Netanjahu betont Notwendigkeit von Hamas-Entwaffnung

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut Times of Israel am Samstag in einer kurzen Videoerklärung, er hoffe, dass Israel in den nächsten Tagen die Rückkehr aller in Gaza festgehaltenen Geiseln sehen werde. Israel stehe „am Rande eines sehr großen Erfolgs“, sagt er. Der sei aber noch nicht endgültig: "Wir arbeiten hart daran.“



Netanjahu betonte, dass Israel weiterhin auf der Demilitarisierung der Hamas bestehe. In der zweiten Phase der Vereinbarung, so Netanjahu, werde die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen demilitarisiert. Dies werde "entweder diplomatisch, gemäß dem Trump-Plan, oder militärisch durch uns geschehen“, warnte Netanjahu.





Die Terrororganisation hat bislang zwar Teile von Trumps Friedensplan akzeptiert, sich aber nicht zu der Forderung nach ihrer Entwaffnung geäußert. Nach Informationen aus Hamas-Quellen ist diese eine kaum zu erfüllende Forderung.