Huthi wollen sich an Waffenruhe mit USA halten - Haltung gegenüber Israel unverändert

Die Huthi-Miliz in Jemen hat sich zu einer Waffenruhe mit den USA bereiterklärt – vorausgesetzt, auch Washington hält sich an die Vereinbarung. Das erklärte Huthi-Sprecher Mohammed Abdel-Salam gestern Abend im der Miliz nahestehenden Fernsehsender Al-Masirah.



Die USA hätten sich durch ihre Angriffe auf Jemen auf die Seite Israels gestellt. „Wenn sie ihre Aggressionen einstellen, werden wir ebenfalls unsere Reaktionen einstellen“, sagte Abdel-Salam. Andernfalls werde die Antwort „tödlich“ ausfallen, warnte er. Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs haben die Huthi immer wieder Schiffe im Roten Meer mit Israel-Bezug angegriffen. Sie wollten damit eigentlich erst aufhören, wenn Israel die Angriffe in dem abgeriegelten Küstengebiet einstellt. Laut Trump bezieht sich die Waffenruhe auf die Angriffe auf die Schiffe.



Ungeachtet der möglichen Vereinbarung mit den USA betonten die Huthi, ihre Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen werde unvermindert fortgesetzt. Ihre Haltung gegenüber Israel bleibe unverändert. "Das Abkommen umfasst in keiner Weise Einsätze gegen Israel", sagt Abdel-Salam der Nachrichtenagentur Reuters.



Er deutete damit an, dass die Angriffe auf Schiffe nicht vollständig enden werden. Zudem hatte die Miliz erst am Montag angekündigt, ihre Raketenangriffe auf Israel - insbesondere Flughäfen - fortzusetzen, mit dem Ziel, das Land vom Luftverkehr abzuschneiden. Das israelische Militär teilte unterdessen mit, es habe eine unbemannte Drohne abgeschossen, die aus östlicher Richtung gestartet worden sei.



Laut dem Sprecher fanden bereits seit mehreren Wochen Gespräche mit dem Vermittler Oman statt. Diese hätten zur aktuellen Ankündigung geführt.