Festnahme eines mutmaßlichen iranischen Spions in Dänemark

Der Generalbundesanwalt hat einen Mann festnehmen lassen, der im Auftrag des iranischen Regimes mögliche Anschlagsziele in Deutschland ausgespäht haben soll. Das hat die Ermittlungsbehörde am Dienstag bekanntgegeben. Demnach fand der Zugriff bereits am vergangenen Donnerstag im dänischen Aarhus statt. Der Verdächtige Ali S. ist Däne.



Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Sicherheitskreisen soll er von den iranischen Quds-Brigaden den Auftrag für die Aktion bekommen haben. Er sollte demnach "Informationen über jüdische Örtlichkeiten und bestimmte jüdische Personen" sammeln, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Er soll drei Objekte ausgekundschaftet haben, darunter nach Angaben von Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, die Bundesgeschäftsstelle der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ein Gebäude, in dem der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, regelmäßig sein soll. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet. Konkrete Anschlagspläne konnten die Ermittler ihm bisher aber offenbar nicht nachweisen.



Die Quds-Brigade ist eine Einheit der iranischen Revolutionsgarde und spezialisiert auf Auslandseinsätze. Nach den Angriffen der israelischen Armee auf Iran Mitte Juni hatte das Bundeskriminalamt in mehreren vertraulichen Lageeinschätzungen, die der SZ vorliegen, vor möglichen Aktionen der Quds-Brigade gegen israelische und jüdische Ziele in Deutschland gewarnt.