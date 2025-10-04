Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Ägypten lädt Vertreter Israels und der Terrororganisation Hamas für diesen Montag zu Gesprächen ein. Das teilte das Außenministerium in Kairo am Abend mit. Die Delegationen sollen über die Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Trump sprechen. Der sieht den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen mit palästinensischen Gefangenen vor.
Zuvor war in Berichten vom Beginn solcher Gespräche am Sonntag die Rede gewesen. Die - vermutlich indirekten - Verhandlungen seien "Teil der Bemühungen, auf dem regionalen und internationalen Momentum aufzubauen", das nach Trumps Vorstellung des Friedensplans entstanden sei, hieß es. Es sollten die Details eines Austauschs besprochen werden.
Die islamistische Hamas wollte nach vorherigen Angaben aus Quellen in ihrem Umfeld schon am Abend eine Delegation nach Ägypten zu Gesprächen über den Friedensplan schicken. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte laut Times of Israel in einem Videostatement, er habe das israelische Verhandlungsteam unter Leitung des Ministers für Strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, angewiesen, nach Kairo zu reisen, um die „technischen Details“ der Geiselfreilassung festzuzurren.
Ein Ort des Treffens wurde nicht genannt. Zuvor war in Medienberichten die Stadt Al-Arisch auf der Sinai-Halbinsel in der Nähe des Gazastreifens genannt worden. Mehrere Fernsehsender berichteten nun, die Gespräche würden in dem Touristenort Scharm El-Scheich im Süden der Halbinsel abgehalten.
Trump drängt Hamas zur Eile
US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges gedrängt. Andernfalls sei "alles hinfällig", schrieb Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. "Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL", hieß es in dem Beitrag weiter.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I appreciate that Israel has temporarily stopped the bombing in order to give the Hostage release and Peace Deal a chance to be completed. Hamas must move quickly, or else all bets will be off. I will not tolerate delay, which many think will happen, or any outcome where Gaza poses a threat again. Let’s get this done, FAST. Everyone will be treated fairly!
Die Hamas hatte am Freitag Trumps Gaza-Plan in einigen Punkten zugestimmt, zugleich aber Verhandlungen gefordert. So sei die islamistische Palästinenser-Organisation zur Freilassung der israelischen Geiseln und einer Übergabe der Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium bereit. Offen blieb unter anderem, ob die Hamas sich entwaffnen lassen würde.
Netanjahu betont Notwendigkeit von Hamas-Entwaffnung
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut Times of Israel am Samstag in einer kurzen Videoerklärung, er hoffe, dass Israel in den nächsten Tagen die Rückkehr aller in Gaza festgehaltenen Geiseln sehen werde. Israel stehe „am Rande eines sehr großen Erfolgs“, sagt er. Der sei aber noch nicht endgültig: "Wir arbeiten hart daran.“
Netanjahu betonte, dass Israel weiterhin auf der Demilitarisierung der Hamas bestehe. In der zweiten Phase der Vereinbarung, so Netanjahu, werde die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen demilitarisiert. Dies werde "entweder diplomatisch, gemäß dem Trump-Plan, oder militärisch durch uns geschehen“, warnte Netanjahu.
Die Terrororganisation hat bislang zwar Teile von Trumps Friedensplan akzeptiert, sich aber nicht zu der Forderung nach ihrer Entwaffnung geäußert. Nach Informationen aus Hamas-Quellen ist diese eine kaum zu erfüllende Forderung.
Medien: Israel will Team zu Verhandlungen nach Ägypten schicken
Israel will israelischen Medienberichten zufolge eine Delegation zu Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump nach Ägypten schicken. Der israelische Sender Kan meldete unter Berufung auf eine an den Verhandlungen beteiligte Person, das Team solle innerhalb eines Tages abreisen. Der israelische Sender Channel 12 berichtete, dass die Verhandlungen am Sonntag beginnen könnten. Eine offizielle Bestätigung aus Israel gab es dazu zunächst nicht. Mehrere israelische Medien berichteten, dass auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die Region kommen werde, um an den Gesprächen teilzunehmen. Laut Channel 12 will Israel kurze Verhandlungen und zunächst auch nur über die Freilassung der Geiseln sprechen. Andere strittige Aspekte will das Land demnach erst später besprechen.
Israelische Angriffe gehen trotz Trumps Forderung weiter
Nach der Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Bombardierung des Gazastreifens sofort zu beenden, gehen die israelischen Luftangriffe trotzdem weiter. Aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen hieß es, bei mehreren Luftangriffen in der Stadt Gaza habe es am Morgen Tote und Verletzte gegeben. Israels Armee äußerte sich nicht dazu.
Eine Militärsprecherin sagte aber, ein Stopp der Angriffe sei bislang nicht verkündet worden. Mehrere israelische Medien hatten berichtet, dass die Armee angewiesen worden sei, ihre Offensive zur Eroberung der Stadt Gaza einzustellen. Den Berichten zufolge verteidigt sich das Militär aber weiter gegen „Bedrohungen vor Ort“, darunter mit Luftangriffen.
Israels Armee warnte zugleich die Einwohner davor, in die Stadt Gaza zurückzukehren. Die Gegend sei weiterhin „ein gefährliches Kampfgebiet“, hieß es in einer arabischsprachigen Mitteilung auf X. Israelische Soldaten seien dort weiterhin im Einsatz. „Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie es vermeiden, nach Norden zurückzukehren.“
Netanjahu reagiert auf Hamas-Erklärung
Das Büro von Israels Premier Benjamin Netanjahu erklärte nach der Zustimmung der Hamas zu Teilen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans: "Angesichts der Reaktion der Hamas bereitet Israel die sofortige Umsetzung der ersten Phase von Trumps Plan zur unverzüglichen Freilassung aller Geiseln vor." Israel werde eng mit Trump und seinem Team zusammenarbeiten, "um den Krieg gemäß den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump in Einklang stehen". Keine Reaktion gab es aus Netanjahus Büro jedoch zur Aufforderung Trumps an die israelische Regierung, die Angriffe im Gazastreifen unverzüglich einzustellen.
Merz sieht "beste Chance auf Frieden"
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reagierte nach der Erklärung der Hamas positiv auf die Entwicklung. Die Chancen zur Befreiung der Geiseln seien "in greifbare Nähe gerückt", teilte er in der Nacht zum Samstag im Onlinedienst X mit. "Nach fast zwei Jahren Krieg ist dies die beste Chance auf Frieden". Die Kämpfe müssten "umgehend enden" und die Geiseln freikommen. Die Bunderegierung unterstütze "nachdrücklich" den Aufruf von US-Präsident Trump an beide Seiten.
Trump fordert Israel zum sofortigen Stopp der Bombardierung in Gaza auf
Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf seinen Friedensplan ruft US-Präsident Donald Trump Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens auf. „Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly! Right now, it’s far too dangerous to do that. We are already in discussions on details to be worked out. This is not about Gaza alone, this is about long sought PEACE in the Middle East.
Man befände sich bereits in Gesprächen über die auszuarbeitenden Details, teilte Trump mit. „Hier geht es nicht nur um den Gazastreifen, sondern um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten.“ Der US-Präsident betonte zudem: „Aufgrund der soeben von der Hamas veröffentlichten Erklärung glaube ich, dass sie zu einem dauerhaften FRIEDEN bereit sind.“
Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu
Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen. Sie teilte am Abend mit, sie sei grundsätzlich bereit, alle lebenden und toten Geiseln freizulassen. Voraussetzung sei die im Friedensplan vorgesehene Entlassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen und dass „angemessene Bedingungen für den Austausch vor Ort gewährleistet sind“ - ohne diese Bedingungen näher zu erläutern.
Der Plan sieht vor, dass alle 48 Geiseln der Hamas binnen 72 Stunden aus dem Gazastreifen zurückgeführt werden. Danach soll Israel rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Gefängnisinsassen freilassen sowie etwa 1700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Offen ließ die Hamas jedoch, ob sie zu einer Entwaffnung bereit ist und damit eine Kernforderung der USA und Israels erfüllt. Der ranghohe Hamas-Beamte Mousa Abu Marzouk sagte dem Sender Al-Jazeera unmittelbar darauf, die Hamas werde einer Entwaffnung nicht zustimmen, bevor die israelische "Besatzung" ende.
Die Islamistenorganisation sagte weiter, sie sei damit einverstanden, dass das Gebiet nach Kriegsende zunächst von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werde. Die Zukunft des Gazastreifens und die „Grundrechte des palästinensischen Volkes“ müssten aber in einem „einheitlichen palästinensischen Rahmen behandelt werden“, sagte die Terrororganisation weiter, die Hamas müsse daran beteiligt sein.
Trump stellt Hamas Ultimatum für Gaza-Abkommen
US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine „letzte“ Frist für die Zustimmung zu seinem Friedensabkommen. Bis Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit Washington, 0.00 Uhr MESZ) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump. „Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie sie es noch niemand zuvor gesehen hat.“
Am Dienstag hatte Trump der Terrororganisation „etwa drei oder vier Tage Zeit“ gegeben, um auf seinen Plan zu reagieren. Er hatte am Montag bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington einen 20-Punkte-Plan vorgestellt. Netanjahu stimmte diesem nach eigenen Angaben zu. International war das Vorhaben – auch bei arabischen und muslimischen Vertretern – auf positive Resonanz gestoßen. Der Plan sieht die Freilassung aller 48 israelischen Geiseln binnen 72 Stunden vor. Im Gegenzug will Israel mehrere Hundert Palästinenser aus der Haft entlassen. Zugleich soll sich die Armee schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Hamas-Mitglieder können bei Waffenabgabe Amnestie erhalten oder ausreisen.
Die Hamas teilte daraufhin mit, man prüfe den Vorschlag sorgfältig. Beobachter rechneten mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen. Der Sender i24news berichtete allerdings, aus israelischer Sicht gebe es keinen Spielraum – die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old people, and many young men and women, boys and girls, getting ready to celebrate their future lives together. As retribution for the October 7th attack on civilization, more than 25,000 Hamas “soldiers” have already been killed. Most of the rest are surrounded and MILITARILY TRAPPED, just waiting for me to give the word, “GO,” for their lives to be quickly extinguished. As for the rest, we know where and who you are, and you will be hunted down, and killed. I am asking that all innocent Palestinians immediately leave this area of potentially great future death for safer parts of Gaza. Everyone will be well cared for by those that are waiting to help. Fortunately for Hamas, however, they will be given one last chance! Great, powerful, and very rich Nations of the Middle East, and the surrounding areas beyond, together with the United States of America, have agreed, with Israel signing on, to PEACE, after 3000 years, in the Middle East. THIS DEAL ALSO SPARES THE LIVES OF ALL REMAINING HAMAS FIGHTERS! The details of the document are known to the WORLD, and it is a great one for ALL! We will have PEACE in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. RELEASES THE HOSTAGES, ALL OF THEM, INCLUDING THE BODIES OF THOSE THAT ARE DEAD, NOW! An Agreement must be reached with Hamas by Sunday Evening at SIX (6) P.M., Washington, D.C. time. Every Country has signed on! If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas. THERE WILL BE PEACE IN THE MIDDLE EAST ONE WAY OR THE OTHER. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
Angeblich keine Hilfsgüter: Israel wirft Gaza-Flotte Provokation vor
Die über vierzig Schiffe der als „Global Sumud Flotilla“ bekannt gewordenen Schiffsflotte nach Gaza hatten nach israelischen Angaben keine Hilfsgüter geladen. „Wie bereits erwähnt, ging es nie um die Hilfe. Es ging immer um die Provokation“, heißt es in einem Beitrag des israelischen Außenministeriums auf der Plattform X.
Das Ministerium veröffentlichte zudem ein Video, das den israelischen Polizeisprecher Dean Elsdunne an Bord eines der größten Schiffe der mittlerweile von Israel abgefangenen Flotilla zeigen soll. Was an Bord fehle, so Elsdunne in dem Video, sei „all diese Hilfe, die sie nach Gaza bringen sollten“. Dies erkläre auch, warum die Aktivisten Angebote Israels und mehrerer anderer Länder abgelehnt hätten, die Hilfe auf einem sicheren Weg nach Gaza zu bringen.
Generalstreik und Proteste in Italien aus Solidarität für Gaza-Hilfsflotte
Wegen eines großen Streiks als Zeichen der Solidarität mit der von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte ist es in Italien landesweit zu Behinderungen gekommen. Im Bahnverkehr gab es teils Ausfälle und Verspätungen der Züge. In Großstädten wie Rom und Mailand funktionierte der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In zahlreichen italienischen Städten waren für den Lauf des Tages auch größere Demonstrationen und Protestaktionen geplant.
Der größte Gewerkschaftsverband des Landes, CGIL, rief nach dem Stopp der Gaza-Flottille vor wenigen Tagen zu einem Generalstreik auf. Israel hatte einen Großteil der Flotte aus privaten Booten vor dem Gazastreifen abgefangen. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder der "Global Sumud Flotilla" aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Außenministeriums in Rom waren darunter 40 Italiener, vier von ihnen sind Parlamentarier.
Die Arbeitsniederlegung sei eine direkte Reaktion auf den Stopp der Flottille, teilte CGIL mit. Die Regierung lasse „italienische Arbeiter in offenen internationalen Gewässern im Stich“, hieß es.
Aktivisten: Israel entert letztes Boot der Gaza-Flotte, neue Boote sollen auf dem Weg sein
Die israelische Marine hat laut Aktivisten das letzte Boot einer Flotte privater Segel- und Motorboote kurz vor dem Gazastreifen abgefangen. Ein von den propalästinensischen Aktivisten veröffentlichtes Video zeigt, wie sich das israelische Boot zunächst nähert, als Soldaten das Boot der Aktivisten entern, enden die Aufnahmen.
Berichten zufolge hatte das Boot technische Probleme und fuhr der Flotte hinterher. Die restlichen Boote der „Global Sumud Flotilla“ hatte Israel bereit zuvor gestoppt. Insgesamt waren es 42. Mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie sollen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Aus Israel gab es noch keine Bestätigung, dass auch der Nachzügler gestoppt wurde.
Die Aktivisten wollten eigenen Angaben zufolge Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Israel hatte angeboten, die Hilfslieferungen über Häfen außerhalb des Gazastreifens an Land und von dort aus in das palästinensische Küstengebiet zu bringen. Die Aktivisten lehnten das mit der Begründung ab, Israels Blockade des Gazastreifens sei völkerrechtswidrig.
Berichten zufolge nimmt bereits eine weitere Flotte Kurs auf den Gazastreifen. Die neun Boote sollen derzeit vor der Küste der griechischen Insel Kreta sein.
Festnahmen bei propalästinensischer Demo am Alexanderplatz
Bei einer propalästinensischen Demonstration am Berliner Alexanderplatz ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei führte am Abend mehrere Personen ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei bestätigte, dass es Festnahmen gab, nannte aber zunächst keine Zahl. Anlass der Demonstration war der Stopp der Gaza-Hilfsflotte durch die israelische Marine.
„In der Spitze waren es 800 Teilnehmende, die anfangs auch sehr friedlich waren“, sagte eine Sprecherin der Polizei vor Ort. Im Verlauf hätten sich mehrere Demonstranten auf die Straßenbahngleise gesetzt. Die Einsatzkräfte hätten die Menschen dazu aufgefordert, die Gleise zu verlassen. Daraufhin sei es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Die Versammlung wurde aufgelöst, so die Polizei.
Bei dem Protest seien auch verbotene Parolen gerufen und Pyrotechnik gezündet worden. Vereinzelt seien auch Flaschen geworfen worden. Der Straßenbahnverkehr war nach Polizeiangaben vorübergehend lahmgelegt.
Spanien: Zehntausende bei Demos gegen Stopp der Gaza-Flotte
Zehntausende Menschen haben in Spanien gegen den gewaltsamen Stopp der Gaza-Hilfsflotte durch die israelische Marine demonstriert. Auf Transparenten warfen Teilnehmer der Kundgebungen in Madrid, Barcelona, Valencia und weiteren Städten des Landes Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen, wie der TV-Sender RTVE und weitere spanische Medien berichteten.
Der EU wurde eine Mitschuld am israelischen Vorgehen vorgeworfen und der Abbruch der Beziehungen zu Israel gefordert. „Wenn sie die Flottille angreifen, greifen sie uns alle an“, stand in einem Manifest, das vor dem Außenministerium in Madrid verlesen wurde, wie RTVE berichtete.
Israelische Spezialeinheiten hatten bis zum Vormittag rund 40 Boote der Global Sumud Flotilla geentert und insgesamt mehr als 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern in Gewahrsam genommen. Unter ihnen ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Israel will die propalästinensischen Aktivisten abschieben.
