Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Fünf Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem
Trump erteilt Hamas „letzte Warnung“
Israel greift Gaza-Stadt erneut an und zerstört weiteres Hochhaus
Schiitische Minister verlassen Sitzung – Regierung begrüßt Plan zur Entwaffnung der Hisbollah
Hamas veröffentlicht neues Geisel-Video – auch ein Deutscher ist zu sehen
Kassian Stroh
Fünf Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem
Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens vier Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, vier männliche Opfer seien am Ort des Anschlags für tot erklärt worden. Eine Frau starb nach Krankenhausangaben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Wie der Rettungsdienst mitteilte wurden insgesamt zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten.
Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, zwei mutmaßlich palästinensische Täter seien getötet worden. Die beiden Attentäter waren nach Polizeiangaben in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
"Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos", berichtete ein Sanitäter. "Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.
Patrick Wehner
Trump erteilt Hamas „letzte Warnung“
Mit einer „letzten Warnung“ an die islamistische Terrororganisation Hamas will will US-Präsident Trump kurz vor Israels drohender Großoffensive in der Stadt Gaza eine diplomatische Lösung erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. „Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“ Die Hamas zeigte sich kurz darauf zu „sofortigen Verhandlungen“ bereit. Man begrüße „jeden Schritt, der dazu beiträgt, die Aggression gegen unser Volk zu beenden“.
Trump hatte der Hamas bereits im März ein Ultimatum gestellt. Sie müsse sofort alle israelischen Geiseln und auch alle Leichen von Entführten übergeben, „oder es ist vorbei für Euch“, hatte er damals auf Truth Social geschrieben. Zu den Bedingungen des neuen Vorschlags machte Trump keine Angaben. Nach Informationen des israelischen Senders Channel 12 sieht der Vorschlag die Übergabe aller 48 Geiseln - sowohl der lebenden als auch der toten - am ersten Tag des Inkrafttretens einer Waffenruhe vor. Im Gegenzug werde Israels Armee ihre Offensive in der Stadt Gaza einstellen.
Ferner soll Israel demnach Tausende palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen, darunter Hunderte, die wegen der Tötung von Israelis zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Dies berichtete auch das US-Nachrichtenportal Axios. Nach Ausrufung der Waffenrufe sollen demnach sofort Verhandlungen über die Bedingungen für ein Ende des Krieges beginnen - darunter Israels Forderung nach Entwaffnung der Hamas und der Forderung der Hamas nach einem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, berichtete Axios unter Berufung auf israelische Beamte. US-Präsident Trump werde sich dem Vorschlag zufolge „aktiv“ für die Beendigung des Krieges einsetzen, hieß es.
Nadja Lissok
Drohne der Huthi schlägt in Flughafen nahe Eilat ein
Eine Drohne aus dem Jemen hat den Flughafen Ramon in der Nähe der Stadt Eilat am Roten Meer getroffen. Sie sei in der Ankunftshalle eingeschlagen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Starts und Landungen seien vorübergehend ausgesetzt worden. Mittlerweile ist der Betrieb wieder angelaufen. Unklar sei laut israelischen Behörden noch, ob die Drohne nach einem Abfangmanöver abgestürzt sei oder ob es sich um einen direkten Einschlag handele. Dem israelischen Rettungsdienst zufolge wurden zwei Menschen durch Splitter verletzt.
Der Flughafen Ramon liegt an der Grenze zu Jordanien und Ägypten und fertigt hauptsächlich Inlandsflüge ab. Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen starten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen immer wieder Raketen und Drohnen in Richtung Israel. Die Rebellen bezeichnen dies als Akt der Solidarität mit den Palästinensern.
Patrick Wehner
Großdemonstration in Israel für Gaza-Abkommen
Bei einer Großdemonstration in Jerusalem vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben Zehntausende Menschen ihrer Forderung nach einem Ende des Gaza-Krieges Nachdruck verliehen. Das Forum der Familien der weiter von der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderte Netanjahu auf, "unverzüglich eine Verhandlungsdelegation für Gespräche über die Beendigung des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln zu entsenden". Die Hamas bekräftigte am Abend ihre Zustimmung zu einem Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe.
Drei Wochen seien vergangen, ohne dass Israel bisher auf die Antwort der Hamas an die Vermittler reagiert habe, hieß es in der Mitteilung des Forums der Geiselangehörigen. In einer weiteren Erklärung der Hamas vom Samstagabend hieß es, man sei offen "gegenüber jeglichen Ideen und Vorschlägen", die zu einem dauerhaften Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, der Einfuhr von Hilfsgütern und einem Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge "durch ernsthafte Verhandlungen" über die internationalen Vermittler führten.
Julia Bergmann
Israel greift Gaza-Stadt erneut an und zerstört weiteres Hochhaus
Bei einem erneuten Angriff auf Gaza-Stadt hat die israelische Armee Medienberichten zufolge ein weiteres Hochhaus zerstört. Das Militär hatte die Bewohner von Teilen von Gaza-Stadt zuvor zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Der arabischsprachige IDF-Sprecher Avichay Adraee hatte erklärt, das Militär bereite sich auf einen Angriff auf das Al-Ruya-Gebäude und nahegelegener Zelte vor. Dort befinde sich Terrorinfrastruktur der Hamas. Zivilisten wurden angewiesen, sich nach Süden in Richtung der ausgewiesenen humanitären Zone in Al-Mawasi nahe Chan Yunis zu begeben.
In der sogenannten humanitären Zone würden neben Infrastruktur wie Feldlazaretten, Wasserleitungen und Entsalzungsanlagen auch Lebensmittelvorräte bereitgestellt. Hintergrund sind die Pläne des Militärs, die Einsätze im Kampf gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auszuweiten.
افيخاي ادرعي on Twitter / X
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية ⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره… pic.twitter.com/6hil4BsCI5— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025
x.com
Die israelische Armee hatte das kleine Gebiet an der Mittelmeerküste bereits im Dezember 2023 zur "humanitären Zone" erklärt. Damals war sie gegen die islamistische Hamas im nördlichen und mittleren Gazastreifen vorgegangen und hatte die dortige Zivilbevölkerung aufgefordert, sich nach Al-Mawasi zu begeben.
Die Zone gilt schon jetzt als hoffnungslos überfüllt. Nach Angaben der Vereinten Nationen hielten sich dort im Juni dieses Jahres auf einer Fläche von rund neun Quadratkilometern 425 000 Menschen auf. Sie leben in riesigen Zeltlagern. UN-Organisationen beschreiben die Ausstattung mit Latrinen und Gemeinschaftstoiletten sowie die Müllentsorgung als nicht ausreichend. Auch die Kapazitäten der Feldkliniken seien angesichts der großen Zahl an Menschen ungenügend.
Die behelfsmäßigen Zelte für vertriebene Palästinenser in Al-Mawasi. Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa
Philipp Saul
Schiitische Minister verlassen Sitzung – Regierung begrüßt Plan zur Entwaffnung der Hisbollah
Fünf der Hisbollah nahestehende Minister in Libanon haben eine mit Spannung erwartete Kabinettssitzung zur Entwaffnung der Schiitenmiliz aus Protest verlassen. Die Minister gingen libanesischen Medienberichten zufolge aus dem Raum, als Armeechef Joseph Haikal hinzukam. Er sollte einen in den letzten Wochen von der Armee ausgearbeiteten Plan vorstellen, alle Waffen unter staatliche Kontrolle zu bringen.
Die Sitzung wurde fortgesetzt und die libanesische Regierung reagierte positiv auf den Plan. Das Kabinett habe „die Präsentation des Armeechefs über den Plan zur Kenntnis genommen und begrüßt“, sagte Informationsminister Paul Morcos anschließend. Armeechef Rodolph Haikal habe die Details des Plans umfassend erläutert. Der Inhalt sowie die Beratungen dazu würden zunächst vertraulich behandelt. Die Armeeführung werde der Regierung monatlich über die Umsetzung des Plans Bericht erstatten. Die libanesische Armee werde diesen „entsprechend den verfügbaren Kapazitäten“ umsetzen. Wann mit der Umsetzung begonnen werden soll, dazu gab es keine Angaben.
Die Hisbollah hat in den vergangenen Jahren mit Unterstützung Irans eine Art Schattenstaat in Libanon aufgebaut und konnte durch ihren Einfluss immer wieder politische Prozesse blockieren oder behindern. Seit dem Krieg mit Israel im vergangenen Herbst gilt sie jedoch als stark geschwächt. Sie will einer Entwaffnung erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe in Libanon einstellt und verbleibende Truppen aus dem Süden des Landes abzieht. Trotz vereinbarter Waffenruhe greift Israel nahezu täglich weiter an. Israel und sein wichtigster Verbündeter, die USA, haben mehrfach betont, dass eine Entwaffnung Voraussetzung für mögliche deeskalierende Schritte Israels sei.
Der Schritt zur Entwaffnung der Miliz gilt in Libanon als politisch riskant. Beobachter fürchten, dem kleinen Mittelmeerstaat könnten eine weitere politische Krise, interne Spannungen oder auch ausgeweitete Angriffe Israels drohen.
Philipp Saul
Hamas veröffentlicht neues Geisel-Video – auch ein Deutscher ist zu sehen
Die Terrorgruppe Hamas hat ein neues Video zweier aus Israel entführter Geiseln veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt zunächst den Israeli Guy Gilboa-Dalal in einem Auto. Der junge Mann sagt, dass er sich in der Stadt Gaza befinde und dass in der Gegend mehrere weitere Geiseln festgehalten würden. Diese sollen laut ihren Entführern während der geplanten israelischen Offensive dort bleiben, wie Gilboa-Dalal weiter schildert. Später ist er in einem Gespräch mit Alon Ohel zu sehen. Dieser hat neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und ob Gilboa-Dalal aus freien Stücken oder unter Druck und Drohungen sprach, ist nicht klar. Angeblich stammt die Aufnahme von Ende August.
Israel verurteilt solche Geisel-Aufnahmen als psychologische Kriegsführung. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant die Einnahme der Stadt Gaza. Viele Geisel-Angehörige hingegen befürchten das Schlimmste für die Entführten, die dort vermutet werden.
Terroristen hatten Gilboa-Dalal und Ohel am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival in den Gazastreifen verschleppt. Beide sind inzwischen 24 Jahre alt und seit nunmehr 700 Tagen in Geiselhaft. Von insgesamt 48 Geiseln, die sich in Gaza befinden, sind nach israelischen Informationen noch 20 am Leben.
Die Hamas hatte zuletzt vor gut einem halben Jahr Aufnahmen von Gilboa-Dalal verbreitet. Darin wurden er und ein zweiter entführter Israeli gezwungen, die im Rahmen eines Deals erfolgte Freilassung von drei Landsleuten mitanzusehen, während sie selbst weiter in der Gewalt der Islamisten blieben.
Guy Gilboa-Dalal im Propagandavideo der Hamas. Screenshot X
Philipp Saul
EU-Kommission distanziert sich von Genozid-Äußerung
Die EU-Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen wird im Zusammenhang mit Israels militärischem Vorgehen im Gazastreifen vorerst nicht von Völkermord sprechen. Eine Sprecherin betonte in Brüssel, dass Vizepräsidentin Teresa Ribera nicht im Namen der Brüsseler Institution gesprochen habe, als sie am Donnerstag das Wort Genozid gebrauchte. Es gebe zu der Völkermord-Frage keine Position der EU-Kommission, sagte sie. Es sei an Gerichten, darüber zu entscheiden.
Die Spanierin Ribera hatte in einer Rede in der Pariser Eliteuniversität Sciences Po gesagt, der „Genozid in Gaza“ entlarve „Europas Versagen“, gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen. Damit spielte sie darauf an, dass sich die EU-Staaten trotz der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen bislang nicht auf eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Strafmaßnahme gegen Israel verständigen konnten. Diese sieht eine Einstellung von Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsförderungsprogramms Horizon Europe vor.
In Israel löste Ribera Empörung aus. Ein Sprecher von Israels Außenministerium wies die Äußerung als haltlos und inakzeptabel zurück und warf Ribera vor, sich „zum Sprachrohr der Hamas-Propaganda“ gemacht zu haben.
Patrick Wehner
Vizepräsidentin der EU-Kommission spricht von "Genozid in Gaza"
Israel gerät wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen immer mehr unter Druck. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, die schon länger als entschiedene Kritikerin des israelischen Militäreinsatzes gilt, sprach nun erstmals ausdrücklich von Völkermord. Der "Genozid in Gaza" entlarve "Europas Versagen", gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen, sagte sie in Paris. Die EU-Kommission als Institution hat den Begriff im Zusammenhang mit Gaza bisher nicht verwendet. Israel wies die Äußerung Riberas zurück. Die Spanierin habe sich "zum Sprachrohr der Hamas-Propaganda" gemacht, teilte das Außenministerium mit.
Angehörige der von der islamistischen Terrororganisation im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln fordern die sofortige Rückkehr zu Verhandlungen über ein Abkommen. Vorerst treibt Israels Militär jedoch die Vorbereitungen für die heftig umstrittene Einnahme der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstengebiets voran, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Man habe jetzt "die operative Kontrolle über 40 Prozent der Stadt", sagte Armeesprecher Effie Defrin am Donnerstag. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert. "Wir werden den Druck auf die Hamas erhöhen, bis sie endgültig besiegt ist". Die Mobilisierung von Reservisten gehe weiter.
Derweil laufen im Hintergrund weiter Bemühungen der Vermittler um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges und die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe sich diesbezüglich am Donnerstag in Paris mit Vertretern Katars getroffen, berichtete der israelische Sender Channel 12 unter Berufung auf zwei informierte Quellen. Bislang gebe es jedoch keine Fortschritte in den Verhandlungen - "hauptsächlich wegen der israelischen Position".
Nadja Lissok
Israelische Armee kontrolliert 40 Prozent der Stadt Gaza
40 Prozent der Stadt Gaza befinden sich laut eigener Ausasge unter der Kontrolle des israelischen Militärs. Der Einsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet und intensiviert, teilt ein Militärsprecher mit. Die israelische Armee rückt seinen Aussagen zufolge weiter auf das Zentrum der Stadt vor. Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden am Donnerstag mindestens 53 Menschen bei israelischem Beschuss im Gazastreifen getötet, die meisten davon in der Stadt Gaza.
Juri Auel
Israel: Besuch von Macron wegen möglicher Anerkennung eines Palästinenserstaats unerwünscht
Israel lehnt einen Besuch von Präsident Emmanuel Macron ab, solange Frankreich an seinem Plan zur Anerkennung eines Palästinenserstaates festhält. Das teilt das Außenministerium in Jerusalem nach einem Telefonat seines Chefs Gideon Saar mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Noel Barrot mit. Saar fordert Frankreich auf, den Plan zu überdenken. Die französische Initiative untergrabe die Stabilität im Nahen Osten und schade Israels nationalen und sicherheitspolitischen Interessen, sagte Saar der Mitteilung zufolge. Er warf Frankreich vor, in jüngster Zeit „eine Reihe antiisraelischer Schritte und Positionen“ ergriffen zu haben.
Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Macrons hatte dies für sein Land im Juli angekündigt, die israelische Regierung von Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilte dies scharf.
Michelle Ostwald
Hamas: Wir sind zu Abkommen bereit – Israel: "Leere Worte"
Die islamistische Terrororganisation Hamas ist eigenen Angaben zufolge "zu einem umfassenden Abkommen" mit Israel für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg bereit. Sie teilte mit, sie warte weiterhin auf eine Antwort Israels auf den Vorschlag der internationalen Vermittler für eine Waffenruhe. Zu Israels Bedingungen für ein Abkommen gehört jedoch, dass alle Geiseln freigelassen werden und die Hamas entwaffnet wird. Israel wies die Hamas-Mitteilung prompt zurück. Das Verteidigungsministerium bezeichnete sie in einer Reaktion als "leere Worte".
In einer Stellungnahme des Büros des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu hieß es, bei der Mitteilung der Hamas handele es sich lediglich um eine "weitere Manipulation" der Terrororganisation. Sie enthalte nichts Neues. Der Krieg könne unter den vom israelischen Kabinett beschlossenen Bedingungen sofort beendet werden. Dazu gehöre neben der Freilassung aller Geiseln und der Entwaffnung der Hamas auch die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die israelische Sicherheitskontrolle über den Küstenstreifen.
In der Mitteilung der Hamas hieß es lediglich, man sei bereit "zu einem umfassenden Abkommen, das die Freilassung aller vom Widerstand festgehaltenen feindlichen Gefangenen im Austausch gegen eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener der Besatzung vorsieht". Die Hamas spricht bei den von ihr festgehaltenen Geiseln stets von Gefangenen. Man stimme zudem der Bildung einer "unabhängigen, technokratischen nationalen Verwaltung" für den Gazastreifen zu, heißt es in ihrer Mitteilung weiter. Auf Israels andere Forderungen für ein Ende des Krieges ging die Hamas nicht ein.
Die Terrororganisation werde aber bald erkennen, "dass sie zwischen zwei Optionen wählen muss", hieß es in einer Reaktion des israelischen Verteidigungsministeriums. Entweder akzeptiere sie Israels Bedingungen für die Beendigung des Krieges oder Gaza-Stadt werde wie Rafah und Beit Hanun enden. Beide Städte im Gazastreifen wurden durch Israels Armee zerstört. Derzeit laufen Vorbereitungen des israelischen Militärs für eine Einnahme von Gaza-Stadt. Am Dienstag waren Tausende Reservisten einberufen worden.
Juri Auel
Nach Trump-Forderung – Hamas nach eigener Aussage zu umfassendem Geisel-Deal bereit
Die radikal-islamische Hamas bekräftigt nach einer Forderung von US-Präsident Donald Trump ihre Bereitschaft zu einem umfassenden Abkommen für den Gazastreifen. Dabei sollen alle israelischen Geiseln im Austausch gegen eine bestimmte Anzahl palästinensischer Häftlinge freikommen, teilt die islamistische Miliz mit. Zuvor hatte Trump die Hamas aufgefordert, alle Geiseln freizulassen.
Dimitri Taube
Unifil: Israelische Drohnen werfen Granaten nahe Friedenstruppen ab
Das israelische Militär hat nach Angaben der UN-Friedenstruppe Unifil in Libanon mit Drohnen Granaten in der Nähe von Unifil-Soldaten abgeworfen. Die Soldaten seien dabei gewesen, Straßensperren zu beseitigen, die den Zugang zu einer ihrer Stellungen versperrt hätten, teilte Unifil mit. „Dies ist einer der schwerwiegendsten Angriffe auf Personal und Eigentum der Unifil seit der Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten im vergangenen November.“ Eine Granate sei im Umkreis von 20 Metern und drei seien im Umkreis von etwa 100 Metern um UN-Personal und -Fahrzeuge eingeschlagen. Das israelische Militär sei vorab über die Räumarbeiten in dem Gebiet südöstlich des Dorfes Marwahin informiert worden.
Vergangene Woche hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Friedenseinsatz in Libanon einstimmig bis Ende 2026 verlängert. Danach soll ein einjähriger geordneter und sicherer Abbau und Abzug der Truppen beginnen. Unifil wurde 1978 installiert und patrouilliert an der Südgrenze Libanons zu Israel.
Vergangene Woche hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Friedenseinsatz in Libanon einstimmig bis Ende 2026 verlängert. Danach soll ein einjähriger geordneter und sicherer Abbau und Abzug der Truppen beginnen. Unifil wurde 1978 installiert und patrouilliert an der Südgrenze Libanons zu Israel.
Dimitri Taube
Raketenalarm in Tel Aviv – Huthi-Geschoss abgefangen
Eine aus Jemen abgefeuerte Rakete hat in weiten Teilen Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv, in Jerusalem und weiteren Orten eilten Hunderttausende von Menschen in Schutzräume. Die Armee teilte anschließend mit, das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es habe bisher keine Berichte über Einschläge oder Verletzte gegeben.
Das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtete, während des Raketenalarms sei der Flugverkehr am internationalen Flughafen Tel Aviv in der Nähe von Tel Aviv gestoppt worden.
Das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtete, während des Raketenalarms sei der Flugverkehr am internationalen Flughafen Tel Aviv in der Nähe von Tel Aviv gestoppt worden.