Wichtige Updates
Hamas übergibt weiteren Leichnam
Getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Hamas-Mitglied
UN-Friedenstruppe schießt israelische Drohne in Libanon ab
Freigelassene Palästinenser sollen in einem Luxushotel in Kairo wohnen
Übergabe toter Geiseln: Trump erhöht Druck auf Hamas
Julia Bergmann
Berichte: Übergebene Leiche ist keine vermisste Hamas-Geisel
Die von der Terrororganisation Hamas an Israel übergebene Leiche gehört Berichten zufolge nicht zu einer der noch verschleppten Geiseln. Israel gehe davon aus, dass die Islamisten am Montagabend sterbliche Überreste einer bereits zuvor überführten toten Geisel ausgehändigt hätten, meldeten mehrere israelische Medien übereinstimmend. Israels Armee und Regierung äußerten sich auf Anfrage bisher nicht zu den Berichten.
Juri Auel
Hamas übergibt weiteren Leichnam
Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen einen weiteren Leichnam an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, bei dem es sich um eine tote, aus Israel entführte Geisel handeln soll. Die sterblichen Überreste seien auf dem Weg zu Vertretern des israelischen Militärs, wie Israels Armee am Abend mitteilte. Die Leiche wird anschließend nach Israel gebracht und dort forensisch untersucht, um deren Identität festzustellen.
Christoph Heinlein
Getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Hamas-Mitglied
Ein kürzlich im Gazastreifen bei einem israelischen Angriff getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Mitglied der Terrororganisation Hamas. Nach Angaben des Senders hat Israel ein Dokument vorgelegt, das dies belege. Als Reaktion sei die Zusammenarbeit mit der Firma Palestine Media Production (PMP) bis auf Weiteres eingestellt worden, teilte der Sender mit. Das ZDF hatte eigenen Angaben zufolge seit Jahrzehnten mit der Firma zusammengearbeitet.
„Das ZDF begrüßt, dass die israelische Armee der Bitte nachgekommen ist, die Identität des getöteten Mitarbeiters der Produktionsfirma PMP in Gaza zu klären“, hieß es in einer Mitteilung weiter. Zuvor hatte die Bild-Zeitung unter Berufung auf israelische Armee-Kreise berichtet, dass der Mann dem militärischen Arm der Hamas angehörte. Er war demnach kein zufälliges Opfer, „sondern gezielt ins Visier genommen worden“, hieß es. Das ZDF bat nach dem Bericht Israels Armee um Aufklärung.
Der 37-Jährige, der als Ingenieur für die Produktionsfirma arbeitete, wurde am Sonntag vor einer Woche in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets getötet. Dabei kam laut ZDF auch der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben. Weitere Details zur Rolle des 37-Jährigen innerhalb der Islamistenorganisation, also etwa, ob er am Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt war, wurden zunächst nicht bekannt.
Christoph Heinlein
Nach palästinensischen Angaben Tote und Verletzte bei Drohnenangriff im Gazastreifen
Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Chan Yunis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira zwei Palästinenser getötet sowie drei weitere Menschen verletzt.
Die israelische Armee habe mit einer Drohne eine Gruppe in Abasan al-Kabira angegriffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach wollten die Menschen ihre Häuser besichtigen. Es soll dem Bericht zufolge auch Schwerverletzte gegeben haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Betroffenen hätten die sogenannte gelbe Linie übertreten, hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Die Palästinenser - Israels Armee sprach von „Terroristen“ - näherten sich demnach israelischen Soldaten und „führten verdächtige Aktivitäten vor Ort aus“. Details dazu wurden nicht genannt. Das israelische Militär habe die Palästinenser angegriffen, „um die Bedrohung zu beseitigen“, hieß es weiter. Die östlich von Chan Yunis gelegene Stadt Abasan al-Kabira steht unter israelischer Militärkontrolle.
Christoph Heinlein
UN-Friedenstruppe schießt israelische Drohne in Libanon ab
Die UN-Friedenstruppe Unifil in Libanon hat in einem seltenen Vorfall eine israelische Drohne abgeschossen. Diese sei „auf aggressive Weise“ über eine UN-Patrouille im Süden des Landes geflogen, teilte Unifil mit. Die UN-Truppen hätten daraufhin „defensive Gegenmaßnahmen ergriffen“ und die Drohne am Sonntag abgeschossen. Am selben Ort nahe Kafr Kila habe sich später eine israelische Drohne den UN-Truppen genähert und eine Granate abgeworfen, teilte Unifil mit. Kurz darauf habe ein israelischer Panzer zudem auf die Friedenstruppen gefeuert. Verletzte habe es nicht gegeben.
Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, die Drohne sei „zur Aufklärung und routinemäßigen Sammlung von Informationen“ im Einsatz gewesen. „Wir bestätigen, dass kein Feuer auf Unifil-Truppen gerichtete wurde“, teilte der Sprecher mit. Die Drohne habe keine Bedrohung für die UN-Truppen dargestellt. Zum angeblich aggressiven Manöver der Drohne äußerte sich der Sprecher nicht.
Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor einigen Wochen gegeben. Dabei warf das israelische Militär nach UN-Angaben mehrere Granaten in unmittelbarer Nähe von Blauhelm-Soldaten im südlichen Libanon ab. Die UN sprachen vom schwersten Angriff auf die Friedenstruppen seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah vor bald einem Jahr. Seitdem werfen sich beide Seiten immer wieder Verstöße vor.
Israel greift nahezu täglich Ziele in dem Nachbarland an und hat nach eigenen Angaben mehr als 330 Hisbollah-Angehörige seit Beginn der Waffenruhe getötet und Hunderte Ziele der Miliz angegriffen.
Katja Guttmann
Freigelassene Palästinenser sollen in einem Luxushotel in Kairo wohnen
Dutzende Palästinenser, die in Israel zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind und im Zuge der Gaza-Waffenruhe freikamen, sollen in einem Luxushotel in Kairo untergekommen sein. Sie seien direkt nach ihrer Freilassung in das Hotel im Stadtteil Neu-Kairo gebracht worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der islamistischen Hamas. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Das Hotel-Management äußerte sich nicht zu entsprechenden Berichten und erklärte auf Nachfrage, keine genaueren Details über die Gäste zu kennen.
Etwa 150 sollen in dem Hotel wohnen, zusammen mit Dutzenden weiteren, die im Zuge der vorigen Waffenruhe im Gaza-Krieg im vergangenen Januar freikamen - offenbar zwischen ahnungslosen Touristen aus aller Welt. Das berichtet unter anderem die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“. Teil der Gruppe soll unter anderem ein ranghohes Hamas-Mitglied sein, das eine Spezialeinheit für Entführungen im militanten Hamas-Flügel gegründet hatte. Israelische Medien bestätigten einige Details des britischen Berichts ebenfalls. Darin hieß es teilweise, die Türkei zahle den Aufenthalt und nicht Katar. Beide Staaten haben enge Beziehungen zur Hamas.
Im Rahmen der geltenden Waffenruhe hat Israel etwa 1700 im Gazastreifen festgenommene Palästinenser freigelassen sowie 250 Langzeithäftlinge, die wegen schwerer Straftaten wie Mordes und Beteiligung an blutigen Anschlägen verurteilt worden waren.
Katja Guttmann
Netanjahu-Puppe in der Türkei an Kran aufgehängt - Israel empört
Eine Puppe in der Türkei, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Galgen darstellen soll, hat Aufregung ausgelöst. Auf Bildern der regierungsnahen Zeitung Yeni Safak war eine Puppe zu sehen, die in der Schwarzmeerstadt Trabzon an einem Kran aufgehängt wurde. Darüber steht auf einem Plakat: „Todesstrafe für Netanjahu“. Aus dem Artikel ging nicht hervor, von wem die Aktion initiiert wurde.
Das israelische Außenministerium schrieb in einem Post, ein türkischer Akademiker sei der Initiator, „stolz unterstützt von einem staatlichen Unternehmen“. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Ministeriums in Jerusalem, es handele sich um die Universität in Trabzon, die staatlich ist. Aus der Türkei liegt bisher keine Reaktion vor. „Die türkischen Behörden haben sich von diesem beschämenden Verhalten nicht distanziert“, hieß es in dem Post des Außenministeriums weiter.
Juri Auel
Übergabe toter Geiseln: Trump erhöht Druck auf Hamas
US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die islamistische Hamas, weitere tote Geiseln schnell auszuhändigen. „Die Hamas wird damit beginnen müssen, die Leichen der gestorbenen Geiseln, darunter zwei Amerikaner, schnell zurückzugeben“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Andernfalls würden die anderen Länder, die an den Friedensbemühungen beteiligt sind, Maßnahmen ergreifen, drohte er.
Einige der Leichen seien schwer zu erreichen, andere könnte die Hamas jedoch jetzt zurückgeben. Aus irgendeinem Grund mache die Terrororganisation das nicht, fuhr Trump fort. „Vielleicht hat das mit ihrer Entwaffnung zu tun“, schrieb er, ohne das näher auszuführen. Seine Zusage, dass beide Seiten fair behandelt würden, gelte nur, wenn sie ihren Verpflichtungen nachkämen, mahnte Trump. „Mal sehen, was sie in den nächsten 48 Stunden tun werden. Ich beobachte das sehr genau.“ Die Hamas hatte im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens bislang 15 tote Geiseln übergeben. Israelischen Angaben zufolge befinden sich aktuell noch die sterblichen Überreste von 13 Verschleppten im Gazastreifen.
Trump, der sich gerade auf dem Weg nach Malaysia befindet, stellte vor Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One zudem einen baldigen Einsatz einer internationalen Friedenstruppe für den Gazastreifen in Aussicht. Der von der US-Regierung erarbeitete Plan für ein Ende des Gaza-Krieges sieht den Einsatz internationaler Soldaten zur Absicherung eines Friedens vor. Genauere Zeitangaben dazu machte Trump nun nicht - er sprach lediglich davon, dass dies „sehr bald“ passieren werde.
Juri Auel
Brüchige Waffenruhe im Gazastreifen: Offenbar mehrere Verletzte Palästinenser
Trotz der herrschenden Waffenruhe im Gaza-Krieg hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Verletzte bei Zwischenfällen im Gazastreifen gegeben. So seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Fahrzeug in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens am Abend vier Menschen verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet. Israels Armee bestätigte einen Angriff in der Stadt. Dieser habe Mitgliedern der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) gegolten. Diese hätten einen Angriff auf israelische Soldaten geplant. Augenzeugen sagen der Nachrichtenagentur Reuters, ein Auto sei von einer Drohne angegriffen und in Brand gesetzt worden. Der Islamische Dschihad äußert sich zunächst nicht zu den Angaben.
Zuvor sei eine Person im Nordwesten der Stadt Rafah durch israelischen Beschuss schwer verletzt worden, hieß es aus Kreisen des nahe gelegenen Nasser-Krankenhauses. Die Gegend im Süden des Gazastreifens steht unter israelischer Militärkontrolle. Israels Armee sagte auf Anfrage, ihr sei ein solcher Vorfall nicht bekannt.
Laut dem Palästinensischen Roten Halbmond soll es auch zwei Verletzte bei einem israelischen Luftangriff auf ein Fahrzeug in dem Ort Bani Suhaila im Süden des Gazastreifens gegeben haben. Ein israelischer Militärsprecher sagte, ihm sei der Bericht bekannt, er könne einen solchen Vorfall in der Gegend aber nicht bestätigen.
Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang 93 Palästinenser getötet. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Linus Freymark
Bericht: USA überwachen Waffenruhe mit Drohnen
Um die Einhaltung der Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas zu überwachen, setzt das US-Militär einem Bericht zufolge seit Kurzem eigene Drohnen über dem Gazastreifen ein. Mit Einverständnis der Israelis würden Luftaufnahmen von Aktivitäten am Boden gemacht, schreibt die New York Times unter Berufung auf israelische und amerikanische Militärquellen.
Der Drohneneinsatz unterstützt demnach das mit Zivilisten und Militärvertretern besetzte Koordinationszentrum im Süden Israels, das seit vergangener Woche die Einhaltung der Waffenruhe kontrolliert und sich mit humanitärer und logistischer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen befassen soll.
Die USA haben die Waffenruhe zusammen mit Katar und Ägypten vermittelt. Sie nehmen derzeit in der Region eine Koordinatorenrolle ein und sind der wichtigste Verbündete Israels. Der Zeitungsbericht legt allerdings nahe, dass sich die Amerikaner mithilfe der Drohnen lieber ein eigenes Bild der Lage machen wollen, anstatt sich primär auf die Erkenntnisse der Israelis zu stützen. Im Zuge des immer weiter eskalierten Gaza-Kriegs waren wiederholt Unstimmigkeiten zwischen den Regierungen der beiden Länder aufgetreten.
Juri Auel
Berichte: Hamas und andere palästinensische Gruppen wollen Technokraten-Komitee
Die radikalislamische Hamas und andere palästinensische Gruppen sind Berichten zufolge bereit, den Gazastreifen von einem Technokraten-Komitee regieren zu lassen. Das berichten mehrere Medien, darunter die Times of Israel unter Berufung auf eine entsprechende Ankündigung der Hamas.
Die Zeitung schreibt jedoch, dies sei wohl keine allzu große neue Entwicklung. Die Hamas habe in der Vergangenheit mehrfach signalisiert, sie sei bereit, Macht abzugeben – sie habe jedoch stets offengelassen, ob sie auch ihre Waffen abgeben werde.
Dem Bericht zufolge ist weiterhin unklar, ob die Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in die Beratungen mit einbezogen wurde. Berichten zufolge soll Abbas den Beratungsprozess mit den anderen Gruppen abgelehnt haben, weil die Hamas Teil davon war.
Juri Auel
USA erwägen Auflösung umstrittener GHF-Hilfsorganisation im Gazastreifen
Die USA wollen möglicherweise der umstrittenen Organisation Humanitarian Foundation (GHF) die Verteilung von Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen entziehen. Das geht aus einem Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die GHF würde demnach vom Roten Halbmond der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Marokkos sowie von der evangelikalen christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse abgelöst.
Zu den Kritikern der GHF gehören die Vereinten Nationen. Sie warfen der GHF eine unzureichende und parteiische Arbeit vor. Zudem seien Hunderte Palästinenser bei dem Versuch getötet worden, zu den GHF-Verteilzentren zu gelangen oder dort Hilfsgüter zu bekommen.
Nach dem Reuters vorliegenden Entwurf sollen zwölf bis 16 humanitäre Zentren unter der neuen Organisation eingerichtet werden. Diese sollen entlang der Linie entstehen, hinter der sich die israelischen Streitkräfte zurückgezogen haben. Die Zentren würden auch „freiwillige Versöhnungseinrichtungen“ umfassen, in denen Kämpfer ihre Waffen abgeben und dafür eine Amnestie erhalten können.
Es handele sich um eines von mehreren Konzepten, die geprüft würden, sagte ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte. Ein mit dem Plan vertrauter Vertreter einer Hilfsorganisation sagte, die Weitergabe des Dokuments sei verfrüht gewesen. Es spiegele keine Entscheidungen oder Richtlinien wider, sondern sei eher eine Option.
Juri Auel
Bundesregierung: Vorgehen der Knesset zu Westjordanland „grundfalsch“
Nach den USA hat auch die Bundesregierung die Abstimmung im israelischen Parlament zur Vorbereitung einer faktischen Annexion des besetzten palästinensischen Westjordanlandes scharf kritisiert. „Die am Mittwoch erfolgten Abstimmungen in einer vorbereitenden Lesung der Knesset über Gesetzesentwürfe zur Annexion von Teilen des Westjordanlandes weisen in eine Richtung, die wir für grundfalsch halten“, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. „Die Bundesregierung lehnt jede völkerrechtswidrige Annexion ab.“
In der aktuellen Phase sollten zudem alle Bemühungen darauf gerichtet sein, den gerade erst erreichten Waffenstillstand in Gaza nicht zu gefährden und den 20-Punkte-Plan vollumfänglich umzusetzen. Zuvor hatte auch US-Vizepräsident J. D. Vance den Schritt der Knesset scharf kritisiert.
Matthias Becker
Islamische Länder gegen Annexion des Westjordanlands
Die arabischen und islamischen Länder haben sich entschieden gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen. Solch ein Schritt sei ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, heißt es in einer Erklärung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der Arabischen Liga und weiterer Staaten. Israel habe keine Hoheit über die besetzten palästinensischen Gebiete.
Dimitri Taube
Vance: USA gegen israelische Annexion des Westjordanlands
Vor seiner Abreise aus Israel hat sich US-Vizepräsident J. D. Vance klar gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen. „Wenn das ein politischer Stunt war, ist es ein sehr dummer“, sagte er über eine erste Abstimmung des israelischen Parlaments für entsprechende Pläne während seines Besuchs. Er habe sich davon persönlich beleidigt gefühlt. „Das Westjordanland wird nicht von Israel annektiert.“ Dies sei die unveränderte politische Linie der US-Regierung.
Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bezeichnete nach der Kritik von Vance die Abstimmung in einer Erklärung als „eine bewusste politische Provokation der Opposition“, um während des Israel-Besuchs des US-Vizepräsidenten „Zwietracht zu säen“. Zu der Abstimmung im Parlament hieß es: Die Gesetzesentwürfe seien von Oppositionsmitgliedern der Knesset eingebracht worden. Ohne die Unterstützung des Likud – der Partei von Netanjahu – würden diese Gesetzesentwürfe „wohl kaum durchkommen“.
Der Oppositionsvorstoß zur Annexion von Teilen des Westjordanlands hatte im israelischen Parlament am Mittwoch in einer vorläufigen Abstimmung überraschend eine Mehrheit bekommen – eine endgültige Annahme gilt aber als unwahrscheinlich. Ultrarechte Mitglieder der Regierung von Netanjahu machen sich seit Langem für eine Annexion des Westjordanlands stark.
Auch US-Präsident Donald Trump hatte betont, er werde es Israel nicht erlauben, sich das Westjordanland einzuverleiben. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen unabhängigen Staates.
