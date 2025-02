Mitarbeiter versuchen, die Wogen nach Trumps Gaza-Vorstoß zu glätten

Einen Tag nach den kontroversen Aussagen von US-Präsident Trump, die USA sollten den Gazastreifen übernehmen, rudern seine Mitarbeiter in mehreren Punkten zurück. Vor allem dem Eindruck, man wolle Palästinenser dauerhaft zwangsumsiedeln, versucht seine Sprecherin entgegenzutreten. Bei einer Pressekonferenz sagte Karoline Leavitt, Palästinenser sollten lediglich für den Wiederaufbauprozess „vorübergehend umgesiedelt“ werden. Auch Ägypten und Jordanien sollten nur „vorübergehend“ palästinensische Flüchtlinge aufnehmen. Leavitt betonte, der US-Präsident sei dazu bereit, „den Gazastreifen für die Palästinenser und alle Menschen in der Region wieder aufzubauen“.



Dafür sollen allerdings nicht die USA bezahlen. Trumps Plan bedeute „nicht, dass die amerikanischen Steuerzahler diese Bemühungen finanzieren werden“, sagte Leavitt. Vielmehr bedeute es, „dass Donald Trump - der beste Geschäftemacher der Welt - entsprechende Vereinbarungen mit Partnern in der Region treffen wird.“ Wie der Plan realistisch und mit dem Völkerrecht vereinbar umsetzbar wäre, beantwortete Leavitt nicht. Auch Außenminister Marco Rubio hatte zuvor erklärt, es gehe den USA lediglich darum, das Küstengebiet wieder bewohnbar zu machen.



US-Sicherheitsberater Michael Waltz betonte, dass Trumps Plan nicht in Stein gemeißelt sei. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS rief er die Verbündeten in der Region dazu auf, eigene Pläne vorzulegen. Gleichzeitig nahm er den Vorstoß in Schutz: „Die Tatsache, dass niemand eine realistische Lösung hat und er einige sehr mutige, frische, neue Ideen auf den Tisch legt, sollte meiner Meinung nach in keiner Weise kritisiert werden.“