Wichtige Updates
Trump will Teile der Muslimbruderschaft als Terrororganisation einstufen
Umstrittene Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein
Merz reist noch vor Jahresende nach Israel
Berichte über Tote bei gewaltsamen Vorfällen im Gazastreifen
Israel: Ranghoher Hisbollah-Anführer in Beirut getötet
Saimah Jiwa
Leiche einer israelischen Geisel nach Übergabe identifiziert
Die Leiche einer weiteren israelischen Geisel ist nach der Übergabe im Gazastreifen in einem forensischen Institut in Tel Aviv identifiziert worden. Die Familie der Geisel Dror Or sei informiert worden, dass ihr Angehöriger nach Israel zurückgebracht worden sei, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Man sei fest entschlossen, auch die beiden letzten verbliebenen Geiseln zurückzuholen. Darunter ist auch ein Thailänder, der bei dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus Israel entführt worden war.
Der damals 48-jährige Dror Or war während des Massakers im Kibbuz Beeri getötet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Auch seine Frau Jonat wurde ermordet. Zwei ihrer drei Kinder waren in den Küstenstreifen entführt und später im Rahmen eines Deals mit der Hamas wieder freigelassen worden. Die Terrororganisation Islamischer Dschihad hatte zuletzt mitgeteilt, die Leiche des Vaters sei im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gefunden worden.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste übermittelt werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.
Julia Bergmann
Israel: Haben sterbliche Überreste einer weiteren Geisel erhalten
Israel hat die sterblichen Überreste einer im Gazastreifen festgehaltenen Geisel erhalten. Diese würden nun zur Identifizierung an das Nationale Zentrum für Gerichtsmedizin übergeben, teilt das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Die Leichen von zwei weiteren Geiseln fehlen noch.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste übermittelt werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.
Katja Guttmann
UN: Palästinensische Wirtschaft erleidet schwersten Einbruch seit 1972
Der zweijährige Gaza-Krieg hat einem UN-Bericht zufolge zu einem Rekordeinbruch der palästinensischen Wirtschaft geführt. Diese sei im vergangenen Jahr im Westjordanland und im Gazastreifen im Vergleich zu 2022 um 30 Prozent geschrumpft, heißt es in dem Bericht der UN-Agentur für Handel und Entwicklung (UNCTAD).
"Was wir heute sehen, ist äußerst besorgniserregend", sagte der stellvertretende UNCTAD-Generalsekretär Pedro Manuel Moreno in Genf. Der Krieg habe in Kombination mit langjährigen Beschränkungen zum schwersten Wirtschaftseinbruch im besetzten palästinensischen Gebiet seit Beginn der Aufzeichnungen 1972 geführt. Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt ist den Angaben zufolge auf das Niveau von 2003 zurückgefallen. Damit sei der Entwicklungsfortschritt von 22 Jahren zunichtegemacht worden. Die Krise gehöre zu den zehn schlimmsten weltweit seit 1960.
Besonders verheerend ist die Lage im Gazastreifen. Die Enklave sei auf Jahre hinaus auf umfassende internationale Unterstützung angewiesen. Das Pro-Kopf-BIP im Gazastreifen betrage 161 Dollar pro Jahr oder etwa 44 Cent pro Person und Tag. Dies sei das niedrigste Niveau weltweit. Auch das Westjordanland leidet dem UN-Bericht zufolge unter dem schwersten Abschwung seit Beginn der Aufzeichnungen.
Christoph Heinlein
Laut UN über 100 Zivilisten seit Beginn der Waffenruhe in Libanon getötet
Bei Angriffen des israelischen Militärs in Libanon sind nach Angaben des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der islamistischen Hisbollah-Miliz vor fast einem Jahr mindestens 127 Zivilisten getötet worden. Es würden zunehmende Angriffe der israelischen Armee beobachtet, sagt Sprecher Thameen Al-Kheetan in Genf. Dabei würden Zivilisten getötet und zivile Einrichtungen zerstört. Zudem gebe es alarmierende israelische Drohungen einer größeren Offensive. Das UN-Menschenrechtsbüro forderte eine Untersuchung und die Einhaltung der Waffenruhe.
Linus Freymark
Trump will Teile der Muslimbruderschaft als Terrororganisation einstufen
US-Präsident Donald Trump hat am Montag ein Verfahren zur Einstufung von Teilen der Muslimbruderschaft als Terrororganisation eingeleitet. Trump wies Außenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent an, zu prüfen, ob Ableger der Muslimbruderschaft – etwa in Libanon, Ägypten und Jordanien – entsprechend klassifiziert werden sollen. Nach Angaben des Präsidialamts sollen die Minister binnen 45 Tagen nach Vorlage des Berichts tätig werden. Eine Einstufung hätte Sanktionen zur Folge.
Die Trump-Regierung hat Teilen der Muslimbruderschaft vorgeworfen, gewaltsame Angriffe gegen Israel und US-Verbündete zu unterstützen oder die radikal-islamische Hamas zu fördern. Die Bewegung gilt als eine der ältesten und einflussreichsten islamistischen Gruppierungen der arabischen Welt und wurde in den 1920er Jahren in Ägypten gegründet. Obwohl sie in vielen Ländern im Untergrund agiert, ist sie in anderen offiziell anerkannt. Die Bruderschaft hat nach eigener Darstellung der Gewalt abgeschworen und verfolgt demnach ihre Ziele mit friedlichen Mitteln.
Juri Auel
Umstrittene Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein
Die umstrittene, von den USA und Israel unterstützte, Gaza Humanitarian Foundation (GHF) beendet sechs Wochen nach Beginn der Waffenruhe endgültig ihren Einsatz im Gazastreifen. Nach der Verteilung von mehr als 187 Millionen Mahlzeiten an Einwohner des Küstenstreifens stelle die Stiftung ihre Arbeit ein, teilte die Organisation mit. Man habe bewiesen, „dass es einen besseren Weg gibt, Hilfe für die Menschen in Gaza bereitzustellen“, sagte GHF-Geschäftsführer John Acree.
Die Stiftung ist demnach seit Wochen im Gespräch mit internationalen Organisationen sowie mit dem US-geführten Koordinationszentrum (Civil Military Coordination Centre, CMCC) in Südisrael, das die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas überwachen soll. „Es ist klar, dass sie das von GHF erprobte Modell übernehmen und ausweiten werden“, sagte Acree den Angaben zufolge.
Die GHF hatte ihren Einsatz in dem abgeriegelten Küstengebiet im Mai nach einer fast dreimonatigen israelischen Blockade von Hilfslieferungen begonnen. Israel warf der islamistischen Hamas damals vor, sie stehle humanitäre Hilfe. Die GHF war als Mittel gedacht, dies zu umgehen, sowie als Alternative für andere Hilfsorganisationen, denen Israel kritisch gegenübersteht. Während der gesamten viereinhalbmonatigen Einsatzzeit sei kein einziger Hilfslastwagen der Stiftung geplündert worden, hieß es in der Mitteilung von GHF. Immer wieder gab es aber Berichte über tödliche Zwischenfälle in der Nähe der von der GHF betriebenen Verteilstellen.
Philipp Saul
Merz reist noch vor Jahresende nach Israel
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird noch vor Jahresende zu seinem Antrittsbesuch nach Israel reisen. Der genaue Termin werde wie üblich in der Woche vor dem Besuch bekanntgegeben, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Times of Israel berichtet, dass die Reise für den 6. und 7. Dezember geplant sei. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf diplomatische Kreise, Merz werde auch Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen.
Merz’ Antrittsbesuch kommt vergleichsweise spät. Sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) war bereits nach drei Monaten nach Israel gereist. Außer US-Präsident Donald Trump hat längere Zeit kein Staats- oder Regierungschef mehr Israel besucht.
Die Bundesregierung hatte erst vor wenigen Tagen die Beschränkung der Waffenexporte nach Israel wegen des Gaza-Kriegs nach dreieinhalb Monaten aufgehoben. Die Entscheidung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Die Bundesregierung kehrt damit generell wieder zur Einzelfallprüfung zurück. Israels Regierung hatte sich erleichtert über diesen Schritt gezeigt.
Das Teil-Embargo hatte die deutsch-israelischen Beziehungen schwer belastet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am 8. August angeordnet, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Er reagierte damit auf ein zunehmend aggressives Vorgehen der israelischen Streitkräfte.
Dimitri Taube
Berichte über Tote bei gewaltsamen Vorfällen im Gazastreifen
Im Gazastreifen hat es trotz geltender Waffenruhe palästinensischen Berichten zufolge wieder tödliche Zwischenfälle gegeben. Medizinische Kreise im Gazastreifen, die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa und weitere palästinensische Medien meldeten insgesamt vier Tote seit dem Morgen. So seien etwa zwei Palästinenser bei zwei Drohnenangriffen Israels im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Es habe dabei zudem Verletzte gegeben.
Israels Armee teilte mit, es sei in der Gegend zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen insgesamt drei Personen die gelbe Linie, hinter die sich das Militär im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung zurückgezogen hatte, übertreten hätten. Die Betroffenen sollen sich jeweils den israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung für diese dargestellt haben. Die israelische Armee „griff die drei Terroristen an, um die Bedrohung zu beseitigen“, hieß es in einer Mitteilung weiter. Dabei seien Treffer festgestellt worden.
Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es zudem, zwei Palästinenser seien durch israelischen Artillerie-Beschuss im Osten der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich ebenfalls in der Nähe der gelben Linie ereignet. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht nach.
Seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen am 10. Oktober ist es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen gekommen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind dabei seitdem mehr als 330 Palästinenser getötet worden.
Philipp Saul
Israel: Ranghoher Hisbollah-Anführer in Beirut getötet
Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut eigenen Angaben zufolge einen ranghohen Hisbollah-Anführer getötet. Es handele sich um Haitham Ali Tabatabai, den Generalstabschef der Hisbollah-Miliz, teilte das Militär mit. Die USA hatten 2018 eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Die Hisbollah-Miliz bestätigte den Tod.
Laut offiziellen libanesischen Angaben wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung im Vorort Haret Hreik insgesamt mindestens fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, bei dem Angriff sei auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Straße entstanden.
Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe „den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte“. Netanjahu habe die Attacke gemäß der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Ejal Zamir angeordnet.
Israel und die von Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele in Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor.
Nadja Tausche
Palästinenser: Mindestens 14 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
Trotz der geltenden Waffenruhe hat die israelische Armee erneut Ziele im Gazastreifen beschossen. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden sind am Samstag mindestens 14 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das israelische Militär begründete die Luftschläge mit der Verletzung der Waffenruhe durch einen bewaffneten Palästinenser. Ein Vertreter der Hamas widersprach, er bezeichnete die israelische Begründung als Vorwand und erklärte, die Gruppe halte sich an die Waffenruhe.
Die Angriffe stellen die Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Miliz auf eine neue Probe. Diese gilt eigentlich seit etwa sechs Wochen. Seitdem hat es aber bereits mehrfach israelische Luftangriffe mit Toten und Verletzten gegeben. Die israelische Armee begründete diese damit, dass Terroristen das Feuer eröffnet oder eine Bedrohung für israelische Soldaten dargestellt hätten.
Katja Guttmann
EU will 3000 Polizisten für Gaza-Polizei ausbilden
Die EU plant zur Unterstützung des US-Friedensplans für den Gazastreifen eine erhebliche Ausweitung ihrer in der Konfliktregion ansässigen Grenzschutz- und Polizeimission. Wie EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in Brüssel ankündigte, sollen zunächst etwa 3000 palästinensische Sicherheitskräfte ausgebildet werden. Langfristig ist die Ausbildung von allen 13 000 voraussichtlich benötigten Kräften geplant. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem EU-internen Arbeitspapier hervor.
Kurzfristig soll "Eupol Copps" den Plänen zufolge den Wiederaufbau von Justiz- und Sicherheitsstrukturen im Gazastreifen unterstützen. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) nannte zunächst keine Zahlen, machte aber deutlich, dass auch Deutschland zu einer praktischen Unterstützung bereit ist. Zuletzt stellt die Bundesrepublik nur drei Experten für "Eupol Copps." Die zivile Polizei in Gaza arbeitete bislang unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas. Die neue Polizei soll nach einer jüngst verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrates eng mit einer ebenfalls geplanten internationalen Stabilisierungstruppe zusammenarbeiten.
Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des einzigen Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu helfen. Nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte.
Julia Daniel
Vier Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Luftangriffen in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen sind den örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge vier Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Das israelische Militär bestätigt die Angriffe, hat eigenen Angaben zufolge jedoch keine Kenntnis von Opfern.
Ein palästinensischer Mann und zwei Jungen begutachten die Schäden nach einem gemeldeten israelischen Angriff auf ein provisorisches Flüchtlingslager in Khan Yunis. Foto: AFP
Dimitri Taube
„F-35“-Deal der USA mit Saudi-Arabien löst Empörung in Israel aus
Die israelische Opposition hat angesichts des vereinbarten Verkaufs US-amerikanischer F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien die eigene Regierung scharf kritisiert. Die Opposition fordere wegen des Deals zwischen Washington und Riad eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments in Jerusalem und habe dafür 40 Unterschriften gesammelt, berichtete die israelische Zeitung Maariv.
Israelische Medien stuften die Vereinbarung als herben Rückschlag für Israels Sicherheit ein. Bisher hatte Israel als einziges Land in der Region die hochmodernen F-35-Tarnkappenjets. Dies galt als Garant für einen „qualitativen Vorsprung“ des jüdischen Staates. Ein 2008 verabschiedetes Gesetz in den USA sichert diesen sogar zu.
Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington wurde nun aber ein „strategisches Verteidigungsabkommen“ unterzeichnet. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Golfmonarchie zudem den Status als „bedeutender Alliierter außerhalb der Nato“ erhalten. Außerdem wurde der Verkauf von 300 US-Panzern an Saudi-Arabien vereinbart.
Nach israelischen Medienberichten hatte Israel gefordert, den Verkauf der F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien an ein Normalisierungsabkommen mit dem jüdischen Staat zu knüpfen. Der saudische Kronprinz hatte sich zwar grundsätzlich offen für eine Verbesserung der Beziehungen seines Landes und der arabischen Länder im Nahen Osten zu Israel gezeigt. Bei dem Treffen mit Trump stellte er in Aussicht, man wolle Teil der Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen werden. Er pochte aber in dem Kontext auf einen Weg zu einer Zweistaatenlösung, wonach es neben Israel perspektivisch auch einen unabhängigen palästinensischen Staat geben soll. Einen Palästinenserstaat lehnt Israel allerdings ab. Deshalb bleibt eine Normalisierung ungewiss.
Philipp Saul
Menschenrechtler werfen Israel Kriegsverbrechen im Westjordanland vor
Mit der Vertreibung von Zivilisten im Westjordanland begeht Israel nach Ansicht von Human Rights Watch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine in Jerusalem veröffentlichte Recherche dokumentiert der Menschenrechtsorganisation zufolge die zwangsweise Vertreibung von 32 000 Palästinensern aus drei Flüchtlingscamps in Dschenin, Tulkarem und Nur Shams im Rahmen einer Militäroperation im Januar und Februar. Das Vorgehen verstoße klar gegen die Genfer Konventionen, die den Schutz der Bevölkerung in besetzten Gebieten regeln.
Im Schatten des Gazakriegs habe Israels Armee im Westjordanland Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen verübt, erklärte Nadia Hardman, Expertin für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten bei Human Rights Watch. Die Taten müssten aufgeklärt und strafrechtlich verfolgt werden.
Human Rights Watch stützt sich nach eigenen Angaben auf Analysen von Satellitenbildern, verifizierte Foto- und Videoaufnahmen, Zerstörungsanordnungen des israelischen Militärs und Aussagen von 31 Bewohnern der betroffenen Camps. Demnach stürmten die Streitkräfte das Flüchtlingslager Dschenin am 21. Januar mit Kampfhubschraubern, Drohnen, Bulldozern, gepanzerten Fahrzeugen und Hunderten Soldaten. Ähnlich sei das Militär am 27. Januar in Tulkarem und am 9. Februar in Nur Shams vorgegangen.
Der Recherche zufolge stellte Israel für die Vertriebenen keine Unterkünfte oder humanitäre Hilfe zur Verfügung und verwehrte eine Rückkehr. Mehr als 850 Häuser seien zerstört oder schwer beschädigt worden, hieß es.
Juri Auel
Israels Armee greift Ziele im Gazastreifen an
Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Yunis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien. „Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar“, teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden.
Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden sind bei vier israelischen Luftangriffen mindestens 25 Palästinenser getötet worden. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Den palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge haben israelische Streitkräfte seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 305 Menschen bei Angriffen im Gazastreifen getötet. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.
