Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz reist noch vor Jahresende nach Israel
Israel: Ranghoher Hisbollah-Anführer in Beirut getötet
Palästinenser: Mindestens 14 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
EU will 3000 Polizisten für Gaza-Polizei ausbilden
„F-35“-Deal der USA mit Saudi-Arabien löst Empörung in Israel aus
Dimitri Taube
Berichte über Tote bei gewaltsamen Vorfällen im Gazastreifen
Im Gazastreifen hat es trotz geltender Waffenruhe palästinensischen Berichten zufolge wieder tödliche Zwischenfälle gegeben. Medizinische Kreise im Gazastreifen, die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa und weitere palästinensische Medien meldeten insgesamt vier Tote seit dem Morgen. So seien etwa zwei Palästinenser bei zwei Drohnenangriffen Israels im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Es habe dabei zudem Verletzte gegeben.
Philipp Saul
Merz reist noch vor Jahresende nach Israel
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird noch vor Jahresende zu seinem Antrittsbesuch nach Israel reisen. Der genaue Termin werde wie üblich in der Woche vor dem Besuch bekanntgegeben, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die Times of Israel berichtet, dass die Reise für den 6. und 7. Dezember geplant sei. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf diplomatische Kreise, Merz werde auch Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen.
Merz’ Antrittsbesuch kommt vergleichsweise spät. Sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) war bereits nach drei Monaten nach Israel gereist. Außer US-Präsident Donald Trump hat längere Zeit kein Staats- oder Regierungschef mehr Israel besucht.
Die Bundesregierung hatte erst vor wenigen Tagen die Beschränkung der Waffenexporte nach Israel wegen des Gaza-Kriegs nach dreieinhalb Monaten aufgehoben. Die Entscheidung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Die Bundesregierung kehrt damit generell wieder zur Einzelfallprüfung zurück. Israels Regierung hatte sich erleichtert über diesen Schritt gezeigt.
Das Teil-Embargo hatte die deutsch-israelischen Beziehungen schwer belastet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am 8. August angeordnet, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Er reagierte damit auf ein zunehmend aggressives Vorgehen der israelischen Streitkräfte.
Philipp Saul
Israel: Ranghoher Hisbollah-Anführer in Beirut getötet
Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut eigenen Angaben zufolge einen ranghohen Hisbollah-Anführer getötet. Es handele sich um Haitham Ali Tabatabai, den Generalstabschef der Hisbollah-Miliz, teilte das Militär mit. Die USA hatten 2018 eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Die Hisbollah-Miliz bestätigte den Tod.
Laut offiziellen libanesischen Angaben wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung im Vorort Haret Hreik insgesamt mindestens fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, bei dem Angriff sei auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Straße entstanden.
Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe „den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte“. Netanjahu habe die Attacke gemäß der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Ejal Zamir angeordnet.
Israel und die von Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele in Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor.
Die Hintergründe haben Bernd Dörries und Kristiana Ludwig aufgeschrieben:
Nadja Tausche
Palästinenser: Mindestens 14 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
Trotz der geltenden Waffenruhe hat die israelische Armee erneut Ziele im Gazastreifen beschossen. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden sind am Samstag mindestens 14 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das israelische Militär begründete die Luftschläge mit der Verletzung der Waffenruhe durch einen bewaffneten Palästinenser. Ein Vertreter der Hamas widersprach, er bezeichnete die israelische Begründung als Vorwand und erklärte, die Gruppe halte sich an die Waffenruhe.
Die Angriffe stellen die Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Miliz auf eine neue Probe. Diese gilt eigentlich seit etwa sechs Wochen. Seitdem hat es aber bereits mehrfach israelische Luftangriffe mit Toten und Verletzten gegeben. Die israelische Armee begründete diese damit, dass Terroristen das Feuer eröffnet oder eine Bedrohung für israelische Soldaten dargestellt hätten.
Katja Guttmann
EU will 3000 Polizisten für Gaza-Polizei ausbilden
Die EU plant zur Unterstützung des US-Friedensplans für den Gazastreifen eine erhebliche Ausweitung ihrer in der Konfliktregion ansässigen Grenzschutz- und Polizeimission. Wie EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in Brüssel ankündigte, sollen zunächst etwa 3000 palästinensische Sicherheitskräfte ausgebildet werden. Langfristig ist die Ausbildung von allen 13 000 voraussichtlich benötigten Kräften geplant. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einem EU-internen Arbeitspapier hervor.
Kurzfristig soll "Eupol Copps" den Plänen zufolge den Wiederaufbau von Justiz- und Sicherheitsstrukturen im Gazastreifen unterstützen. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) nannte zunächst keine Zahlen, machte aber deutlich, dass auch Deutschland zu einer praktischen Unterstützung bereit ist. Zuletzt stellt die Bundesrepublik nur drei Experten für "Eupol Copps." Die zivile Polizei in Gaza arbeitete bislang unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas. Die neue Polizei soll nach einer jüngst verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrates eng mit einer ebenfalls geplanten internationalen Stabilisierungstruppe zusammenarbeiten.
Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des einzigen Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu helfen. Nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte.
Julia Daniel
Vier Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Luftangriffen in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen sind den örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge vier Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Das israelische Militär bestätigt die Angriffe, hat eigenen Angaben zufolge jedoch keine Kenntnis von Opfern.
Ein palästinensischer Mann und zwei Jungen begutachten die Schäden nach einem gemeldeten israelischen Angriff auf ein provisorisches Flüchtlingslager in Khan Yunis. Foto: AFP
Dimitri Taube
„F-35“-Deal der USA mit Saudi-Arabien löst Empörung in Israel aus
Die israelische Opposition hat angesichts des vereinbarten Verkaufs US-amerikanischer F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien die eigene Regierung scharf kritisiert. Die Opposition fordere wegen des Deals zwischen Washington und Riad eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments in Jerusalem und habe dafür 40 Unterschriften gesammelt, berichtete die israelische Zeitung Maariv.
Israelische Medien stuften die Vereinbarung als herben Rückschlag für Israels Sicherheit ein. Bisher hatte Israel als einziges Land in der Region die hochmodernen F-35-Tarnkappenjets. Dies galt als Garant für einen „qualitativen Vorsprung“ des jüdischen Staates. Ein 2008 verabschiedetes Gesetz in den USA sichert diesen sogar zu.
Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington wurde nun aber ein „strategisches Verteidigungsabkommen“ unterzeichnet. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Golfmonarchie zudem den Status als „bedeutender Alliierter außerhalb der Nato“ erhalten. Außerdem wurde der Verkauf von 300 US-Panzern an Saudi-Arabien vereinbart.
Nach israelischen Medienberichten hatte Israel gefordert, den Verkauf der F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien an ein Normalisierungsabkommen mit dem jüdischen Staat zu knüpfen. Der saudische Kronprinz hatte sich zwar grundsätzlich offen für eine Verbesserung der Beziehungen seines Landes und der arabischen Länder im Nahen Osten zu Israel gezeigt. Bei dem Treffen mit Trump stellte er in Aussicht, man wolle Teil der Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen werden. Er pochte aber in dem Kontext auf einen Weg zu einer Zweistaatenlösung, wonach es neben Israel perspektivisch auch einen unabhängigen palästinensischen Staat geben soll. Einen Palästinenserstaat lehnt Israel allerdings ab. Deshalb bleibt eine Normalisierung ungewiss.
Philipp Saul
Menschenrechtler werfen Israel Kriegsverbrechen im Westjordanland vor
Mit der Vertreibung von Zivilisten im Westjordanland begeht Israel nach Ansicht von Human Rights Watch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine in Jerusalem veröffentlichte Recherche dokumentiert der Menschenrechtsorganisation zufolge die zwangsweise Vertreibung von 32 000 Palästinensern aus drei Flüchtlingscamps in Dschenin, Tulkarem und Nur Shams im Rahmen einer Militäroperation im Januar und Februar. Das Vorgehen verstoße klar gegen die Genfer Konventionen, die den Schutz der Bevölkerung in besetzten Gebieten regeln.
Im Schatten des Gazakriegs habe Israels Armee im Westjordanland Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen verübt, erklärte Nadia Hardman, Expertin für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten bei Human Rights Watch. Die Taten müssten aufgeklärt und strafrechtlich verfolgt werden.
Human Rights Watch stützt sich nach eigenen Angaben auf Analysen von Satellitenbildern, verifizierte Foto- und Videoaufnahmen, Zerstörungsanordnungen des israelischen Militärs und Aussagen von 31 Bewohnern der betroffenen Camps. Demnach stürmten die Streitkräfte das Flüchtlingslager Dschenin am 21. Januar mit Kampfhubschraubern, Drohnen, Bulldozern, gepanzerten Fahrzeugen und Hunderten Soldaten. Ähnlich sei das Militär am 27. Januar in Tulkarem und am 9. Februar in Nur Shams vorgegangen.
Der Recherche zufolge stellte Israel für die Vertriebenen keine Unterkünfte oder humanitäre Hilfe zur Verfügung und verwehrte eine Rückkehr. Mehr als 850 Häuser seien zerstört oder schwer beschädigt worden, hieß es.
Juri Auel
Israels Armee greift Ziele im Gazastreifen an
Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Yunis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien. „Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar“, teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden.
Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden sind bei vier israelischen Luftangriffen mindestens 25 Palästinenser getötet worden. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.
Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Den palästinensischen Gesundheitsbehörden zufolge haben israelische Streitkräfte seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 305 Menschen bei Angriffen im Gazastreifen getötet. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.
Juri Auel
Deutschland enthält sich bei UNRWA-Mandatsverlängerung
Deutschland hat erstmals einer Mandatsverlängerung für das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) nicht zugestimmt. Bei einer Vorab-Abstimmung im zuständigen Unterausschuss der UN-Generalversammlung in New York enthielt sich der deutsche Vertreter. Außenminister Johann Wadephul (CDU) begründete dies in Berlin damit, dass die Bundesregierung zunächst „konsequente und überprüfbare Reformen innerhalb der UNRWA“ erwarte. Dies sei auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart. Die Resolution wurde mit 144 Stimmen dafür, 11 Stimmen dagegen und 16 Enthaltungen angenommen. Die endgültige Abstimmung über die Verlängerung des Mandats von UNRWA, das derzeit bis Mitte 2026 läuft und bis Mitte 2029 verlängert werden soll, ist für Dezember in der UN-Generalversammlung geplant.
Wadephul räumte ein, dass das Hilfswerk in vielen Bereichen lebenswichtige Hilfen für rund sechs Millionen Menschen leiste. Die Regierungen von Jordanien, Syrien und Libanon hätten die Bundesregierung immer wieder um Unterstützung gebeten. Mit der Enthaltung wolle die Bundesregierung deutlich machen, dass sie insbesondere für die Arbeit von UNRWA in den Palästinensergebieten eine „deutliche Änderung“ erwarte. Es habe dort eine nicht akzeptable Zusammenarbeit mit Gruppierungen gegeben, die sich gegen Israel gewandt und Feindseligkeiten geschürt hätten. „Und deswegen haben wir daraus jetzt die Konsequenz gezogen und hoffen, dass das jetzt verstanden wird und dass die notwendigen Reformen endlich umgesetzt werden“, sagte der Außenminister in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner britischen Kollegin Yvette Cooper.
Die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg kritisierte, die Enthaltung sei ein verheerendes Signal. Das Misstrauen gegenüber der UN-Organisation sei nicht nachvollziehbar. Nicht nur im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem seien Palästinenser auf die Unterstützung von UNRWA angewiesen, sondern auch in Libanon, in Jordanien und in Syrien. Dem Hilfswerk wird von Israel vorgeworfen, dass einige seiner Beschäftigten an den Hamas-Terrorakten vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien.
Juri Auel
Israels Armee greift Gebäude in Libanon an
Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge in mehreren Orten in Südlibanon von der Hisbollah genutzte Gebäude angegriffen. Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA bestätigte insgesamt zwei Luftangriffe in zwei Dörfern, in denen die israelische Armee zuvor die Bewohner mehrerer Häuser aufgerufen hatte, diese zu verlassen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.
Die israelische Armee hatte derartige Warnungen für insgesamt vier Orte im Süden des Nachbarlandes ausgesprochen. Die israelischen Luftschläge befeuern die Angst in der libanesischen Bevölkerung vor einer Rückkehr zu einem offenen Konflikt zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah.
Juri Auel
Libanon: 13 Tote bei Angriff auf Palästinenserviertel
Bei einem israelischen Angriff auf das größte Flüchtlingslager für Palästinenser in Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben mindestens 13 Menschen getötet worden. Es habe weitere Verletzte bei dem Angriff auf Ain al-Hilwah bei der Küstenstadt Sidon gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.
Quellen innerhalb des von Palästinensern bewohnten Viertels meldeten, die Opferzahl könnte weit darüber liegen. Der Angriff habe den Rand des Lagers getroffen. Ein israelischer Armeesprecher teilte auf Arabisch mit, das Militär habe „terroristische Elemente“ angegriffen, die in einem „palästinensischen Trainingslager“ operiert hätten. Ersten Berichten zufolge könnte der Angriff eine Zusammenkunft von Anführern der islamistischen Hamas getroffen haben.
Ain al-Hilwah im Süden des Landes ist mit rund 80 000 Einwohnern das größte palästinensische Flüchtlingslager in Libanon. Die meisten Bewohner sind Flüchtlinge des ersten arabisch-israelischen Krieges im Jahr 1948 sowie deren Nachkommen. Andere palästinensische Bewohner wurden im libanesischen Bürgerkrieg (1975-1990) dorthin vertrieben. In den vergangenen Jahren kamen außerdem Palästinenser aus Syrien wegen des dortigen Bürgerkriegs hinzu.
Dominik Fürst
Wadephul: "Das System der Vereinten Nationen funktioniert"
Außenminister Johann Wadephul hat die Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Absicherung des Gaza-Friedensplans begrüßt. „Das zeigt: Das System der Vereinten Nationen funktioniert“, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Er fügte hinzu: „Deutschland hat immer klargemacht, dass für uns diese Resolution der entscheidende Schlüssel für die friedliche Zukunft des Ausgleiches zwischen Israel und den Palästinensern ist.“ Deswegen sei die Resolution „für uns eine entscheidende Wegmarke in eine gute Zukunft“.
Michelle Ostwald
Palästinensische Autonomiebehörde fordert schnelle Umsetzung der UN-Resolution
Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) fordert die sofortige Umsetzung der vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution für den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. Damit stellt sie sich gegen die von Israel bekämpfte islamistische Terrororganisation Hamas.
Es sei dringend notwendig, "diese Resolution unverzüglich vor Ort umzusetzen", teilte die PA laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit. Dadurch könne man das Volk im Gazastreifen schützen, Vertreibung verhindern, den vollständigen "Rückzug der Besatzungstruppen" sicherstellen, den Wiederaufbau des großflächig zerstörten Gebiets ermöglichen und die Aushöhlung der Zweistaatenlösung stoppen.
Trumps Friedensplan sieht neben der Entwaffnung der mit der PA rivalisierenden Palästinenserorganisation Hamas unter anderem auch eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung des Gazastreifens sowie eine Übergangsregierung unpolitischer palästinensischer Fachleute vor.
Michelle Ostwald
"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
US-Präsident Donald Trump stuft die Verabschiedung einer Resolution zur Absicherung seines Friedensplans für den Gazastreifen im UN-Sicherheitsrat als historischen Fortschritt ein. "Dies wird als eine der größten Zustimmungen in die Geschichte der Vereinten Nationen eingehen, zu weiterem Frieden auf der ganzen Welt führen und ist ein Moment von wahrhaft historischem Ausmaß!", schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Die Abstimmung bedeute die "Anerkennung und Billigung des FRIEDENSRATS, der von mir geleitet wird", schrieb er weiter.