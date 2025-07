Palästinensische Krankenhäuser erhalten europäische Millionenhilfe

Die Europäische Union will palästinensische Krankenhäuser in Ostjerusalem mit 22 Millionen Euro unterstützen. Eine weitere Million Euro steuert die italienische Regierung bei, wie das Vertretungsbüro der EU in Ostjerusalem am Mittwoch mitteilte. So soll etwa eine medizinische Grundversorgung für palästinensische Patientinnen und Patienten in den von Israel besetzten Gebieten sichergestellt werden.



Mit dem Beitrag wolle man einen Zugang zu grundlegenden medizinischen Leistungen für alle Palästinenser gewährleisten, hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sagte die EU der Palästinensischen Behörde (PA) in Ramallah Unterstützung bei der Reform des Gesundheitssystems zu.