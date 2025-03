Israels Regierung stimmt für Entlassung von Geheimdienst-Chef

Ronen Bar wird als Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet entlassen. Entsprechende Pläne von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das israelische Kabinett in der Nacht auf Freitag einstimmig beschlossen, wie Netanjahus Büro mitteilte. Sein umstrittenes Vorhaben hatte Netanjahu am vergangenen Sonntag angekündigt, daraufhin gab es in Israel zahlreiche Massendemonstrationen gegen die Pläne.



Auch nach der Entscheidung des Kabinetts demonstrierten in Jerusalem wieder Tausende. Nach Angaben der Times of Israel ist es das erste Mal, dass eine israelische Regierung den Inlandsgeheimdienst-Chef feuert. Als Grund für die Entscheidung nannte Netanjahu „Mangel an Vertrauen“ in Bar. Außerdem sagte er israelischen Medien zufolge, Bar sei „nicht aggressiv genug“.



Der Inlandsgeheimdienst hatte zuvor Fehler untersucht, die das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ermöglicht hatten. Netanjahu kam dabei nicht gut weg. Außerdem ermittelt Schin Bet zu mutmaßlichen illegalen Beziehungen von Vertrauten Netanjahus mit Katar. Katar gehört zu den Unterhändlern bei den Verhandlungen mit der Hamas, gilt aber auch als Unterstützer der Terrororganisation. Kritiker in Israel befürchten, dass Netanjahu Bar jetzt durch einen Nachfolger ersetzen könnte, der ihm ergeben ist und die Ermittlungen einstellt.