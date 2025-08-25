Mindestens 20 Tote nach israelischem Angriff auf Krankenhaus, darunter Journalisten

Bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter vier Journalisten. Auch Sanitäter sollen in Chan Yunis getötet worden sein.



Laut Wafa war ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens unter den Getöteten. Nach Angaben der jeweiligen Medien kamen außerdem ein Kameramann des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera, eine freie Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur Associated Press sowie ein als freier Mitarbeiter tätiger Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters ums Leben. Ein anderer freier Mitarbeiter von Reuters, ein Fotograf, sei verletzt worden.



Das israelische Militär bestätigte auf Nachfrage einen Angriff im Gebiet des Krankenhauses. Man bedauere jeden Schaden für Unbeteiligte und nehme nicht gezielt Journalisten ins Visier, heißt es in einer Erklärung. Der Generalstabschef habe eine umgehende Untersuchung angeordnet. Wen der Angriff zum Ziel hatte, teilt das Militär nicht mit.



Augenzeugen zufolge ereignete sich der zweite Angriff, nachdem Rettungskräfte, Journalisten und andere Personen nach der ersten Attacke zu der Klinik geeilt waren. Die Live-Videoübertragung von Reuters aus dem Krankenhaus, die vom später getöteten Hussam al-Masri bedient wurde, brach zum Zeitpunkt des ersten Angriffs abrupt ab. Dies zeigen Aufnahmen von Reuters. "Wir sind erschüttert über den Tod des Reuters-Mitarbeiters Hussam al-Masri und die Verletzungen eines weiteren unserer Mitarbeiter, Hatem Khaled, bei den heutigen israelischen Angriffen auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza", erklärte ein Reuters-Sprecher. "Wir bemühen uns dringend um weitere Informationen und haben die Behörden in Gaza und Israel gebeten, uns bei der dringenden medizinischen Versorgung von Hatem zu helfen."