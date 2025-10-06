Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump werden die Gespräche mit der Hamas zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen rasch voranschreiten. "Die bisherigen Gespräche waren sehr erfolgreich und kommen nun zügig voran. Die Teams werden sich am Montag wieder in Ägypten treffen, um die letzten Details zu klären. Man hat mir gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich fordere alle auf, schnell zu handeln", teilte Trump in den sozialen Medien mit.
Juri Auel
Merz: Deutschland wird Gaza humanitär und bei Wiederaufbau helfen
Deutschland wird bei einer Umsetzung des US-Plans für den Gazastreifen laut Kanzler Friedrich Merz beim Wiederaufbau und der schnellen humanitären Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung helfen. Dies habe er angeboten, sagt Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga" mit Blick auf seine Telefonate mit US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. "Da leben immer noch über eine Million Menschen, wir wissen es nicht genau, da waren mal zwei Millionen", sagt Merz über den Gazastreifen. Man werde zusammen mit anderen europäischen Staaten helfen.
Der Kanzler fordert zudem die Hamas-Miliz auf, sich an die Umsetzung des Friedensplans zu halten. "Die Hamas ist militärisch geschlagen. Sie hat militärisch keine Chance mehr", betont Merz. Es gebe jetzt eine entscheidende Phase bis Ende kommender Woche. Die Miliz müsse einsehen, dass sie weiteres Blutvergießen vermeiden könne, indem sie die israelischen Geiseln freilasse. Er hoffe, dass sich in der Hamas-Führung nun die Kräfte durchsetzten, die einen Weg gemeinsam mit Israel gehen wollten.
Juri Auel
Israel weist Teilnehmer von Gaza-Hilfsflotte aus
Israel hat 29 weitere Teilnehmer einer Gaza-Hilfsflotte ausgewiesen, die in der zurückliegenden Woche auf dem Seeweg Hilfsgüter in das abgeriegelte Palästinensergebiet bringen wollte. Das teilt das Außenministerium mit. Damit wurden bislang mindestens 170 der über 450 Festgenommenen des Landes verwiesen. Die Rechtshilfeorganisation Adalah, die die Teilnehmenden vertritt, wirft den israelischen Behörden Misshandlungen und körperliche Gewalt vor. Ein Sprecher des Außenministeriums weist die Vorwürfe als „glatte Lügen“ zurück.
Juri Auel
Netanjahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanjahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen.
Einige europäische Staaten hätten „im Grunde dem palästinensischen Terrorismus und radikalen islamistischen Minderheiten in ihrer Mitte nachgegeben“, sagte er im Kontext der jüngsten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder wie Frankreich, Großbritannien, Belgien und Kanada. Ziel der Anerkennung war eine Stärkung der Zweistaatenlösung, deren Ziel ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen unabhängigen palästinensischen Staat ist.
Netanjahu wiederholte dagegen erneut seine Auffassung, die Anerkennung Palästinas sei „die ultimative Belohnung für die Hamas“ gewesen, „nachdem sie das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt hat“. Damit erlaube man es der islamistischen Terrororganisation de facto, den Krieg gegen Israel fortzusetzen.
Juri Auel
Merz telefoniert mit Netanjahu
Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Unterstützung Israels für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Fast zwei Jahre nach dem Terrorangriff des 7. Oktobers 2023 sei dieser Plan die beste Chance auf Freiheit für die Geiseln und Frieden für Gaza, sagte Merz nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius. Der angekündigte Rückzug der israelischen Streitkräfte in Gaza sei ein richtiger Schritt, so Merz. Nun müssten die Gespräche in Ägypten eine schnelle Einigung über ein Ende der Kampfhandlungen, die umgehende Freilassung der Geiseln, vollen humanitären Zugang und die Entwaffnung der Hamas bringen.
Die Bundesregierung bringe sich weiter diplomatisch ein, sie stehe mit den Partnern im Nahen Osten und den USA in Austausch. Sie werde sich bei der Umsetzung des Plans engagieren. Israel bestätigte das Gespräch, Netanjahu habe sich bei Merz für die Unterstützung Deutschlands bedankt, hieß es.
Außenminister Johann Wadephul ist aktuell unterwegs in die Region. Nach einem Besuch im Golf-Emirat Katar will er am Abend nach Kuwait weiterfliegen, dort an einem Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen und am Montag auch nach Israel reisen.
Matthias Becker
Wadephul sieht „einzigartige Chance"
Bundesaußenminister Johann Wadephul hat vor seiner Abreise nach Katar und Kuwait dafür geworben, den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen. Der CDU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass der Krieg im Gazastreifen bald zu einem Ende kommen könnte. „Der Friedensplan von US-Präsident Trump bietet dazu eine einzigartige Chance, auch weil er von arabischen und muslimischen Staaten mitgestaltet wurde“, sagte Wadephul. „Die Signale der letzten Tage geben mir Zuversicht, dass Israels Regierung und die Hamas bereit sind, die dazu notwendigen Schritte zu gehen.“
Wadephul forderte die Partner in der EU und der Golfregion zur Mithilfe auf. „Um den US-Plan jetzt schnell umzusetzen, ist zupackende internationale Zusammenarbeit gefragt“, sagte er. Dies sei auch Thema bei seinen anstehenden Gesprächen.
Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Er werde in der Hauptstadt Doha mit seinem Kollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani besprechen, wie die Hamas dazu gebracht werden könne, den Worten Taten folgen zu lassen, alle Geiseln unverzüglich freizulassen, so Wadephul.
Noch heute Abend will er nach Kuwait weiterfliegen und dort an einem bis Montag geplanten Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Wadephul werde seine Reise im Anschluss am Montag in Israel fortsetzen, um dort mit seinem Kollegen Gideon Saar Gespräche über den US-Friedensplan zu führen.
Christian Helten
Israel laut Trump einverstanden mit erster Rückzugslinie
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump hat Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg einer ersten Rückzugslinie zugestimmt. Darüber sei die Hamas informiert worden, schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Wenn die Hamas dies bestätige, trete sofort eine Waffenruhe in Kraft. Dann beginne auch ein Austausch von Geiseln und Gefangenen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next phase of withdrawal, which will bring us close to the end of this 3,000 YEAR CATASTROPHE. Thank you for your attention to this matter and, STAY TUNED!
truthsocial.com
Kurz vor Trumps Mitteilung hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, die israelische Armee werde sich neu positionieren, aber weiterhin strategisch wichtige Gebiete „tief im Gazastreifen“ kontrollieren.
Christian Helten
Netanjahu betont Notwendigkeit von Hamas-Entwaffnung
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut Times of Israel am Samstag in einer kurzen Videoerklärung, er hoffe, dass Israel in den nächsten Tagen die Rückkehr aller in Gaza festgehaltenen Geiseln sehen werde. Israel stehe „am Rande eines sehr großen Erfolgs“, sagt er. Der sei aber noch nicht endgültig: "Wir arbeiten hart daran.“
Netanjahu betonte, dass Israel weiterhin auf der Demilitarisierung der Hamas bestehe. In der zweiten Phase der Vereinbarung, so Netanjahu, werde die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen demilitarisiert. Dies werde "entweder diplomatisch, gemäß dem Trump-Plan, oder militärisch durch uns geschehen“, warnte Netanjahu.
Die Terrororganisation hat bislang zwar Teile von Trumps Friedensplan akzeptiert, sich aber nicht zu der Forderung nach ihrer Entwaffnung geäußert. Nach Informationen aus Hamas-Quellen ist diese eine kaum zu erfüllende Forderung.
Christian Helten
Ägypten kündigt Beginn der Gespräche zwischen Israel und Hamas am Montag an
Ägypten lädt Vertreter Israels und der Terrororganisation Hamas für diesen Montag zu Gesprächen ein. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Abend mit. Die Delegationen sollen über die Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Trump sprechen. Der sieht den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen mit palästinensischen Gefangenen vor.
Zuvor war in Berichten vom Beginn solcher Gespräche am Sonntag die Rede gewesen. Die - vermutlich indirekten - Verhandlungen seien "Teil der Bemühungen, auf dem regionalen und internationalen Momentum aufzubauen", das nach Trumps Vorstellung des Friedensplans entstanden sei, hieß es. Es sollten die Details eines Austauschs besprochen werden.
Die islamistische Hamas wollte nach vorherigen Angaben aus Quellen in ihrem Umfeld schon am Abend eine Delegation nach Ägypten zu Gesprächen über den Friedensplan schicken. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte laut Times of Israel in einem Videostatement, er habe das israelische Verhandlungsteam unter Leitung des Ministers für Strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, angewiesen, nach Kairo zu reisen, um die „technischen Details“ der Geiselfreilassung festzuzurren.
Ein Ort des Treffens wurde nicht genannt. Zuvor war in Medienberichten die Stadt Al-Arisch auf der Sinai-Halbinsel in der Nähe des Gazastreifens genannt worden. Mehrere Fernsehsender berichteten nun, die Gespräche würden in dem Touristenort Scharm El-Scheich im Süden der Halbinsel abgehalten.
Christian Helten
Trump drängt Hamas zur Eile
US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges gedrängt. Andernfalls sei "alles hinfällig", schrieb Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. "Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL", hieß es in dem Beitrag weiter.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I appreciate that Israel has temporarily stopped the bombing in order to give the Hostage release and Peace Deal a chance to be completed. Hamas must move quickly, or else all bets will be off. I will not tolerate delay, which many think will happen, or any outcome where Gaza poses a threat again. Let’s get this done, FAST. Everyone will be treated fairly!
truthsocial.com
Die Hamas hatte am Freitag Trumps Gaza-Plan in einigen Punkten zugestimmt, zugleich aber Verhandlungen gefordert. So sei die islamistische Palästinenser-Organisation zur Freilassung der israelischen Geiseln und einer Übergabe der Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium bereit. Offen blieb unter anderem, ob die Hamas sich entwaffnen lassen würde.
Leopold Zaak
Medien: Israel will Team zu Verhandlungen nach Ägypten schicken
Israel will israelischen Medienberichten zufolge eine Delegation zu Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump nach Ägypten schicken. Der israelische Sender Kan meldete unter Berufung auf eine an den Verhandlungen beteiligte Person, das Team solle innerhalb eines Tages abreisen. Der israelische Sender Channel 12 berichtete, dass die Verhandlungen am Sonntag beginnen könnten. Eine offizielle Bestätigung aus Israel gab es dazu zunächst nicht. Mehrere israelische Medien berichteten, dass auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die Region kommen werde, um an den Gesprächen teilzunehmen. Laut Channel 12 will Israel kurze Verhandlungen und zunächst auch nur über die Freilassung der Geiseln sprechen. Andere strittige Aspekte will das Land demnach erst später besprechen.
Nadja Lissok
Israelische Angriffe gehen trotz Trumps Forderung weiter
Nach der Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Bombardierung des Gazastreifens sofort zu beenden, gehen die israelischen Luftangriffe trotzdem weiter. Aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen hieß es, bei mehreren Luftangriffen in der Stadt Gaza habe es am Morgen Tote und Verletzte gegeben. Israels Armee äußerte sich nicht dazu.
Eine Militärsprecherin sagte aber, ein Stopp der Angriffe sei bislang nicht verkündet worden. Mehrere israelische Medien hatten berichtet, dass die Armee angewiesen worden sei, ihre Offensive zur Eroberung der Stadt Gaza einzustellen. Den Berichten zufolge verteidigt sich das Militär aber weiter gegen „Bedrohungen vor Ort“, darunter mit Luftangriffen.
Israels Armee warnte zugleich die Einwohner davor, in die Stadt Gaza zurückzukehren. Die Gegend sei weiterhin „ein gefährliches Kampfgebiet“, hieß es in einer arabischsprachigen Mitteilung auf X. Israelische Soldaten seien dort weiterhin im Einsatz. „Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie es vermeiden, nach Norden zurückzukehren.“
Alexandra Föderl-Schmid
Netanjahu reagiert auf Hamas-Erklärung
Das Büro von Israels Premier Benjamin Netanjahu erklärte nach der Zustimmung der Hamas zu Teilen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans: "Angesichts der Reaktion der Hamas bereitet Israel die sofortige Umsetzung der ersten Phase von Trumps Plan zur unverzüglichen Freilassung aller Geiseln vor." Israel werde eng mit Trump und seinem Team zusammenarbeiten, "um den Krieg gemäß den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump in Einklang stehen". Keine Reaktion gab es aus Netanjahus Büro jedoch zur Aufforderung Trumps an die israelische Regierung, die Angriffe im Gazastreifen unverzüglich einzustellen.
Alexandra Föderl-Schmid
Merz sieht "beste Chance auf Frieden"
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reagierte nach der Erklärung der Hamas positiv auf die Entwicklung. Die Chancen zur Befreiung der Geiseln seien "in greifbare Nähe gerückt", teilte er in der Nacht zum Samstag im Onlinedienst X mit. "Nach fast zwei Jahren Krieg ist dies die beste Chance auf Frieden". Die Kämpfe müssten "umgehend enden" und die Geiseln freikommen. Die Bunderegierung unterstütze "nachdrücklich" den Aufruf von US-Präsident Trump an beide Seiten.
Christoph Heinlein
Trump fordert Israel zum sofortigen Stopp der Bombardierung in Gaza auf
Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf seinen Friedensplan ruft US-Präsident Donald Trump Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens auf. „Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly! Right now, it’s far too dangerous to do that. We are already in discussions on details to be worked out. This is not about Gaza alone, this is about long sought PEACE in the Middle East.
truthsocial.com
Man befände sich bereits in Gesprächen über die auszuarbeitenden Details, teilte Trump mit. „Hier geht es nicht nur um den Gazastreifen, sondern um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten.“ Der US-Präsident betonte zudem: „Aufgrund der soeben von der Hamas veröffentlichten Erklärung glaube ich, dass sie zu einem dauerhaften FRIEDEN bereit sind.“