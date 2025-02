Nach Angaben der Hamas hat sich die Terrororganisation mit Israel über die Fortführung des Waffenruhe-Abkommens geeinigt. Demnach sollen Leichen israelischer Geiseln an Israel übergeben werden und zugleich palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Nach Angaben der Times of Israel handelt es sich um vier tote israelische Geiseln und 602 Palästinenser. Wann der Austausch stattfinden soll, ließ die Terrororganisation offen. Eine offizielle Bestätigung der Einigung aus Israel gibt es bisher nicht.Israel hatte die Freilassung der Palästinenser vor einigen Tagen ausgesetzt. Erst müsse die islamistische Terrororganisation versichern, mit den demütigenden Zeremonien bei der Freilassung der israelischen Geiseln aufzuhören, hieß es zur Begründung. Sechs israelische Geiseln kamen am Samstag frei. Die palästinensischen Gefangenen hätten ebenfalls am Samstag freikommen sollen, die Übergabe der vier toten Geiseln war für Donnerstag geplant.Israelischen Medienberichten zufolge könnte die Freilassung nun am Mittwoch erfolgen, möglicherweise werden die Geiseln erst an Ägypten und dann an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben, ohne Zeremonie.