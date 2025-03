Kämpfe an der Grenze zwischen Syrien und Libanon

Nach der Entführung syrischer Soldaten durch die Hisbollah-Miliz sind entlang der Grenze zwischen Libanon und Syrien Kämpfe ausgebrochen. Die libanesische Armee berichtete, dass Orte im nördlichen Libanon von syrischem Territorium aus beschossen worden seien. Die Armee habe das Feuer erwidert. In der Folge schickte das syrische Verteidigungsministerium Truppen, Raketenwerfer und Drohnen in die Grenzregion, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Armeekreisen erfuhr. Die Truppen hätten ein Waffendepot der Hisbollah zerstört.



Nach syrischer Darstellung gerieten drei Soldaten der Übergangsregierung am Sonntag in einen Hinterhalt der libanesischen Hisbollah-Miliz. Diese hätten die Soldaten in der Provinz Homs entführt, sie nach Libanon verschleppt und dort getötet. Im Internet kursiert ein Video, das zeigen soll, wie einer der Verschleppten auf brutale Weise getötet wird.



Die Hisbollah-Miliz in Libanon war einer der wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, der im Dezember gestürzt wurde. Die Übergangsregierung will in Syrien Stabilität herstellen und mehr Kontrolle in der Grenzregion gewinnen. Während der Herrschaft Assads war diese in Händen der Hisbollah und diente als zentrale Versorgungsroute etwa für Waffen der Miliz in Libanon.