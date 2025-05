Waffenruhe mit USA verkündet – Huthi schwören Gaza weiter die Treue

Nach der überraschenden Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und den Huthi in Jemen hat die islamistische Miliz ihre fortwährende Unterstützung für Gaza bekräftigt. Ziel sei es weiterhin, die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu stoppen und humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen, schrieb der hochrangige Huthi-Vertreter Mohammed Ali al-Huthi auf der Nachrichtenplattform X.



US-Präsident Donald Trump hatte zuvor überraschend verkündet, die Huthi-Miliz habe gegenüber den USA kapituliert. Trump sagte im Weißen Haus, er werde im Gegenzug die US-Angriffe auf die Huthi mit sofortiger Wirkung einstellen lassen. Omans Außenminister verkündete eine Waffenruhe zwischen den USA und der Huthi-Miliz.



Die Huthi in Jemen äußerten sich erst einmal vorsichtig. Die proiranische Gruppe werde die Ankündigung von Trump zum Einstellen der US-Angriffe auf Jemen „zunächst vor Ort prüfen“, teilte al-Huthi mit. Ob die Huthi ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer tatsächlich beenden werden, sagte er nicht.



Es werde kein Zurückweichen bei der Unterstützung Gazas geben, sagte auch der Vorsitzende des Obersten Politischen Rats der Huthi, Mahdi al-Mashat, der Nachrichtenagentur Saba. „Was geschehen ist, beweist, dass unsere Schläge schmerzhaft sind und fortgesetzt werden.“ Den Israelis riet er, sich Schutzräume zu suchen oder das Land zu verlassen. „Eure gescheiterte Regierung wird euch ab heute nicht mehr beschützen können“, sagte al-Mashat.



Seit Monaten greift das US-Militär immer wieder Ziele der Huthi-Miliz in Jemen an. Die Huthi wiederum beschießen regelmäßig Handels- und Militärschiffe im Roten Meer und feuern aus Solidarität mit der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas Geschosse auf Israel ab. Die Angriffe auf Israel wurden weder von Trump noch in der Erklärung des omanischen Außenministeriums erwähnt. Experten bewerteten die überraschende Einigung zwischen den Huthi und den USA vor allem vor dem Hintergrund der Atomgespräche mit Iran. Eine iranische Zeitung hatte die Huthi-Angriffe auf Israel zuletzt als hinderlich für die Atomverhandlungen bezeichnet. „Diese Einschätzung scheint sowohl in Teheran als auch in Washington geteilt worden zu sein“, schrieb Iran-Experte Raz Zimmt vom israelischen Forschungsinstitut INSS auf X.



Israel hatte am Montag und Dienstag in einer Reihe von Luftangriffen einen Hafen und Industrieanlagen in Jemen sowie den Flughafen der Hauptstadt Sanaa bombardiert. Die Attacken kamen kurz nachdem eine Rakete der Huthi nahe dem Flughafen von Tel Aviv eingeschlagen war. Die Miliz hatte Vergeltung angekündigt.