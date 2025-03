Yuval Raphael - New Day Will Rise | Official Israeli entry | Eurovision Song Contest 2025

כאן 11 | יובל רפאל - השיר הרשמי של ישראל לתחרות האירוויזיון 2025 בבזל, שוויץ New Day Will Rise And even if you say goodbye You’ll never go away You are the rainbow of my sky My colors in the grey My only wish upon a star sunshine in the day The only song that my piano ever plays And even if you say goodbye you’ll always be around To lift me up and take me high keep my feet close to the ground Are you proud of me tonight dreams are coming true I choose the light Nothing to lose if I lose you New day will rise Life will go on Everyone cries Don’t cry alone Darkness will fade All the pain will go by But we will stay Even if You say goodbye ‏Et même si tu dis adieu ‏Tu ne partiras jamais ‏T’es l’arc-en-ciel de mon ciel bleu ‏Mes couleurs dans le gris ‏Et mon seul souhait sous un ciel d’art ‏Un rayon dans ma journée ‏La seule chanson que mon piano peut jouer New day will rise Life will go on Everyone cries Don’t cry alone Darkness will fade All the pain will go by But we will stay Even You say New day will rise Life will go on Everyone cries Don’t cry alone Darkness will fade All the pain will go by But You will stay The love of my life מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה New day will rise Everyone cries Don’t cry alone Darkness will fade All the pain will go by But we will stay Even if You say goodbye A new day will rise New day will rise Lyrics & Music: Keren Peles Produced & Arranged: Tomer Biran French translation :Tamir Hitman מילים ולחן: קרן פלס עיבוד והפקה מוסיקלית: תומר בירן תרגום לצרפתית: תמיר חיטמן Acoustic Guitar: Avi Singolda Piano, Keyboards, Bass, Drums and Programming: Tomer Biran Additional Keyboards: Keren Peles Strings Performance and Strings Arrangement: Yoed Nir, Tomer Biran Strings recorded at Yoed Nir Studio Recorded at Tomer Biran Audio Artists Recording Engineer: Jonathan Sror Mixing and Mastering: Roee Berezowitz, Tomer Biran גיטרה אקוסטית: אבי סינגולדה פסנתר, קלידים, בס, תופים ותיכנותים: תומר בירן קלידים נוספים: קרן פלס כלי מיתר ועיבוד כלי מיתר: יועד ניר ותומר בירן (הוקלט באולפן של יועד ניר) הוקלט באולפני Tomer Biran Audio Artists טכנאי הקלטה: יהונתן סרור מיקס ומאסטרינג: רועי ברזוביץ׳, תומר בירן Video credits: Directed by Ofir Peretz Cinematography by Yonatan Kovach Edited by Or Tobias Producer: Moran Bois Colorist: Roi Kayzerman Compositing & VFX: Eden Omer Levi Art and Design by Dula adir Main Lighting by Felix Solomon assistant director: Adin Weiner Grip: Moshe Buckman Artistic Consultant: Shay Bonder Creative Producer: Yuval Cohen Artistic Producer : Sivan Young Styling by Sivan Himy Make-Up by Eran Israeli Hair Styling by Asi Sade Participants: Moshiko Kanevsky, Lior-Amram shitrit, Mishel rachov, Dikumbi Zion Nevo, Hadasa Cohen, Gaya sharav, Itay Afenzar, Yael Slonim, Jacob israel zamir, Elder Poit, Tomer Russo, Annabell Lerman Casting: Sarah Meital Benjamin Participants Make-up: Rony Ovadia Participants Hair Styling: Almog cohen Participants Styling: Chumi Polak Clip Production: Itai Gingi Levin, Tal Shmuely, Kobi Ben Lulu Cover Graphic Design by Mor Vazana Photographer: Shai Franco קליפ: במאי: אופיר פרץ צלם ראשי: יונתן קובץ׳ צילום נוסף: מישה קמינסקי עורך: אור טוביאס מפיק ראשי: מורן בויס אפטר: עדן עומר לוי קולוריסט: רועי קייזרמן סטדי: מתן זנזורי רחפן: עמיר טרקל פוקוס פולר: אביתר לביא ע. צלם: איתן הילברון, דמיאן חוארס ארטדיירקטורית: דולה אדיר דרסרית: יערה בן טל עוזרי ארט: שני רודוי, תאו גלבאן תאורן ראשי: פליקס סולומון ע.תאורה: יוני אבנס, עוז אהרון גריפ: משה בוקמן ע.גריפ: חנן בוקמן, כרמל ארטי סטיילינג: סיון חימי ע.מלבישה: עמית גואטה, מאי ניסן איפור: ערן ישראלי עיצוב שיער: אסי שדה עוזר במאי: עדין וינר ייעוץ אומנותי: שי בונדר ייעוץ וקריאייטיב : יובל כהן ליהוק משתתפים: שרה מיטל בנימיני, תמיר הדר משתתפים: איתי אפנזר, אלדר פוייט , אנבל לרמן, גאיה שרב, דיקומבי ציון נבו, הדסה כהן, יעל סלונים, יעקב ישראל זמיר, ליאור עמרם שיטרית , מושיקו קנבסקי, מישל רציוב , תומר רוסו. איפור משתתפים: רוני עובדיה עיצוב משתתפים: אלמוג כהן הלבשה משתתפים: חומי פולק ע. הלבשה משתתפים: ים בן דוד, דניאל בובובניקוב הפקת הקליפ: איתי ג׳ינג׳י לוין, טל שמואלי, קובי בן לולו, טל לוי ע.הפקה: אופק ברקוביץ, אורי זטרברג , אליאב ניצני , דותן צור, הודיאל מלכה , נבו יוסף גליקמן , סבסטיאן מיזרחי, עמרי פיטו, רועי חזי . קרדיטים הלבשה יובל רפאל: ויוי בלאיש, Sample תכשיטים - Bymorano Noritamy עיצוב גרפי: מור וזנה צילום סטילס: שי פרנקו Label: Tedy Production Ltd. Management :Tedy Production Ltd. & Mira Shpigel info@mira-shpigel.co.il Booking Agency: Kaspit Artist Management & Production Hafaka@kaspit-art.co.il, 03-6886881 Executive Producer: Yoav Tsafir Producer: Sivan Young For press and Eurovision related inquiries, please contact P.R Manager: Jonathan wolf & Or nir PR yoni@jwpr.co.il +972-54-2209422 ייצוג וניהול אישי: טדי הפקות & מירה שפיגל info@mira-shpigel.co.il להזמנת הופעות: כספית יצוג והפקת אמנים 03-6886881 מנכ"ל טדי: מיטל כהן מפיק אחראי: יואב צפיר מפיק: סיון יאנג ניהול הפקה : לרה אקסלרוד טל תקשורת בינלאומית: יוני וולף ואור ניר PR 054-2209422 054-4638400 תקשורת ישראלית: גלי אבני 052-2680768