen Mann – getötet, bevor er flüchtete.