Wadephul sieht „einzigartige Chance"

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat vor seiner Abreise nach Katar und Kuwait dafür geworben, den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen. Der CDU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass der Krieg im Gazastreifen bald zu einem Ende kommen könnte. „Der Friedensplan von US-Präsident Trump bietet dazu eine einzigartige Chance, auch weil er von arabischen und muslimischen Staaten mitgestaltet wurde“, sagte Wadephul. „Die Signale der letzten Tage geben mir Zuversicht, dass Israels Regierung und die Hamas bereit sind, die dazu notwendigen Schritte zu gehen.“



Wadephul forderte die Partner in der EU und der Golfregion zur Mithilfe auf. „Um den US-Plan jetzt schnell umzusetzen, ist zupackende internationale Zusammenarbeit gefragt“, sagte er. Dies sei auch Thema bei seinen anstehenden Gesprächen.



Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Er werde in der Hauptstadt Doha mit seinem Kollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani besprechen, wie die Hamas dazu gebracht werden könne, den Worten Taten folgen zu lassen, alle Geiseln unverzüglich freizulassen, so Wadephul.



Noch heute Abend will er nach Kuwait weiterfliegen und dort an einem bis Montag geplanten Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Wadephul werde seine Reise im Anschluss am Montag in Israel fortsetzen, um dort mit seinem Kollegen Gideon Saar Gespräche über den US-Friedensplan zu führen.