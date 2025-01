Israel: Zwei bewaffnete Palästinenser nahe Dschenin getötet

Israels Armee hat im Westjordanland eigenen Angaben zufolge zwei bewaffnete Palästinenser getötet. Die mutmaßlichen Islamisten seien als Verantwortliche für einen Anschlag mit drei Toten Anfang Januar gesucht worden, teilte das Militär mit. Den Angaben zufolge wurden sie nun in der Nacht in der Nähe der Stadt Dschenin gestellt, wo sie sich in einem Gebäude verschanzt hatten. Es habe einen Schusswechsel gegeben und die beiden seien getötet worden, hieß es. Ein israelischer Soldat sei verletzt worden. Nach Angaben der Armee waren die Getöteten Mitglieder des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ).



Die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, teilten hingegen mit, die beiden Männer seien Mitglieder der Hamas gewesen. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah gab ihr Alter mit 25 und 30 Jahren an. Bei dem Einsatz in der Nacht wurden israelischen Armeeangaben zufolge mehrere weitere Verdächtige festgenommen, denen Israel demnach vorwirft, bei dem Anschlag geholfen zu haben.



Bei dem von den Männern verübten Anschlag auf einen Bus im nördlichen Westjordanland Anfang Januar waren israelischen Angaben zufolge drei Israelis ums Leben gekommen. Die Hamas reklamierte den Anschlag nach dem Tod der beiden mutmaßlichen Täter nun für sich.



Der israelische Armeeeinsatz in der Gegend von Dschenin im nördlichen Westjordanland dauert inzwischen den dritten Tag an. Es ist der umfangreichste Einsatz seit Langem in der Stadt, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt.