Wadephul ändert Reisepläne: keine Besuche in Jordanien und Israel

Angesichts der dramatisch eskalierenden Spannungen zwischen Israel und Iran ändert Außenminister Johann Wadephul die Pläne für seine Nahostreise. Nachdem er Besuche in Jordanien und Israel abgesagt hatte, kündigte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Badr Abdel-Atti in der Hauptstadt Kairo an, er werde nach Saudi-Arabien weiterreisen und dort am Samstag Gespräche führen.



„Die angespannte Lage in der Region hat sich über Nacht extrem zugespitzt“, hatte Wadephul am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Kairo erklärt. In der Nacht sei die Bundesregierung von Israel über gezielte Militärschläge informiert worden. Deutschland habe das fortgeschrittene iranische Atomprogramm stets „mit Sorge“ betrachtet, sagte Wadephul.



Noch am Vortag hatte der Minister angekündigt, am Sonntag mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar über die nukleare Bewaffnung Irans sprechen zu wollen. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, dass der Iran nuklear bewaffnet wird, das muss man in dieser Situation klar sagen“, so Wadephul. Der nächtliche Angriff Israels kam für ihn offenbar überraschend.



Die Bundesregierung werde Israel in seinem Recht auf Selbstverteidigung weiterhin „solidarisch begleiten“, betonte der Außenminister. Gleichzeitig wolle man aber auch mit der israelischen Seite klären, „in welchem völkerrechtlichen Rahmen es sich bewegt“.