Menschenmassen versammeln sich bei Trauerzug für Familie Bibas

In Israel hat der öffentliche Trauerzug für die in Geiselhaft der islamistischen Hamas getötete Schiri Bibas und ihre beiden kleinen Söhne begonnen. Zehntausende Menschen säumten die Route, berichtete die israelische Nachrichtenseite ynet. Augenzeugen zufolge brachten viele Menschen im Gedenken an die beiden kleinen rothaarigen Jungen orangefarbenen Luftballons mit. Viele hielten demnach zudem Schilder mit der Aufschrift „Entschuldigung“ in den Händen. Eine bei dem Trauerzug anwesende Frau schilderte der Deutschen Presse-Agentur, viele Menschen hätten Tränen in den Augen gehabt. Die Stimmung vor Ort sei sehr traurig. Schiri Bibas und ihre Söhne Kfir und Ariel hatten auch die deutsche Staatsangehörigkeit.



Der Times of Israel zufolge richteten die Angehörigen der Mutter und ihrer beiden kleinen Kinder zu Beginn einige Worte an die versammelten Massen: „Wir sehen und hören Sie und sind berührt und gestärkt von Ihnen.“ Shiris Ehemann und Kfir und Ariels Vater Yarden Bibas entschuldigte sich demnach „dafür, dass wir nicht herkommen und jeden einzelnen von euch persönlich umarmen konnten.“ Die Familie sehne sich nach dem Tag, „an dem wir uns wieder in Momenten der Freude statt der Trauer vereinen können.“



Wie die Times of Israel berichtete, seien die Särge aus einer Stadt im Großraum Tel Aviv abgeholt und worden und würden in den Süden des Landes transportiert. Der Vater der Kinder und Ehemann von Schiri, der Anfang Februar aus der Gewalt der Hamas freikam, war mit den Särgen seiner Familienmitglieder in einem Fahrzeug, berichtete die Nachrichtenseite ynet. Die für den Vormittag geplante Beisetzung wird in der Nähe des Heimatortes der Familie Nir Oz in Südisrael und auf Wunsch der Familie im privaten Kreis stattfinden. Die Trauerreden sollen aber live übertragen werden.



Die Leiche der Mutter war am Freitag von der Hamas überstellt worden, einen Tag nach den sterblichen Überresten ihrer Kinder. In einem Sarg, den die Hamas zuvor an das Rote Kreuz übergeben hatte, befand sich die Leiche einer anderen, unbekannten Frau.



Nach einer forensischen Untersuchung der Leichen der Kinder teilte die israelische Armee mit, die beiden kleinen Jungs seien im November 2023 von ihren Entführern brutal ermordet worden. Nach Darstellung der Hamas wurden sie dagegen bei einem israelischen Luftangriff getötet. Kfir war zum Zeitpunkt seiner Entführung und seines Todes noch ein Baby, sein Bruder Ariel vier Jahre alt.



Die Inszenierung bei der Übergabe der Leichen durch die Hamas löste international Empörung aus. Die Hamas hatte die Särge auf einer Bühne aufgebahrt, zahlreiche jubelnde Schaulustige und Dutzende vermummte Islamisten versammelten sich am Übergabeort, während laute Musik spielte.