Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben Katars auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung weiterer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge geeinigt. Die Feuerpause soll am Sonntag (19. Januar) beginnen, wie Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nach Gesprächen in Doha mitteilte.Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die getroffene Vereinbarung berichtet. Die New York Times schreibt, es handele sich um eine vorläufige Übereinkunft. Das israelische Sicherheitskabinett und die Regierung sollen am Donnerstag darüber abstimmen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte lautTimes of Israel in einer Erklärung mit, dass einige Klauseln des Abkommens noch offen seien, man aber hoffe, dass sie noch am Abend geklärt werden könnten.Auch der designierte US-Präsident Donald Trump gab die Einigung zu den „Geiseln in Nahost“ bekannt. „Sie werden bald freigelassen werden", teilte er am Mittwoch auf seiner Plattform „Truth Social“ mit . Der scheidende US-Präsident Joe Biden bestätigt die Vereinbarung ebenfalls. Er werde bald mehr dazu bekanntgeben, heißt es in einer Erklärung. Die USA seien entschlossen, alle Geiseln nach Hause zu holen.Im US-Senat wurde die Waffenruhe von James E. Risch bestätigt, dem Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses des Senats. Kurz vor einer Mittagspause bei der Anhörung von Marco Rubio, Donald Trumps Kandidaten für das Amt des Außenministers, sagte der Republikaner Risch: „Ich würde soeben darüber informiert, dass eine Waffenruhe in Gaza ausgerufen wurde.“ Es sei jetzt abzuwarten, welche. „Bevor wir alle feiern, wollen wir selbstverständlich zuerst erfahren, wie sie umgesetzt wird", sagte Risch über die Waffenruhe.