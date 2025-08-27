Alle Mitglieder des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen kritisieren Israel scharf wegen des Hungers im Gazastreifen - mit Ausnahme der USA. Israel weißt die Kritik zurück und spricht von manipulierten Daten.
Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Matthias Becker
Hunger in Gaza: UN-Sicherheitsrat mit Ausnahme der USA kritisiert Israel
Alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrats mit Ausnahme der USA bezeichnen die Hungersnot im Gazastreifen als von Menschen verursacht. Der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe sei nach dem humanitären Völkerrecht verboten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der 14 Staaten mit Blick auf Israel. Sie fordern einen sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand, die Freilassung aller von der Hamas und anderen Gruppen festgehaltenen Geiseln sowie eine deutliche Aufstockung der Hilfe für den gesamten Gazastreifen. Israel müsse zudem umgehend und ohne Bedingungen alle Beschränkungen für Hilfslieferungen aufheben.
Die Staaten sprechen der internationalen Organisation IPC das Vertrauen aus. Die Initiative - deren Mitglieder knapp zwei Dutzend Organisationen der Vereinten Nationen sowie Hilfsorganisationen sind - hatte vergangene Woche erklärt, die für eine Hungersnot notwendigen Kriterien seien im Regierungsbezirk Gaza, in dem auch die Stadt Gaza liegt, erfüllt.
Israel hat IPC zur Rücknahme des Berichtes aufgefordert. Der Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, Eden Bar Tal, nannte den Bericht „gefälscht". Er warf der IPC-Initiative vor, ein politisch motiviertes Ergebnis herbeigeführt zu haben. Man werde Beweise vorlegen, sollte innerhalb von zwei Wochen kein neuer Bericht vorgelegt werden, so Bar Tal. In seinem Brief an den IPC-Programmdirektor Jose Lopez erhob Bar Tal weitere Vorwürfe, schrieb, der bemängelte Bericht sei „zutiefst fehlerhaft, unprofessionell" und entspreche nicht den Standards, die von einer „internationalen Organisation erwartet werden, die mit einer so schweren Verantwortung betraut ist".
Das israelische Außenministerium listete in seinem Brief mehrere Punkte auf, die aus israelischer Sicht die Fehlerhaftigkeit des Berichts belegen sollen. Bar Tal behauptete, IPC habe „Daten manipuliert und ignoriert, ihre eigenen Regeln gebrochen und Beweise verschwiegen".
Juri Auel
Israelischer Armeesprecher: Evakuierung Gazas unvermeidlich
Eine Evakuierung der Stadt Gaza ist nach Aussage des israelischen Armeesprechers Avichay Adraee unvermeidlich. Befürchtungen, dass es im Gazastreifen keinen Platz für die Umsiedlung der betroffenen Bevölkerung gebe, wies er in einem Social-Media-Beitrag zurück: „Bevor wir zur nächsten Phase des Krieges übergehen, möchte ich bestätigen, dass es im südlichen Gazastreifen ebenso wie in den Lagern im Zentrum und in Al-Mawasi große freie Flächen gibt.“ Seinem Statement fügte er eine entsprechende Landkarte hinzu. Jede Familie, die in den Süden umziehe, werde „größtmögliche humanitäre Hilfe“ bekommen, versicherte Adraee. Zudem habe die Armee damit begonnen, Zelte aufzustellen sowie eine Infrastruktur zur Verteilung von Hilfsgütern und Wasser zu schaffen.
Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza als nächsten Schritt im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Damit verbunden sind Vorbereitungen für eine Umsiedlung Hunderttausender Zivilisten. Dies stößt international auf massive Kritik. Die Rede ist von einem mutmaßlich rechtswidrigen Vorgehen Israels und möglichen Kriegsverbrechen.
Patrick Wehner
Hamas bestreitet israelische Angaben zu Opfern nach Angriff auf Krankenhaus
Die Hamas bestreitet, dass es sich bei den Palästinensern, die bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen am Montag getötet wurden, um Militante handelte. Das Medienbüro der militanten Palästinenserorganisation erklärte in einer Stellungnahme, alle Getöteten seien Zivilisten gewesen. Das Büro fügte hinzu, dass zwei der sechs von Israel getöteten Palästinenser, die Israel als Hamas-Mitglieder identifiziert haben will, bei separaten Angriffen an einem anderen Ort getötet worden seien. Israel hatte zuvor erklärt, bei dem Angriff sechs Militante getötet zu haben. Zudem wolle man untersuchen, wie Zivilisten, darunter fünf Journalisten, ums Leben kamen.
Patrick Wehner
Großdemonstration in Israel für Geisel-Befreiung
Bei einer Großdemonstration in Israel haben nach Angaben der Organisatoren Hunderttausende Menschen ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der Geiseln gefordert. Die mehr als 350 000 Teilnehmer der Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv hätten eine klare Botschaft, hieß es am Abend: „Die Regierung (von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu) muss das derzeit auf dem Tisch liegende Abkommen unterzeichnen. Die ganze Nation fordert ein Ende des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln.“
Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte vor gut einer Woche erklärt, sie habe einem neuen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar für eine Waffenruhe zugestimmt, der auch die Befreiung einiger der Geiseln vorsieht. Auf den Vorschlag ging Israels politische Führung bisher nicht ein. Auch bei einer erneuten Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts zwecks Billigung der militärischen Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza war der Vorschlag für eine Waffenruhe laut israelischen Medien kein Thema.
Das Forum der Geisel-Angehörigen hatte für Dienstag unter dem Motto "Israel steht zusammen" einen landesweiten Protesttag ausgerufen, um auf die Situation der Geiseln aufmerksam zu machen. Bereits tagsüber kam es zu Demonstrationen und Straßenblockaden. Die Organisatoren werfen dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern und ein Abkommen für deren Befreiung zu sabotieren. "Ich möchte meinen Sohn nicht in einem Leichensack zurückbekommen", sagte Ofir Braslavski, dessen Sohn Rom am 7. Oktober 2023 entführt worden war.
Patrick Wehner
Sechs syrische Soldaten bei israelischem Drohnenangriff in Damaskus getötet
Bei israelischen Drohnenangriffen in der Umgebung von Damaskus sind nach Angaben des staatlichen syrischen Fernsehsenders El Ekhbariya sechs syrische Soldaten getötet worden. Syrien erklärte am Montag, Israel habe 60 Soldaten in sein Hoheitsgebiet in der Nähe des Hermongebirges entsandt und damit seine Souveränität verletzt. Das israelische Militär erklärte, seine Truppen hätten eine Routineoperation im Süden Syriens durchgeführt. Das syrische Außenministerium verurteilte am Dienstag die jüngsten israelischen Angriffe auf sein Hoheitsgebiet. Syrien und Israel führen derzeit von den USA vermittelte Gespräche über eine Deeskalation der Lage in Südsyrien. Eine israelische Stellungnahme zu dem Vorfall der getöteten Soldaten lag zunächst nicht vor.
Juri Auel
Atomgespräche in Genf enden ohne Durchbruch
Die Atomgespräche zwischen Regierungsvertretern aus Teheran, Berlin, London und Paris sind ohne Durchbruch beendet worden. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte im Staatsfernsehen, die Parteien hätten bei dem Treffen in Genf ihre Sichtweisen erörtert. Ohne einen Durchbruch droht eine politische Eskalation im Streit um Irans Atomprogramm.
Vor gut einem Monat hatten sich die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich bereits mit dem Iran in Istanbul getroffen. Ziel war es, den politischen Druck auf die Islamische Republik zu erhöhen, um die iranische Führung zu einer diplomatischen Einigung im Atomstreit zu bewegen. Es war die erste Verhandlungsrunde nach dem zwölf Tage langen Krieg, den Israel und der Iran im Juni gegeneinander geführt hatten. Konkret drohten die Europäer dem Iran mit der Wiedereinführung alter UN-Sanktionen, sollte bis Ende August keine Lösung gefunden werden.
Juri Auel
Reporter ohne Grenzen fordert Distanzierung der Bundesregierung von Israel
Nach der Tötung mehrerer Journalisten durch die israelische Armee in Gaza hat die Organisation Reporter ohne Grenzen am Dienstagabend eine „deutliche Distanzierung“ der deutschen Bundesregierung von Israel gefordert. „Sechs getötete Medienschaffende in zwei Tagen: Was muss noch passieren, damit die Bundesregierung sich endlich klar und deutlich von der Kriegsführung der israelischen Regierung distanziert?“, fragte die Geschäftsführerin Anja Osterhaus.
Reporter ohne Grenzen verlange zudem von den israelischen Streitkräften, zu benennen, wie sie sicherstellen wollen würden, dass nicht noch mehr Medienschaffende getötet würden. „Mehr als 200 getötete Medienschaffende in Gaza seit Oktober 2023 sprechen eine deutliche Sprache: das Völkerrecht wird systematisch verletzt“, sagte Osterhaus.
Juri Auel
Israels Armee: Angriff auf Gaza-Krankenhaus galt Hamas-Kamera
Der tödliche Doppelangriff der israelischen Armee auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen hat nach Armeeangaben der Bedrohung durch eine Kamera gegolten. Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass Soldaten im Bereich des Krankenhauses eine von der Hamas aufgestellte Kamera identifiziert hätten, die dazu diente, die Aktivitäten der Truppen zu beobachten, um terroristische Aktivitäten gegen sie zu lenken, heißt es in einem Abschlussbericht zur ersten Untersuchung. Die Schlussfolgerungen seien durch weitere Informationen gestützt worden, darunter die dokumentierte militärische Nutzung von Krankenhäusern einschließlich des Nasser-Krankenhauses durch die Hamas, so der Armeebericht weiter.
Ferner beschuldigte der Generalstabschef der Armee, Eyal Zamir, sechs der 20 bei den Angriffen Getöteten des Terrorismus. Er bedauere zugleich jeglichen Schaden, der Zivilisten zugefügt worden sei. Zamir kündigte eine weitere Untersuchung zu dem Genehmigungsverfahren vor dem Angriff sowie dem Entscheidungsprozess vor Ort an. Die Aussagen des Berichts und über mögliche Terrorverbindungen einiger der Todesopfer ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Netanjahu will verhindern, dass Berichte und Bilder aus dem Gazastreifen in die Welt gelangen, meint SZ-Korrespondent Bernd Dörries (SZ Plus):
Dominik Fürst
Merz kritisiert israelischen Angriff auf Krankenhaus in Gaza
Bundeskanzler Friedrich Merz hat den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit zahlreichen Toten scharf kritisiert. Was die israelische Armee tue, sei "nicht akzeptabel", sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belgischen Regierungschef Bart De Wever in Berlin. "Dieses Ereignis von gestern wirft einen schweren Schatten auf die ansonsten ja in jeder Hinsicht berechtigte Vorgehensweise gegen die Hamas."
Bei dem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen waren nach Klinikangaben 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten sind auch fünf Journalisten. Er glaube im Augenblick nicht, dass es sich um einen gezielten Angriff auf Journalisten gehandelt habe, sagte Merz. Er wolle vor einem abschließenden Urteil erst einmal das Ergebnis der zugesagten umfassenden Untersuchung des Vorgangs abwarten.
Der Kanzler betonte, es handele sich um die Folgen des Beschlusses der israelischen Regierung, die Stadt Gaza einzunehmen und die Bevölkerung in den Süden des Gazastreifens zu bringen. Es sei zu befürchten, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere derartige Angriffe zu sehen sein werden. Das lasse sich möglicherweise gar nicht vermeiden.
"Und insofern fühle ich mich in meiner Einschätzung und auch meiner Entscheidung, dass Israel aus Deutschland keine Waffen bekommt, die im Gazastreifen unter diesen Bedingungen eingesetzt werden können, mehr als nur bestätigt", sagte Merz.
Nadja Lissok
Proteste und Straßenblockaden in Israel
Für den heutigen Dienstag haben Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erneut zu Demonstrationen aufgerufen. Seit dem frühen Morgen - der Aktionstag begann um 6.29 Uhr, der Uhrzeit, zu der die Hamas Israel am 7. Oktober 2023 überfallen hat - werden wichtige Straßen rund um Tel Aviv und Jerusalem blockiert. Mit brennenden Autoreifen legten Protestierende die Hauptverkehrsstraße zwischen den beiden Städten lahm.
dpa
dpa
afp
In Tel Aviv gaben Angehörige der Geiseln laut Bericht der Times of Israel eine Erklärung ab. Sie fordern darin die Regierung auf, ein Abkommen mit der Hamas zu schließen, damit ihre Familienmitglieder frei gelassen werden. "Die Regierung hat sie im Stich gelassen, aber das Land wird sie zurückholen", sagte die Mutter eines noch im Gazastreifen festgehaltenen Mannes dem Bericht zufolge. Sie kritisieren zum wiederholten Mal, dass Regierungschef Benjamin Netanjahu die Besetzung des Gazastreifens ausweitet - und so in ihren Augen das Leben ihrer Angehörigen noch mehr gefährdet. Insgesamt werden noch 50 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, 20 davon sollen am Leben sein.
Im Verlauf des Tages soll es weitere Demonstrationen in der Stadt geben. Am Abend folgt ein großer gemeinsamer Marsch, schreibt die Times of Israel.
Patrick Wehner
Israel debattiert über Geisel-Deal und Kriegsziele
Nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich neue Verhandlungen zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen angekündigt hatte, ist laut Medienberichten für den heutigen Dienstag eine Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts geplant. Dabei könnte über die jüngsten Bemühungen um einen Geisel-Deal sowie den geplanten Militäreinsatz in der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets beraten werden. Offizielle Details zu der Sitzung sowie den erwarteten Inhalten gibt es allerdings nicht.
Die Hamas hatte vor einer Woche erklärt, sie habe einem neuen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar für eine Waffenruhe zugestimmt. Dabei handelt es sich Medienberichten zufolge um eine angepasste Fassung eines zuvor bereits verhandelten Vorschlags des US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser sieht eine 60-tägige Waffenruhe vor, während der zunächst zehn lebende Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge freikommen.
Auf die Antwort der Hamas ist Israels politische Führung bisher nicht eingegangen. Netanjahu zeigte sich zuletzt laut Medienberichten nur zu einem umfassenden Abkommen bereit, also einer Vereinbarung, die die Freilassung aller Geiseln auf einmal vorsieht und den Krieg zu Israels Bedingungen beendet. Ein Teilabkommen, also eine zeitlich begrenzte Waffenruhe, während der nur ein Teil der Geiseln freigelassen wird, soll er - auch unter dem Druck seiner ultrarechten Koalitionspartner - inzwischen nicht mehr anstreben.
Juri Auel
Netanjahu nach Angriff auf Klinik: Israel bedauert „tragisches Unglück“
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen mit mehreren Toten sein Bedauern ausgedrückt. „Israel bedauert zutiefst das tragische Unglück, das sich heute im Nasser-Krankenhaus in Gaza ereignet hat“, hieß es in einer vom Büro von Regierungschef Netanjahu verbreiteten Mitteilung. In der Klinik in Chan Junis wurden bei dem israelischen Angriff am Morgen nach Angaben des Krankenhauses 19 Menschen, unter ihnen fünf Journalisten, getötet. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde sprach von 20 Toten.
Israel schätze die Arbeit von Journalisten, medizinischem Personal und allen Zivilisten, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Militär führe nach dem Vorfall eine „gründliche Untersuchung“ durch. Gleichzeitig betonte Netanjahu, dass sich der Krieg Israels gegen die Hamas richte. „Unsere gerechten Ziele sind die Bezwingung der Hamas und die Rückkehr unserer Geiseln nach Hause.“
Laut Wafa war ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens unter den Getöteten. Nach Angaben der jeweiligen Medien kamen außerdem ein Kameramann des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera, eine freie Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur Associated Press sowie ein als freier Mitarbeiter tätiger Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters ums Leben. Ein anderer freier Mitarbeiter von Reuters, ein Fotograf, sei verletzt worden. Ein weiterer getöteter Journalist arbeitete als freier Mitarbeiter für verschiedene Medien.
"Wir sind erschüttert über den Tod des Reuters-Mitarbeiters Hussam al-Masri und die Verletzungen eines weiteren unserer Mitarbeiter, Hatem Khaled, bei den heutigen israelischen Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza", erklärte ein Reuters-Sprecher. "Wir bemühen uns dringend um weitere Informationen und haben die Behörden in Gaza und Israel gebeten, uns bei der dringenden medizinischen Versorgung von Hatem zu helfen."
Katja Guttmann
Auswärtiges Amt schockiert über Tötung von Journalisten in Gaza
Das Auswärtige Amt hat den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen verurteilt. "Wir sind schockiert über die Tötung mehrerer Journalisten, Rettungskräfte und weiterer Zivilisten bei einem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza", schrieb das Ministerium auf der Plattform X. Der Angriff müsse untersucht werden.
Die Arbeit von Journalisten sei unverzichtbar, um die verheerende Realität des Krieges in Gaza abzubilden, hieß es weiter. "Wir haben die israelische Regierung immer wieder aufgefordert, Medienschaffenden Zugang zu gewähren und Journalisten, die in Gaza tätig sind, Schutz zu bieten."
Bei dem Angriff der israelischen Armee auf die Klinik in der südlichen Stadt Chan Yunis waren nach Angaben des Krankenhauses mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten.
Philipp Saul
Israel stellt schrittweisen Abzug aus Libanon in Aussicht
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen schrittweisen Abzug der verbleibenden israelischen Truppen aus Süden Libanons in Aussicht gestellt. Sofern die libanesische Armee die notwendigen Schritte zur Entwaffnung der Hisbollah unternehme, werde Israel ebenfalls Schritte unternehmen, teilte Netanjahus Büro mit. Dazu zähle in Abstimmung mit einem von den USA vorgelegten Plan eine schrittweise Reduzierung der israelischen Militärpräsenz in Libanon.
Zwischen Israel und der Hisbollah herrscht seit Ende November eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Israel hat an fünf Posten in Südlibanon weiterhin Truppen stationiert. Das israelische Militär greift zudem nahezu täglich weiter in Libanon an. Dabei sterben immer wieder Menschen. Die Angriffe gelten laut Israel Zielen der Hisbollah.
Die libanesische Regierung steht unter Druck, die Vereinbarung zur Waffenruhe umzusetzen. Dazu zählt auch die Entwaffnung der zuletzt mächtigen Hisbollah. Die Regierung in Beirut hatte dazu Anfang August einen Plan der USA angenommen, der eine vollständige Entwaffnung der schiitischen Miliz bis Jahresende vorsieht. Die staatliche Armee soll ausarbeiten, wie genau das äußerst schwierige und politisch riskante Vorhaben umgesetzt werden soll. Die Hisbollah will einer Entwaffnung erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe in Libanon einstellt und die verbleibenden Truppen aus dem Süden des Landes abzieht.
Nadja Lissok
Wadephul kritisiert Offensive auf Gaza-Stadt
Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die israelische Regierung für ihre Pläne zum Vormarsch auf die Stadt Gaza kritisiert, in der sich nach Schätzungen etwa eine Million Menschen drängen. Die deutsche Glaubwürdigkeit als globaler europäischer Akteur hänge von der Konsistenz der deutschen Politik ab - bei der Verteidigung des Völkerrechts, der Ablehnung des Terrors und beim Schutz des zivilen Lebens, sagte er bei der kroatischen Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Zagreb. "Unserer Ansicht nach fördert die Entscheidung des israelischen Kabinetts, Gaza-Stadt zu übernehmen und die Bodenoperationen zu intensivieren, keines dieser Ziele", kritisierte er.
Johann Wadephul wird vom kroatischen Außenminister Gordan Grlić Radman in Zagreb begrüßt. dpa