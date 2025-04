Israelische Armee greift Hisbollah-Ziel in Libanon an

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers am Sonntagabend ein Gebäude in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Dort seien Präzisionsraketen der proiranischen Hisbollah-Miliz gelagert gewesen, hieß es. Diese stellten eine erhebliche Bedrohung für den Staat Israel dar, sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mit. Die Lagerung von Raketen stelle zudem einen eklatanten Verstoß gegen die Vereinbarungen zwischen Israel und Libanon dar, so ein Militärsprecher.



Dem Luftangriff war eine israelische Warnung in arabischer Sprache an die Bevölkerung in dem Angriffsgebiet vorausgegangen. Nach ersten libanesischen Angaben kamen bei dem Angriff keine Menschen ums Leben. Es sei aber großer Sachschaden entstanden.



Israelischen Medienberichten zufolge handelte es sich um den dritten israelischen Luftangriff in Beirut seit Inkrafttreten der Feuerpause in Libanon im vergangenen November. Der libanesische Präsident Joseph Aoun forderte die USA und Frankreich als Garanten des im November geschlossenen Abkommens auf, Israel zur Einstellung seiner Angriffe zu zwingen. Israels fortgesetzte Maßnahmen zur Untergrabung der Stabilität würden die Spannungen verschärfen. In der Region seien Sicherheit und Stabilität bedroht.



Die UN-Sonderkoordinatorin für Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, schrieb auf X, der Angriff auf die südlichen Vororte Beiruts habe Panik und Angst vor neuer Gewalt bei den Menschen ausgelöst. Diese wünschten sich verzweifelt eine Rückkehr zur Normalität. Auch sie forderte „dringend“ ein Ende der Angriffe.



Ebenfalls am Sonntag berichtete das israelische Militär von der Tötung eines Hisbollah-Funktionärs in Südlibanon bei einem Drohnenangriff: Der Mann habe Versuche der Hisbollah vorangetrieben, wieder Strukturen der Miliz in der Region aufzubauen.