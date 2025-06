Bei den Verhandlungen über ein neues Abkommen mit Iran will die US-Regierung offenbar keine Zugeständnisse machen, was die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe betrifft. „Wir werden keinerlei Anreicherung von Uran zulassen“, schreibt Präsident Donald Trump in seinem Netzwerk Truth Social – und zwar in Großbuchstaben. Was das allerdings konkret bedeutet, schreibt er nicht.Unklar ist, worüber die USA derzeit im Hintergrund mit Iran verhandeln. Sie haben wohl am Samstag einen neuen Vorschlag nach Teheran geschickt. Manchen Berichten zufolge beinhaltet dieser die Forderung nach einem vollständigen Stopp der Urananreicherung. Im Gegenzug sollen die USA dem Land die zivile Nutzung von Nukleartechnologie, einschließlich der Urananreicherung, im Rahmen eines regionalen Konsortiums angeboten haben, unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde. Das Nachrichtenportal Axios hingegen meldete in der Nacht , der US-Vorschlag erlaube Iran nun doch eine begrenzte Anreicherung zu einem späteren Zeitpunkt – was eine Abkehr von der bisherigen Position wäre. Wenige Stunden nach Publikation dieses Berichts veröffentlichte Trump seinen kurzen Post.Die Anreicherungsfrage ist der zentrale Punkt im Konflikt mit Iran, dem vorgeworfen wird, sich atomar bewaffnen zu wollen. Für Atombomben benötigt man Uran-235 in einer sehr hohen Reinheit (mindestens 90 Prozent), das man durch eine sogenannte Anreicherung in Zentrifugen bekommen kann. Aber auch um in Kernkraftwerken Strom zu produzieren, muss das natürliche Uran angereichert werden – wenn auch auf deutlich geringeres Niveau. Die iranische Regierung hat immer wieder erklärt, kein Abkommen zu unterzeichnen, das ihr die Anreicherung für zivile Zwecke verbiete.