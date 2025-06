Öl- und Gaspreise sinken nach Ankündigung von Waffenruhe deutlich

Die Hoffnung auf eine stabile Waffenruhe zwischen Israel und Iran und auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten lässt die Notierungen am Ölmarkt sinken. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete am Morgen 68,79 Dollar und damit 2,69 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,84 Dollar auf 65,67 Dollar. In der Nacht zum Montag war der Preis für Brent-Öl noch zeitweise auf mehr als 81 Dollar gestiegen, nachdem die USA am Wochenende Atomanlagen in Iran angegriffen hatten.



Auch der Preis für europäisches Erdgas sinkt deutlich. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat sackte in den ersten Handelsminuten um mehr als zwölf Prozent ab. Zuletzt wurde der Terminkontrakt zu 35,40 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt, nachdem er am Vortag noch bei etwa 41 Euro gelegen hatte. Mit der Talfahrt erreichte der Gaspreis wieder in etwa das Niveau, das er zu Beginn des Kriegs zwischen Israel und Iran am 13. Juni hatte.