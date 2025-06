Tote und Verletzte in Israel und Iran nach Luftangriffen

Israel und Iran haben sich in der Nacht erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. In Israel wurden mindestens 13 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder, wie örtliche Medien unter Berufung auf Rettungskräfte berichteten. Etwa 370 Menschen seien verletzt. Aus mehreren Städten – aus der Hafenmetropole Tel Aviv sowie aus Jerusalem und Bat Jam – gab es Berichte über getroffene Gebäude.



Beim Einschlag einer iranischen Rakete in ein Wohnhaus kamen am frühen Morgen in der israelischen Stadt Bat Jam nach Angaben einer Regierungssprecherin mindestens sechs Menschen ums Leben. Unter den Opfern seien zwei neun und zehn Jahre alte Kinder. Die Rettungskräfte suchten am Morgen noch nach sieben Vermissten. Das Gebäude drohte komplett einzustürzen.



Bei einer vorherigen Angriffswelle aus Iran waren in dem Ort Tamra im Norden Israels neuesten Berichten zufolge drei Frauen und ein 13 Jahre altes Mädchen getötet worden, die alle zur selben Familie gehören. Am frühen Morgen gab die israelische Armee dann bekannt, dass die Menschen die Schutzräume in einer Reihe von Gebieten in Zentral- und Nordisrael wieder verlassen dürfen. Die Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, wo Geschosse eingeschlagen sein sollen.



Israels Luftwaffe wiederum bombardierte in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben das Verteidigungsministerium sowie „Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts“ und Öllager. Die Regierung in Teheran teilte mit, dass am ersten Tag der israelischen Militäraktion 78 Menschen getötet wurden. Am zweiten Tag seien zahlreiche weitere Opfer hinzugekommen. Darunter seien 60 Menschen, als eine Rakete ein vierzehnstöckiges Wohnhaus in Teheran zum Einsturz gebracht habe.