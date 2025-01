Waffenruhe läuft aus: 15 Tote in Südlibanon

Im Süden Libanons halten die Spannungen trotz des von den USA vermittelten Waffenstillstands mit Israel an. Wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte, seien bei israelischen Angriffen inzwischen 15 Menschen getötet worden, 83 weitere Personen seien verletzt worden. Den Angaben zufolge versuchten die Bewohner entgegen israelischer Anordnungen, in die weiterhin israelisch besetzten Gebiete zurückzukehren. Nach Warnschüssen hätten Soldaten das Feuer eröffnet.



Ein Sprecher des israelischen Militärs wandte sich in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X an die Bevölkerung des Südlibanons. Er beschuldigte die radikal-islamische Hisbollah, „die Situation anzuheizen“. Die israelische Armee werde den Einwohnern „in naher Zukunft“ mitteilen, an welche Orte sie zurückkehren könnten.



Warten auf die Rückkehr



Seit dem frühen Morgen versammelten sich Anwohner in Orten im Süden nahe der israelischen Grenze, wie die Staatsagentur NNA berichtete. In sozialen Medien machten Fotos und Videos die Runde von Anwohnern mit gelben Fahnen der Hisbollah. In einem Video kam eine Gruppe von Anwohnern vor einem israelischen Panzer zum Stehen, andere versammelten sich vor Blockaden der israelischen Armee auf Landstraßen. Teils kam es zu Stau.





Eigentlich hätten die Fronten zwischen der Hisbollah, Israel und dem libanesischen Staat bis zum heutigen Sonntag geklärt sein sollen. Doch anders als vereinbart sind die israelischen Truppen immer noch im Süden Libanons stationiert. Nach jüngsten israelischen Angaben wird sich der Abzug verzögern. Libanon habe seinen Teil der Vereinbarung noch nicht vollständig umgesetzt, begründete das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Entscheidung. Auch die neue US-Regierung sprach sich für eine Verlängerung aus.





Vorgesehen war, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze, zurückzieht. Die libanesische Armee sollte dort eine Rückkehr der proiranischen Miliz verhindern. Die Armee ist zwar an mehrere Standorte vorgerückt, konnte bisher aber nicht das gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle bringen. Noch immer bewegt sich die Hisbollah dort. Die libanesische Armee wiederum hat Israel für die Verzögerungen bei ihrem Einsatz im Süden des Landes verantwortlich gemacht. Man habe keine libanesischen Soldaten in das Gebiet entsenden können, weil Israel Truppen bisher nicht abgezogen habe.





Die Entwaffnung der von Iran unterstützenden Hisbollah war ein weiterer Teil der Vereinbarung. Noch stehen die Waffen nicht unter staatlicher Kontrolle. Beobachter gehen bisher nicht davon aus, dass die Hisbollah zeitnah ihr Waffenarsenal aufgeben wird.



Die israelische Armee bemühte sich Augenzeugen zufolge, Anwohner so gut wie möglich aus Orten fernzuhalten, in denen die Truppen weiterhin stationiert sind. Man werde über Orte für eine sichere Rückkehr im Süden informieren, teilte die Armee mit. „Bis dahin bitten wir Sie, abzuwarten.“



Sowohl in Libanon als auch im Norden Israels herrscht unter den Bewohnern weiter Unsicherheit. Viele von ihnen sind bislang nicht in ihre Heimatorte zurückgekehrt, weil sie kein Vertrauen in einen dauerhaften Frieden haben.