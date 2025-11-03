Gedenken an Rabin wird zu Protest gegen Netanjahu

Etwa 150 000 Menschen haben in Tel Aviv des vor 30 Jahren ermordeten Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin gedacht – und die gegenwärtige Regierung unter Benjamin Netanjahu kritisiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf israelische Medien. „Das waren andere Zeiten, als Führungskräfte noch Verantwortung übernahmen – in Worten und Taten. Verantwortung“, sagte etwa der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot auf dem Rabin-Platz. „Genau das ist es, wonach sich Israel heute sehnt.“ Er spielte damit auf die Kritik vieler Israelis am Premierminister an, der eine Verantwortung für Fehler im Zusammenhang mit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 verneint.



Der 73-jährige Rabin war am 4. November 1995 von einem jüdischen Fanatiker mitten in Tel Aviv erschossen worden. Der Mörder hatte durch das Attentat territoriale Zugeständnisse an die Palästinenser im Rahmen des Osloer Friedensprozesses verhindern wollen. „Vor 30 Jahren, auf dem schrecklichen Höhepunkt einer hemmungslosen Hetzkampagne, ging Jitzchak Rabin die Treppe herunter, als ein verabscheuungswürdiger Attentäter drei Kugeln abfeuerte, den Premierminister ermordete und den Friedensprozess zerstörte“, erklärten die Organisatoren der Gedenkveranstaltung der Times of Israel zufolge. Oppositionsführer und Ex-Premierminister Jair Lapid von der liberalen Partei Jesch Atid äußerte sich ähnlich. „Die drei Kugeln, die hier auf dem Platz abgefeuert wurden, sollten nicht nur einen Anführer töten, sondern eine Idee auslöschen.“



„Rabins Ermordung war die direkte Folge von Polarisierung und Aufstachelung“, sagte Ex-Generalstabschef Eisenkot jetzt. Bis heute wird gerade Premier Netanjahu vorgeworfen, zu dem politischen Klima beigetragen zu haben, in dem der Terroranschlag stattfand. So hielt er einen Monat vor dem Attentat bei einer Demonstration in Jerusalem eine Rede, bei der Teilnehmer Plakate hochhielten, auf denen Rabin mit einer Nazi-Uniform dargestellt wurde. Der heutige rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hatte kurz vor der Ermordung Rabins in einem TV-Interview die Kühlerfigur gezeigt, die er selbst von der offiziellen Limousine des Regierungschefs abgebrochen hatte, und gedroht: „Wir können Rabin erreichen.“