Das israelische Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat für eine Intensivierung der Offensive gegen die Hamas im Gazastreifen gestimmt. Ziel sei die Kontrolle über das gesamte Gebiet, teilte ein israelischer Regierungsvertreter am Montag mit. Der neu genehmigte Plan soll schrittweise über mehrere Monate umgesetzt werden. Die Streitkräfte werden sich zunächst auf ein Gebiet des zerstörten Küstenstreifens konzentrieren, bevor sie weiter vorrücken, wie der öffentlich-rechtliche Sender Kan unter Berufung auf mit den Details vertraute Regierungsvertreter berichtete.„Es gibt noch ein Zeitfenster bis zum Abschluss des Besuchs von Präsident Trump im Nahen Osten, falls die Hamas versteht, dass wir es ernst meinen“, sagte Sicherheitskabinettsmitglied Zeev Elkin am Montag. Trump wird voraussichtlich vom 13. bis 16. Mai in den Nahen Osten reisen. Der Zeitplan könnte Waffenruheverhandlungen und Gespräche über die Freilassung von Geiseln ermöglichen, so Elkin. Der Offensivplan sehe vor, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens nach Süden zu schicken und zu verhindern, dass humanitäre Hilfe in die Hände der Hamas falle. Die Blockade der Hilfsgüter werde jedoch noch nicht aufgehoben.Die Vereinten Nationen lehnten am Sonntag einen neuen israelischen Plan zur Verteilung von Hilfsgütern über von Israel kontrollierte Knotenpunkte ab. Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, äußerte am Montag auf X scharfe Kritik. Israel verlange, dass die UN und Nichtregierungsorganisationen ihre bestehenden Hilfssysteme im Gazastreifen einstellten. „Sie wollen die gesamte Hilfe für Zivilisten manipulieren und militarisieren, indem sie uns zwingen, Vorräte über vom israelischen Militär konzipierte Knotenpunkte zu liefern“, kritisierte Egeland. An diesem neuen System werde man nicht teilnehmen.Israels Generalstabschef Generalleutnant Eyal Zamir gab am Sonntag bekannt, dass das Militär begonnen habe, Zehntausende Einberufungsbefehle für seine Reservekräfte auszustellen. Israel kontrolliert bereits etwa ein Drittel des Gazastreifens. Im März war eine von den USA unterstützte Waffenruhe nach zwei Monaten zerbrochen. Israel nahm daraufhin seine Offensive wieder auf und verhängte eine Blockade für Hilfsgüter.Elkin aus dem israelischen Sicherheitskabinett erläuterte, dass die Streitkräfte nun die eroberten Gebiete halten würden, anstatt sich nach Razzien in bestimmten Gebieten wieder zurückzuziehen. Dies solle so lange fortgesetzt werden, bis die Hamas besiegt sei oder einwillige, sich zu entwaffnen und den Gazastreifen zu verlassen. Die Hamas hat solche Forderungen bislang zurückgewiesen.